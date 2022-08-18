Стадион: Сан-Мамес
История личных встреч
Атлетик Б
Валенсия
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
33 матча
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солер Карлос
|1 (1)
|1
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюмарт Эрай
|0
|1
|Гаттузо Дженнаро
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3
Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Кадис - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Сельта 0:2 Вильярреал - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Калденсе 0:0 Атлетик Б - Эльче 2:1 Калденсе - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Крузейро 1:2 Крузейро - Атлетик Б 2:0
Валенсия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Валенсия - Жирона 1:0 Валенсия - Аталанта 2:1 Кастельон - Валенсия 1:0 Ноттингем Форест - Валенсия 1:1
Штуттгарт - Валенсия 5:2 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Боруссия Д - Валенсия 1:3 Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0 Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Валенсия
Исход игры
Атлетик Б
35.9% (14)
Ничья
51.3% (20)
Валенсия
12.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (13)
Меньше
65.79% (25)
Обе команды забьют
Да
68.42% (26)
Нет
31.58% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (13)
1:0 Атлетик Б
20.5% (8)
2:1 Атлетик Б
15.4% (6)
1:2 Валенсия
10.3% (4)
0:0 Ничья
10.3% (4)
2:2 Ничья
7.7% (3)
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