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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион: Зрители: 36201
Реал Сосьедад
1:4
Второй тайм: 88'
Барселона
0'
0:1
1' Гол
Левандовски Роберт
1:1
6' Гол
Исак Александр
21' Желтая карточка
Ариц Элустондо
41' Желтая карточка
Ле Норман Робен
51' Желтая карточка
Араухо Рональд
1:2
66' Гол
Дембеле Усман
1:3
69' Гол
Левандовски Роберт
1:4
79' Гол
Фати Ансу

Ход матча

1'
0:1
Левандовски Роберт
(Бальде Алехандро)
6'
Исак Александр
1:1
21'
Ариц Элустондо
 
41'
Ле Норман Робен
 
51'
 
Араухо Рональд
64'
 
Фати Ансу
Торрес Ферран
64'
 
Рафинья Диас
Бальде Алехандро
66'
1:2
Дембеле Усман
(Фати Ансу)
69'
1:3
Левандовски Роберт
(Фати Ансу)
70'
Наварро Роберто
Исак Александр
 
71'
Туррьентес Беньят
Сильва Давид
 
71'
Чо Мохамед-Али
Кубо Такефуса
 
72'
 
Альба Жорди
Дембеле Усман
78'
Горосабел Андони
Ариц Элустондо
 
78'
Каррикабуру Хон
Мерино Микель
 
79'
1:4
Фати Ансу
85'
 
Кесси Франк
Гави
85'
 
Роберто Серхи
Де Йонг Френки

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 142
Реал Сосьедад 5.6% (8)
X 13.4% (19)
Барселона 81% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Барселона
4.57
3.76
2.84
Все Коэффициенты
Новости
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
12
Муньос
Айхен
3
Субименди
Мартин
23
Браис
Мендес
8
Мерино
Микель
21
Сильва
Давид
19
Исак
Александр
14
Кубо
Такефуса
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
24
Гарсия
Эрик
21
Де
Йонг
Френки
30
Гави
7
Дембеле
Усман
8
Педри
11
Торрес
Ферран
28
Бальде
Алехандро
9
Левандовски
Роберт
Реал Сосьедад
4-1-2-1-2
Барселона
3-2-4-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Барселона

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 20 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

