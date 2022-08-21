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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 39'
Валенсия
0'
12' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
23' Желтая карточка
Муса Юнус

Ход матча

12'
Вивиан Даниэль
 
17'
 
Макси Гомес
Дуро Уго
23'
 
Муса Юнус

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 116
Атлетик Б 44.8% (52)
X 46.6% (54)
Валенсия 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
5.75
3.82
5.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
10
Муньяин
Икер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
28
Мамардашвили
Георгий
2
Корреа
Тьерри
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
32
Васкес
Хесус
4
Муса
Юнус
6
Гильямон
Уго
10
Солер
Карлос
11
Кастильехо
Самуэль
19
Дуро
Уго
16
Лино
Сэмуел
Атлетик Б
4-2-3-1
Валенсия
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 1 (1) 0.5

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиан Даниэль 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюмарт Эрай 0 1
Гаттузо Дженнаро 1 0
Васкес Хесус 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Муса Юнус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3
Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1
Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Валенсия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Валенсия 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Атлетик Б 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
5. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Валенсия 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетик Б 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 39'
    Прострел Корреа справа в штрафную площадь перехватил Юри Берчиче.
  • 38'
    Васкес слева прострелил на Лино, чей удар с девяти метров пришёлся в Де Маркоса.
  • 36'
    Навес Кастильехо справа последовал к дальней штанге, а Лино ожидал мяч прямо перед воротами.
  • Фол, нарушение
    35'
    Макси у центрального круга подтолкнул в спину Йерая.
  • 34'
    Нико Уильямс справа навесил к дальней штанге, где Беренгер не попал ногой по мячу, находясь в трёх метрах от линии ворот.
  • 33'
    Юри Берчиче слева прострелил близко к воротам, и Мамардашвили без помех забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    32'
    Васкес на левом фланге атаки руками завалил на газон Нико УЦильямса.
  • Угловой
    31'
    Солер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Сансет.
  • 30'
    Юри Берчиче слева прошёл вперёд и навесил к воротам. Мамардашвили вышел на перехват и забрал мяч в руки.
  • 29'
    Иньяки Уильямс слева прорвался в штрафную площадь, но его передачу в центр перехватил Солер.
  • 28'
    Беренгер успел помешать Корреа справа навесить к воротам.
  • 27'
    Сансет слева со штрафного решил пробить по воротам. Мамардашвили уверенно поймал мяч.
  • Желтая карточка
    26'
    Муса помешал сопернику быстро ввести мяч из аута и получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
  • 25'
    Де Маркос справа прострелил в центр штрафной площади. Нико Уильямс не смог остановить мяч.
  • 24'
    Кастильехо справа с двадцати двух метров не попал в дальний угол.
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    • Опасный момент
      22'
      Лино слева выкатил мяч в центр на макси. Гомес откатывает на Кастильехо, который с одиннадцати метров пробил немного выше перекладины.
    • 21'
      Йерай не смог исполнить перевод направо на Нико Уильямса. Пас получился слишком сильным и неточным.
    • 20'
      Корреа справа навесил на Гильямона, но Де Маркос сыграл на опережение.
    • 18'
      Нико Уильямс справа выкатил мяч в центр штрафной площади на Муньяина, откуда удар Икера с десяти метров заблокировал Габриэль.
    • Замена
      17'
      Замена в составе "Валенсии": вместо Уго Дуро на поле вышел Гомес Макси.
    • Травма, повреждение
      16'
      Дуро не может продолжить встречу. В одном из эпизодов оступился он за пределами поля и повредил правую стопу при передаче пяткой.
    • 15'
      Солер слева со штрафного навесил к воротам, откуда мяч выбил Иньяки Уильямс.
    • Травма, повреждение
      14'
      У Дуро проблемы с правой стопой. Медики вышли на поле.
    • Желтая карточка
      13'
      Виваин на фланге сбил Лино и получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Кастильехо справа навесил на Дуро, который не смог сделать скидку себе на ход к воротам.
    • 10'
      Корреа справа прошёл вперёд и выкатил мяч в центр на Лино. Самуэль с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • 9'
      Муса слева навесил к воротам, где Унай забрал мяч в руки.
    • Угловой
      8'
      Муньяин от углового флага навесил на Сансета, удар которого ногой не смог получиться опасным. Мяч застрял в ногах соперников.
    • 7'
      Де Маркос справа навесил к воротам и заработал первый угловой удар в матче.
    • Опасный момент
      6'
      Беренгер по центру выскочил один на один с голкипером, но Мамардашвили не дал себя переиграть.
    • 5'
      Прострел Мусы слева к воротам сумел перехватить Йерай.
    • 4'
      Сансет с восемнадцати метров решил с лёта пробить по воротам, но под мяч успел подставиться Гильямон.
    • 3'
      Васкес на левом фланге при приёме мяча поскользнулся и организовал аут для соперников.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Валенсия" - в белой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сан-Мамесе"!
    • До матча
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    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    44.3% (51)
    Ничья
    47% (54)
    Валенсия
    8.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.28% (33)
    Меньше
    69.72% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.5% (42)
    1:0 Атлетик Б
    22.6% (26)
    2:1 Атлетик Б
    17.4% (20)
    1:2 Валенсия
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Атлетик Б
    1.7% (2)
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    Атлетик Б
    Валенсия
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