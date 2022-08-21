Кстати, перед четвёртым пропущенным голом "Реал Сосьедад" провёл двойную замену. Ушли Элустондо и Мерино, вышли Горосабел и Каррикабуру.

Хозяева провели атаку и заработали корнер, который не стал проблемой для футболистов "Барселоны", уверенно выигравших воздух.

"Реал Сосьедад" контролирует мяч на чужой части поля, перекатывая его с фланга на фланг, но нет продвижения к воротам оппонента.

Заигрался в пас "Реал Сосьедад", в результате чего потерял мяч. Однако "Барса" не стала убегать в атаку, а решила тоже увеличить количество передач.

Двойная перестановка от Хави. Вместо Де Йонга и Гави появляются Роберто и Кесси.

Сразу же встречается с мячом Франк Кесси, но очень быстро его теряет, а потом фолит перед центральным кругом.

Мохамед-Али Чо поддерживает атаку правым флангом и выполняет подачу, в результате которой мяч оказывается на левом краю штрафной, а партнёров там нет.

Есть ощущение, что в следующем поединке Ансу Фати выйдет в старте, по крайней мере это будет логично, ведь он уже отдал две результативных передачи.

Тем временем хозяева попробовали продвинуться вперёд по левому флангу, но Араухо успешно сыграл в отборе и отправил мяч на чужую половину поля.

Гави выполнил передачу в штрафную площадку на Левандовски, но Роберта успел опередить Ле Норман, выбив мяч на правый фланг.

Мохамед-Али Чо добрался до правого угла штрафной площадки и пробил с левой, но Тер Штеген легко мяч зафиксировал.

Около боковой линии на правом фланге гости решили устроить игру в касание, что не понравилось Мерино, но после перехвата он выпустил мяч в аут.

Левандовски выполнил мягкую подачу в центр штрафной площадки, а там надёжен Субельдия, выбивая мяч подальше.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-4!!! АНСУ ФАТИ!!! Левандовски встречается с мячом в центре штрафной, а потом отдаёт пяткой на Ансу Фати, который в ближнем бою переигрывает Ремиро.

Левандовски - дубль и результативный пас, а у Ансу Фати наоборот - два голевых паса и один гол. Как же изменил игру Фати, очень мощный выход на замену.

Перед чужой штрафной площадкой "Барселона" устраивает перепасовку, но пока не может найти возможность для удара.

В составе "Барселоны" произошла двойная замена. Вместо Феррана Торреса вышел Ансу Фати, а Бальде заменил Рафинья.

Позиционная атака хозяев правым флангом была прервана свистком арбитра. В положении "вне игры" оказался Такефуса Кубо.

Роберт Левандовски принимает мяч на линии штрафной площадки и стреляет с правой - Алехандро Ремиро на месте.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-2!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Ансу Фати принимает мяч в центре штрафной площадки и катит пяткой на левый край на Усмана Дембеле, который поражает правый нижний угол.

Важный гол забивает "Барселона", вынуждая соперника раскрываться. А это даст шанс для контратак.

Ансу Фати очень здорово вышел на замену. Сейчас он выстрелил с левого края штрафной. Получилось точно, но Ремиро разобрался.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-3!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Роберт Левандовски оформляет дубль, пробивая в правый нижний угол почти с линии вратарской после передачи Ансу Фати.

Тройную замену провёл "Реал Сосьедад". Ушли Исак, Сильва и Кубо, вышли Наварро, Туррьентес и Чо.

Следом и перестановка у "Барселоны", одна. Вместо Дембеле на поле появился Альба.

Всем составом "Барселона" переходит на чужую половину поля и приступает к розыгрышу позиционного наступления.

Высоко прессингует "Реал Сосьедад", в результате чего Тер Штеген часто встречается с игровым снарядом, а потом раздаёт длинные передачи.

Снова страж ворот "Барселоны" встретился с игровым снарядом, а потом допустил ошибку, не сумев выполнить точный пас на правый фланг на Дембеле.

Давид Сильва решил разогнать атаку левым флангом, но вмешался Френки Де Йонг, подтолкнув в спину испанца.

Араухо записывает на свой счёт жёлтую карточку, срывая контратаку соперника при помощи фола на Кубо.

Снова достаётся Сильве. На сей раз он оказался на газоне на правом фланге после контакта с Бальде.

Мендес выполнил подачу со штрафного и отправил мяч в левый верхний угол, но гол отменён, так как в пассивном офсайде оказался Элустондо.

На левом фланге гости разыграли угловой, а потом Дембеле потерял мяч, не сумев обыграть один в один Сильву.

