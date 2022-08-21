Стадион: Карло Кастеллани
Позже
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Фиорентина
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|1
|Йович Лука
|1
|1
|Мандрагора Роландо
|1
|1
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Лиам
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0
Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2
Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи - Фиорентина
Исход игры
Эмполи
8.9% (10)
Ничья
22.3% (25)
Фиорентина
68.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
44.6% (50)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:1 Фиорентина
15.2% (17)
1:0 Эмполи
4.5% (5)
0:2 Фиорентина
4.5% (5)
2:1 Эмполи
2.7% (3)
1:3 Фиорентина
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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