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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 68
Динамо Москва 23.5% (16)
X 26.5% (18)
Спартак Москва 50% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Спартак Москва
2.67
3.68
2.88
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

31 матч

25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.8
Грулёв Вячеслав 2 0.4
Захарян Арсен 1 0.2
Фернандес Роберто 1 0.2
Фомин Даниил 1 (1) 0.2
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 1.2
Мозес Виктор 2 0.4
Соболев Александр Сергеевич 1 0.2
Игнатов Михаил 1 0.2
Зобнин Роман 1 0.2
Мартинс Кристофер 1 0.2
Зиньковский Антон 1 0.2
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Фомин Даниил 1 0
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
13
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 4 1 0 14 - 3 13
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Ростов Заявка 5 3 2 0 10 - 7 11
4. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
5. Сочи Заявка 5 3 0 2 7 - 9 9
6. Динамо Москва Заявка 5 2 3 0 10 - 4 9
7. Ахмат Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Краснодар Заявка 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Химки Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
10. Оренбург Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
11. Крылья Советов Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
12. Факел Заявка 5 0 3 2 7 - 11 3
13. Локомотив Москва Заявка 5 0 3 2 4 - 12 3
14. Пари НН Заявка 5 0 2 3 7 - 12 2
15. Урал Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
16. Торпедо Москва Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. ЦСКА Москва Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
3. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Ростов Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
8. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Химки Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Краснодар Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
14. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Сочи Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
8. Ахмат Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Пари НН Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
12. Факел Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Торпедо Москва Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Оренбург Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Локомотив Москва Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 августа 2022, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Динамо Москва 23.5% (16)
    X 26.5% (18)
    Спартак Москва 50% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.67
    3.68
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    23.5% (16)
    Ничья
    26.5% (18)
    Спартак Москва
    50% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    55% (22)
    Меньше
    45% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    19.1% (13)
    1:2 Спартак Москва
    14.7% (10)
    2:1 Динамо Москва
    8.8% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
    1:0 Динамо Москва
    4.4% (3)
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