17.2%
13.8%
69%
5 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

13.8%
20.7%
65.5%
4 победы 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:2
ЛЛ
1:6
С
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:4
П
3:2
КК
5:2
КК
0:1
П
1:1
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
1:0
П
3:1
КК
1:1
КК
2:0
П
4:1
П
3:2
П
5:1
П
2:1
П
2:2
П
2:1
П
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 1 0.5
Кубо Такефуса 1 0.5
Мерино Микель 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 1
Фати Ансу 1 0.5
Дембеле Усман 1 0.5
Бальде Алехандро 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Браис Мендес 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 1 1
Дембеле Усман 1 0
Араухо Рональд 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кадис - Реал Сосьедад 0:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Эйбар 1:2 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2
Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Боруссия М - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Кадис 3:0 Леванте - Реал Сосьедад 2:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Эльче - Реал Сосьедад 1:2 Реал Сосьедад - Эспаньол 1:0 Севилья - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:2
Барселона
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6 Олот - Барселона 1:1 А-Лига Старс - Барселона 2:3 Барселона - Вильярреал 0:2 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Сельта 3:1 Бетис - Барселона 1:2 Барселона - Мальорка 2:1 Барселона - Райо Вальекано 0:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Кадис 0:1 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Леванте - Барселона 2:3 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Барселона - Севилья 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Бетис Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Барселона 4:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико М Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Валенсия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Реал Сосьедад 1:4 Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Мальорка Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Эспаньол Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Вальядолид Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Севилья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Кадис Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Осасуна Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетик Б Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Севилья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барселона 4:1 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сельта Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Мальорка Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Эспаньол Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Атлетико М Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Реал Сосьедад 1:4 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Реал Мадрид Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Райо Вальекано Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Барселона 4:1 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Бетис Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Реал Сосьедад 1:4 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Вальядолид Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Валенсия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 88'
    Мохамед-Али Чо поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу, в результате которой мяч оказывается на левом краю штрафной, а партнёров там нет. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Сразу же встречается с мячом Франк Кесси, но очень быстро его теряет, а потом фолит перед центральным кругом. 
  • Замена
    86'
    Двойная перестановка от Хави. Вместо Де Йонга и Гави появляются Роберто и Кесси. 
  • 85'
    Заигрался в пас "Реал Сосьедад", в результате чего потерял мяч. Однако "Барса" не стала убегать в атаку, а решила тоже увеличить количество передач. 
  • 83'
    "Реал Сосьедад" контролирует мяч на чужой части поля, перекатывая его с фланга на фланг, но нет продвижения к воротам оппонента. 
  • Угловой
    82'
    Хозяева провели атаку и заработали корнер, который не стал проблемой для футболистов "Барселоны", уверенно выигравших воздух. 
  • Замена
    81'
    Кстати, перед четвёртым пропущенным голом "Реал Сосьедад" провёл двойную замену. Ушли Элустондо и Мерино, вышли Горосабел и Каррикабуру. 
  • 80'
    Левандовски - дубль и результативный пас, а у Ансу Фати наоборот - два голевых паса и один гол. Как же изменил игру Фати, очень мощный выход на замену. 
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-4!!! АНСУ ФАТИ!!! Левандовски встречается с мячом в центре штрафной, а потом отдаёт пяткой на Ансу Фати, который в ближнем бою переигрывает Ремиро. 
  • 78'
    Левандовски выполнил мягкую подачу в центр штрафной площадки, а там надёжен Субельдия, выбивая мяч подальше. 
  • 77'
    Около боковой линии на правом фланге гости решили устроить игру в касание, что не понравилось Мерино, но после перехвата он выпустил мяч в аут. 
  • 76'
    Мохамед-Али Чо добрался до правого угла штрафной площадки и пробил с левой, но Тер Штеген легко мяч зафиксировал. 
  • 75'
    Гави выполнил передачу в штрафную площадку на Левандовски, но Роберта успел опередить Ле Норман, выбив мяч на правый фланг. 
  • 74'
    Тем временем хозяева попробовали продвинуться вперёд по левому флангу, но Араухо успешно сыграл в отборе и отправил мяч на чужую половину поля. 
