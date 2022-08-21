Васкес на левом фланге атаки руками завалил на газон Нико УЦильямса.

Юри Берчиче слева прострелил близко к воротам, и Мамардашвили без помех забрал мяч в руки.

Нико Уильямс справа навесил к дальней штанге, где Беренгер не попал ногой по мячу, находясь в трёх метрах от линии ворот.

Макси у центрального круга подтолкнул в спину Йерая.

Навес Кастильехо справа последовал к дальней штанге, а Лино ожидал мяч прямо перед воротами.

Васкес слева прострелил на Лино, чей удар с девяти метров пришёлся в Де Маркоса.

Кастильехо справа с двадцати двух метров не попал в дальний угол.

Де Маркос справа прострелил в центр штрафной площади. Нико Уильямс не смог остановить мяч.

Муса помешал сопернику быстро ввести мяч из аута и получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

Сансет слева со штрафного решил пробить по воротам. Мамардашвили уверенно поймал мяч.

Иньяки Уильямс слева прорвался в штрафную площадь, но его передачу в центр перехватил Солер.

Юри Берчиче слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Мамардашвили вышел на перехват и забрал мяч в руки.

Солер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сансет.

Кастильехо справа навесил на Дуро, который не смог сделать скидку себе на ход к воротам.

Виваин на фланге сбил Лино и получил жёлтую карточку.

У Дуро проблемы с правой стопой. Медики вышли на поле.

Солер слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Иньяки Уильямс.

Дуро не может продолжить встречу. В одном из эпизодов оступился он за пределами поля и повредил правую стопу при передаче пяткой.

Замена в составе "Валенсии": вместо Уго Дуро на поле вышел Гомес Макси.

Нико Уильямс справа выкатил мяч в центр штрафной площади на Муньяина, откуда удар Икера с десяти метров заблокировал Габриэль.

Корреа справа навесил на Гильямона, но Де Маркос сыграл на опережение.

Йерай не смог исполнить перевод направо на Нико Уильямса. Пас получился слишком сильным и неточным.

Лино слева выкатил мяч в центр на макси. Гомес откатывает на Кастильехо, который с одиннадцати метров пробил немного выше перекладины.

10' Корреа справа прошёл вперёд и выкатил мяч в центр на Лино. Самуэль с восемнадцати метров пробил выше ворот.

9' Муса слева навесил к воротам, где Унай забрал мяч в руки.

8' Муньяин от углового флага навесил на Сансета, удар которого ногой не смог получиться опасным. Мяч застрял в ногах соперников.

7' Де Маркос справа навесил к воротам и заработал первый угловой удар в матче.

6' Беренгер по центру выскочил один на один с голкипером, но Мамардашвили не дал себя переиграть.

5' Прострел Мусы слева к воротам сумел перехватить Йерай.

4' Сансет с восемнадцати метров решил с лёта пробить по воротам, но под мяч успел подставиться Гильямон.

3' Васкес на левом фланге при приёме мяча поскользнулся и организовал аут для соперников.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Валенсия" - в белой форме.