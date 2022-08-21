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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Брюгге
2:1
Второй тайм: 53'
Кортрейк
0'
1:0
4' Гол
Ютгла Ферран
7' Желтая карточка
Радованович Александар
1:1
33' Гол
Гейе Папе Хабиб
2:1
45' Гол
Bjorn Meijer

Ход матча

4'
Ютгла Ферран
1:0
7'
 
Радованович Александар
33'
1:1
Гейе Папе Хабиб
(Д'Эне Кристоф)
45'
Bjorn Meijer
(Сков-Ольсен Андреас)
2:1
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Кортрейк
5.30
9.22
9.20
Все Коэффициенты
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Abakar
Sylla
7
Сков-Ольсен
Андреас
14
Bjorn
Meijer
27
Нильсен
Каспер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
9
Ютгла
Ферран
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
10
Селемани
Фаиз
12
Кейта
Хабиб
26
Вандандриш
Кевин
30
Д'Эне
Кристоф
77
Энен
Давид
17
Гейе
Папе
Хабиб
9
Billel
Messaoudi
Брюгге
3-5-2
Кортрейк
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Кортрейк

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 3 0.6
Сков-Ольсен Андреас 3 0.6
Ванакен Ханс 1 0.2
Нильсен Каспер 1 0.2
Bjorn Meijer 1 0.2
Ланг Ноа 1 (1) 0.2
Хендри Джек 0 0
Сова Камаль 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.2
Гейе Папе Хабиб 1 0.2
Ватанабэ Цуёси 1 0.2
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Одои Денис 1 0
Мата Клинтон 1 0
Хендри Джек 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Д'Эне Кристоф 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2
Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Брюгге 2:1 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
7. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
8. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
9. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
10. Шарлеруа 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Зульте-Варегем 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
15. Кортрейк 1:2 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 2:1 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
13. Зульте-Варегем 2 1 0 1 3 - 4 3
14. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Кортрейк 1:2 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Брюгге 2:1 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
6. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
7. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
8. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Шарлеруа 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Кортрейк 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Кортрейк
5.30
9.22
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брюгге 2:1 Кортрейк онлайн

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