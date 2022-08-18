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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Атлетик Б
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 39
Атлетик Б 35.9% (14)
X 51.3% (20)
Валенсия 12.8% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Валенсия
5.55
4.00
5.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетик Б
Валенсия

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
1:0
КК
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:1
П
3:2
П
2:0
П
2:1
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:0
П
0:3
П
3:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:3
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:0
П
1:2
П
2:0
П
3:2
ПД
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солер Карлос 1 (1) 1

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюмарт Эрай 0 1
Гаттузо Дженнаро 1 0
Васкес Хесус 1 0
Корреа Тьерри 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3
Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1
Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Атлетик Б 35.9% (14)
    X 51.3% (20)
    Валенсия 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Валенсия
    5.55
    4.00
    5.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетик Б - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия

    Исход игры
    Атлетик Б
    35.9% (14)
    Ничья
    51.3% (20)
    Валенсия
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (13)
    Меньше
    65.79% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (13)
    1:0 Атлетик Б
    20.5% (8)
    2:1 Атлетик Б
    15.4% (6)
    1:2 Валенсия
    10.3% (4)
    0:0 Ничья
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
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    Атлетик Б
    Валенсия
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