  • 73'
    Есть ощущение, что в следующем поединке Ансу Фати выйдет в старте, по крайней мере это будет логично, ведь он уже отдал две результативных передачи. 
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    • Замена
      72'
      Следом и перестановка у "Барселоны", одна. Вместо Дембеле на поле появился Альба. 
    • Замена
      71'
      Тройную замену провёл "Реал Сосьедад". Ушли Исак, Сильва и Кубо, вышли Наварро, Туррьентес и Чо. 
    • 2 гола - дубль!
      70'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Роберт Левандовски оформляет дубль, пробивая в правый нижний угол почти с линии вратарской после передачи Ансу Фати. 
    • 69'
      Ансу Фати очень здорово вышел на замену. Сейчас он выстрелил с левого края штрафной. Получилось точно, но Ремиро разобрался. 
    • 68'
      Важный гол забивает "Барселона", вынуждая соперника раскрываться. А это даст шанс для контратак. 
    • Описание гола
      67'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Ансу Фати принимает мяч в центре штрафной площадки и катит пяткой на левый край на Усмана Дембеле, который поражает правый нижний угол. 
    • Опасный момент
      66'
      Роберт Левандовски принимает мяч на линии штрафной площадки и стреляет с правой - Алехандро Ремиро на месте. 
    • Офсайд
      65'
      Позиционная атака хозяев правым флангом была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Такефуса Кубо. 
    • Замена
      64'
      В составе "Барселоны" произошла двойная замена. Вместо Феррана Торреса вышел Ансу Фати, а Бальде заменил Рафинья. 
    • 63'
      Перед чужой штрафной площадкой "Барселона" устраивает перепасовку, но пока не может найти возможность для удара. 
    • 62'
      Такефуса Кубо промчался по левому флангу и выполнил прострел, с которым легко справился Тер Штеген. 
    • 61'
      Браис Мендес перевёл мяч с центра на правый фланг и ошибся. Право на вбрасывание из-за боковой получили гости. 
    • Опасный момент
      60'
      Микель Мерино принял мяч в штрафной площадке и нанёс удар, с которым справился Тер Штеген. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Де Йонг сбил Сильву на левом фланге, после чего хозяева быстро ввели мяч в игру, но судья показал, что нужно продолжать игру по свистку. 
    • 57'
      Быструю позиционную атаку провёл "Реал Сосьедад", но не сумел довести дело до удара, завершив выпад неточной подачей. 
    • Опасный момент
      56'
      Неудачно хозяева ввели мяч в игру из аута, в результате чего Гави перехватил игровой снаряд, но не сумел переправить его в ворота, попав в соперника. 
    • Угловой
      55'
      На левом фланге гости разыграли угловой, а потом Дембеле потерял мяч, не сумев обыграть один в один Сильву. 
    • Офсайд
      54'
      Мендес выполнил подачу со штрафного и отправил мяч в левый верхний угол, но гол отменён, так как в пассивном офсайде оказался Элустондо. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Снова достаётся Сильве. На сей раз он оказался на газоне на правом фланге после контакта с Бальде. 
    • Желтая карточка
      52'
      Араухо записывает на свой счёт жёлтую карточку, срывая контратаку соперника при помощи фола на Кубо. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Давид Сильва решил разогнать атаку левым флангом, но вмешался Френки Де Йонг, подтолкнув в спину испанца. 
    • 50'
      Снова страж ворот "Барселоны" встретился с игровым снарядом, а потом допустил ошибку, не сумев выполнить точный пас на правый фланг на Дембеле. 
    • 49'
      Высоко прессингует "Реал Сосьедад", в результате чего Тер Штеген часто встречается с игровым снарядом, а потом раздаёт длинные передачи. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Ле Норман нарушил правила в центре поля, откровенно придержав Левандовски. Устное предупреждение получил. 
    • 47'
      Всем составом "Барселона" переходит на чужую половину поля и приступает к розыгрышу позиционного наступления. 
    • Второй тайм начался
      46'
      "Реал Сосьедад" и "Барселона" продолжают выяснять отношения. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первая 45-минутка завершается, пока ничья 1-1. 
    • Опасный момент
      45'
      Давид Сильва завершил атаку ударом в правый нижний угол, но Тер Штеген сложился и перевёл мяч за лицевую. Угловой ничем интересным не отметился. 
    • Дополнительное время
      45'
      +2 минуты. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Сильва и Кубо совместными усилиями отобрали игровой снаряд у Педри, но не обошлись без нарушения правил. 
    • 43'
      Де Йонг выполнил подачу на линию вратарской с правого края штрафной, после чего неточный удар нанёс Гарсия. 
    • Желтая карточка
      42'
      Ле Норман сбил Роберта Левандовски в центре поля, после чего получил отложенную жёлтую карточку. 
    • 40'
      На позиции центрального защитника оказывается Тер Штеген, принимая участие в перепасовке с Эриком Гарсией. 
    • Угловой
      39'
      А теперь и "Барселона" разыграла свой корнер на правом фланге, после чего Усман Дембеле сместился в центр и пробил слишком неточно. 
    • 38'
      Разыграли угловой хозяева, после чего Муньос получил мяч перед штрафной площадкой, но не сумел попасть по нему должным образом. 
    • Угловой
      37'
      Александр Исак на скорости проник в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который привёл к назначению углового. 
    • 36'
