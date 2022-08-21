Стадион: Ян Брейдель
0'
1:0
4' ГолЮтгла Ферран
7' Желтая карточкаРадованович Александар
1:1
33' ГолГейе Папе Хабиб
2:1
45' ГолBjorn Meijer
Ход матча
4'
1:0
33'
1:1
45'
77
Мата
Клинтон
94
Abakar
Sylla
14
Bjorn
Meijer
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
77
Энен
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
94 Abakar SyllaЗащитник
- Защитник
-
14 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
19 Сова КамальНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
-
11 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Carl Hoefkens
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Энен ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Брюгге
Кортрейк
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|3
|0.6
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.6
|Ванакен Ханс
|1
|0.2
|Нильсен Каспер
|1
|0.2
|Bjorn Meijer
|1
|0.2
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.2
|Хендри Джек
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|1
|0.2
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0.2
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.2
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2
Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Брюгге
|2:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Шарлеруа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Зульте-Варегем
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|Кортрейк
|1:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|2:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Кортрейк
|1:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Брюгге
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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