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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Брюгге
2:1
Конец матча
Кортрейк
0'
1:0
4' Гол
Ютгла Ферран
6' Желтая карточка
Радованович Александар
1:1
33' Гол
Гейе Папе Хабиб
2:1
45' Гол
Bjorn Meijer
53' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
65' Желтая карточка
Одои Денис
70' Желтая карточка
Мата Клинтон
89' Красная карточка
Youssef Challouk
90' Желтая карточка
Сова Камаль
90' Желтая карточка
Авенатти Фелипе
90'+7
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
94
Abakar
Sylla
7
Сков-Ольсен
Андреас
14
Bjorn
Meijer
27
Нильсен
Каспер
6
Одои
Денис
20
Ванакен
Ханс
19
Сова
Камаль
9
Ютгла
Ферран
31
Илич
Марко
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
66
Радованович
Александар
10
Селемани
Фаиз
12
Кейта
Хабиб
26
Вандандриш
Кевин
30
Д'Эне
Кристоф
77
Энен
Давид
17
Гейе
Папе
Хабиб
9
Billel
Messaoudi
Брюгге
3-5-2
Кортрейк
3-4-3

История личных встреч

Брюгге
Кортрейк

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
22.2%
5.6%
13 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

60.7%
14.3%
25%
17 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

32.1%
50%
17.9%
9 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 3 0.6
Сков-Ольсен Андреас 3 0.6
Ванакен Ханс 1 0.2
Нильсен Каспер 1 0.2
Bjorn Meijer 1 0.2
Ланг Ноа 1 (1) 0.2
Хендри Джек 0 0
Сова Камаль 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 1 0.2
Гейе Папе Хабиб 1 0.2
Ватанабэ Цуёси 1 0.2
Д'Эне Кристоф 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 2 0
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мата Клинтон 2 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Хабиб 3 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Д'Эне Кристоф 1 0
Вандандриш Кевин 1 0
Авенатти Фелипе 1 0
Радованович Александар 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
33%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2
Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4 Брюгге - Беерсхот 2:1 Брюгге - Льерс Кемпензонен 1:1 Брюгге - Тес Спорт 3:0 Брюгге - Андерлехт 1:1 Антверпен - Брюгге 1:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:2 Андерлехт - Брюгге 0:0 Брюгге - Антверпен 1:0 Остенде - Брюгге 1:3 Брюгге - Мехелен 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 1:3 Брюгге - Генк 3:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2 Кортрейк - Стандард 0:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Генк - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Беерсхот-Вильрейк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Кортрейк - Антверпен 0:2 Кортрейк - Брюгге 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Брюгге 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
8. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
8. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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