      Хорошо ходит мяч у хозяев, а вот с верховыми передачами пока имеются трудности, крайне редко они получаются точными. 
    • 35'
      Френки Де Йонг решил в одиночку пройти всех соперников, но уже в центральном круге был остановил Мартином Субименди. 
    • 33'
      Алехандро Ремиро попал под прессинг со стороны Левандовски, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на правый фланг. 
    • Угловой
      32'
      Второй угловой в матче исполнили гости. С левого фланга навесил Дембеле на ближнюю штангу и нашёл голову соперника. 
    • 31'
      Араухо подключился к атаке правым флангом и выполнил прострел, который прервал Ле Норман. Аут для "Барселоны". 
    • 30'
      Педри выполнил проникающую передачу в штрафную площадку, которую прочитал Муньос и игровой снаряд перехватил. 
    • 29'
      Высокий прессинг предлагает "Реал Сосьедад", но игроки "Барселоны" справляются, используя короткие и средние передачи. 
    • Опасный момент
      27'
      Исак получает мяч на левом краю штрафной площадки и стреляет - Тер Штеген отбивает, а потом мимо цели добавляет Кубо. 
    • Опасный момент
      26'
      Ферран Торрес принял мяч на линии штрафной площадки и пробил в левый нижний угол - рядом со штангой пролетел круглый. 
    • Офсайд
      25'
      Микель Мерино получил пространство на левом фланге и выполнил прострел в руки Тер Штегену, а перед этим попал в офсайд. 
    • 24'
      Свистят трибуны, а всё дело в том, что на газоне оказался Роберт Левандовски. Арбитр не стал останавливать встречу. 
    • 23'
      Усман Дембеле выполнил высокую подачу, с которой легко справился Алехандро Ремиро. 
    • Желтая карточка
      22'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Её получает Ариц Элустондо за фол на Алехандро Бальде. Толкнул соперника в спину Ариц. 
    • 21'
      Педри ворвался в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел на Левандовски, который не сумел опередить защитника. 
    • 20'
      Всё в порядке с футболистами "Барселоны". Тем временем "Реал Сосьедад" провёл атаку и вошёл в штрафную, а вот нанести удар забыл. 
    • Травма, повреждение
      19'
      Сразу два футболиста "Барселоны" оказались на газоне. Гави досталось от Сильвы, а Бальде от Элустондо. 
    • 17'
      Позиционная атака "Барселоны" очень быстро завершилась. Алехандро Бальде не справился с приёмом около боковой линии. 
    • Судья
      16'
      Александр Исак упал на линии штрафной площадки после борьбы с Андреасом Кристенсеном, но свисток арбитра предпочёл молчать. 
    • 15'
      Элустондо прорвался по правому флангу и выполнил прострел из-под Гави, но до партнёров игровой снаряд не довёл. 
    • 14'
      Микель Мерино попытался разогнать наступление левым флангом, но не сумел сохранить мяч в игре, выпустив его за боковую линию. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Усман Дембеле отмахнулся от Муньоса, после чего Айхен оказался на газоне. За лицо держится футболист местного клуба. 
    • 12'
      Араухо покатил на правый фланг на Дембеле, которого накрыл Айхен Муньос и сумел заработать аут для своей команды.
    • Угловой
      11'
      Дембеле выполнил подачу с угла поля и нашёл соперника, а потом и после подбора навес получился безадресным. 
    • Опасный момент
      10'
      Левандовски выполняет передачу на Торреса, который бьёт из пределов штрафной площадки и попадает в одного из соперников, зарабатывая угловой. 
    • 9'
      Задумчив Хави. С одной стороны, очень удачными получились первые минуты встречи, а с другой, после этого его подопечные ничего не создали у чужих ворот, да ещё и пропустили. 
    • 8'
      Усман Дембеле открылся под передачу на правом фланге, но мяч до него не дошёл, так как на перехвате сыграл Ариц Элустондо. 
    • 7'
      Очень быстро отвечает "Реал Сосьедад". Была надежда на то, что матч будет результативным, но вряд ли многие ожидали такого старта. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ИСАК!!! Де Йонг потерял мяч на своей половине поля, после чего Сильва выполнил передачу на правый фланг на Исака, который вышел на свидание с Тер Штегеном и перебросил его. 
    • 5'
      Игор Субельдия выполнил передачу вперёд по правому флангу и нашёл Тер Штегена. 
    • 4'
      Теперь через правый фланг "Барселона" попыталась провести атаку, но на сей раз хозяева справились, выбив мяч за боковую линию. 
    • 3'
      Вот это начало у нас. А ведь первую атаку большими силами провёл "Реал Сосьедад", но потерял мяч и не успел вернуться, за что и был наказан. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Алехандро Бальде протащил мяч по левому флангу и прострелил на линию вратарской, откуда в касание точно пробил Роберт Левандовски. 
    • Первый тайм начался
      1'
      На "Аноэте" прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:4 Барселона

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    5.6% (8)
    Ничья
    13.4% (19)
    Барселона
    81% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (82)
    Меньше
    26.79% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    83.04% (93)
    Нет
    16.96% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.3% (53)
    1:3 Барселона
    9.9% (14)
    1:1 Ничья
    8.5% (12)
    0:1 Барселона
    7.7% (11)
    0:2 Барселона
    4.2% (6)
    2:1 Реал Сосьедад
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    2:3 Барселона
    2.8% (4)
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    Барселона
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