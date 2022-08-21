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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Эмполи
 
Позже
Фиорентина
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
23
Дестро
Маттиа
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
15
Терзич
Алекса
5
Бонавентура
Джакомо
38
Мандрагора
Роландо
14
Мале
Юссеф
8
Сапонара
Риккардо
7
Йович
Лука
11
Иконе
Жонатан
Эмполи
4-3-1-2
Фиорентина
4-3-3

История личных встреч

Эмполи
Фиорентина

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 1
Йович Лука 1 1
Мандрагора Роландо 1 1
Соттиль Рикардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Специя - Эмполи 1:0 Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0
Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2
Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1 Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Эмполи" - "Фиорентина", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 20 минут.

    Главный судья: Matteo Marchetti

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 113
Эмполи 8.8% (10)
X 22.1% (25)
Фиорентина 69% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Фиорентина
3.65
3.88
2.26
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Эмполи - Фиорентина

Исход игры
Эмполи
8.9% (10)
Ничья
22.3% (25)
Фиорентина
68.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
53.27% (57)
Меньше
46.73% (50)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
44.6% (50)
1:1 Ничья
18.8% (21)
0:1 Фиорентина
15.2% (17)
1:0 Эмполи
4.5% (5)
0:2 Фиорентина
4.5% (5)
2:1 Эмполи
2.7% (3)
1:3 Фиорентина
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Эмполи
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