Стадион: ВТБ Арена
Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
31 матч
25.8%
29%
45.2%
8 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
35.5%
35.5%
29%
11 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
29%
29%
42%
9 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.8
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.4
|Захарян Арсен
|1
|0.2
|Фернандес Роберто
|1
|0.2
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.2
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Куинси
|6
|1.2
|Мозес Виктор
|2
|0.4
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.2
|Игнатов Михаил
|1
|0.2
|Зобнин Роман
|1
|0.2
|Мартинс Кристофер
|1
|0.2
|Зиньковский Антон
|1
|0.2
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Пруцев Данил
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|2
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|3
|0
|Рыбус Мацей
|1
|1
|Промес Куинси
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
3
60%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
75%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
13
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
11%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
4
44%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
60%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0
Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1 Краснодар - Спартак Москва 1:4
Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Ростов
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 7
|11
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|Сочи
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 9
|9
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 4
|9
|7.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|10.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|12.
|Факел
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 11
|3
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 12
|3
|14.
|Пари НН
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 12
|2
|15.
|Урал
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Ростов
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Сочи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|8.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Пари НН
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|12.
|Факел
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Оренбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
23.5% (16)
Ничья
26.5% (18)
Спартак Москва
50% (34)
Тотал 2.5
Больше
55% (22)
Меньше
45% (18)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
19.1% (13)
1:2 Спартак Москва
14.7% (10)
2:1 Динамо Москва
8.8% (6)
2:2 Ничья
4.4% (3)
1:0 Динамо Москва
4.4% (3)
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