Неудачно хозяева ввели мяч в игру из аута, в результате чего Гави перехватил игровой снаряд, но не сумел переправить его в ворота, попав в соперника.

Быструю позиционную атаку провёл "Реал Сосьедад", но не сумел довести дело до удара, завершив выпад неточной подачей.

Де Йонг сбил Сильву на левом фланге, после чего хозяева быстро ввели мяч в игру, но судья показал, что нужно продолжать игру по свистку.

Микель Мерино принял мяч в штрафной площадке и нанёс удар, с которым справился Тер Штеген.

Браис Мендес перевёл мяч с центра на правый фланг и ошибся. Право на вбрасывание из-за боковой получили гости.

Такефуса Кубо промчался по левому флангу и выполнил прострел, с которым легко справился Тер Штеген.

Первый тайм

— Первая 45-минутка завершается, пока ничья 1-1.

45' Давид Сильва завершил атаку ударом в правый нижний угол, но Тер Штеген сложился и перевёл мяч за лицевую. Угловой ничем интересным не отметился.

45' +2 минуты.

44' Сильва и Кубо совместными усилиями отобрали игровой снаряд у Педри, но не обошлись без нарушения правил.

43' Де Йонг выполнил подачу на линию вратарской с правого края штрафной, после чего неточный удар нанёс Гарсия.

42' Ле Норман сбил Роберта Левандовски в центре поля, после чего получил отложенную жёлтую карточку.

40' На позиции центрального защитника оказывается Тер Штеген, принимая участие в перепасовке с Эриком Гарсией.

39' А теперь и "Барселона" разыграла свой корнер на правом фланге, после чего Усман Дембеле сместился в центр и пробил слишком неточно.

38' Разыграли угловой хозяева, после чего Муньос получил мяч перед штрафной площадкой, но не сумел попасть по нему должным образом.

37' Александр Исак на скорости проник в штрафную площадку правым краем и выполнил прострел, который привёл к назначению углового.

36' Хорошо ходит мяч у хозяев, а вот с верховыми передачами пока имеются трудности, крайне редко они получаются точными.

35' Френки Де Йонг решил в одиночку пройти всех соперников, но уже в центральном круге был остановил Мартином Субименди.

33' Алехандро Ремиро попал под прессинг со стороны Левандовски, но успел расстаться с круглым, выполнив передачу на правый фланг.

32' Второй угловой в матче исполнили гости. С левого фланга навесил Дембеле на ближнюю штангу и нашёл голову соперника.

31' Араухо подключился к атаке правым флангом и выполнил прострел, который прервал Ле Норман. Аут для "Барселоны".

30' Педри выполнил проникающую передачу в штрафную площадку, которую прочитал Муньос и игровой снаряд перехватил.

29' Высокий прессинг предлагает "Реал Сосьедад", но игроки "Барселоны" справляются, используя короткие и средние передачи.

27' Исак получает мяч на левом краю штрафной площадки и стреляет - Тер Штеген отбивает, а потом мимо цели добавляет Кубо.

26' Ферран Торрес принял мяч на линии штрафной площадки и пробил в левый нижний угол - рядом со штангой пролетел круглый.

25' Микель Мерино получил пространство на левом фланге и выполнил прострел в руки Тер Штегену, а перед этим попал в офсайд.

24' Свистят трибуны, а всё дело в том, что на газоне оказался Роберт Левандовски. Арбитр не стал останавливать встречу.

23' Усман Дембеле выполнил высокую подачу, с которой легко справился Алехандро Ремиро.

22' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Её получает Ариц Элустондо за фол на Алехандро Бальде. Толкнул соперника в спину Ариц.

21' Педри ворвался в штрафную площадку левым краем и выполнил прострел на Левандовски, который не сумел опередить защитника.

20' Всё в порядке с футболистами "Барселоны". Тем временем "Реал Сосьедад" провёл атаку и вошёл в штрафную, а вот нанести удар забыл.

19' Сразу два футболиста "Барселоны" оказались на газоне. Гави досталось от Сильвы, а Бальде от Элустондо.

17' Позиционная атака "Барселоны" очень быстро завершилась. Алехандро Бальде не справился с приёмом около боковой линии.

16' Александр Исак упал на линии штрафной площадки после борьбы с Андреасом Кристенсеном, но свисток арбитра предпочёл молчать.

15' Элустондо прорвался по правому флангу и выполнил прострел из-под Гави, но до партнёров игровой снаряд не довёл.

14' Микель Мерино попытался разогнать наступление левым флангом, но не сумел сохранить мяч в игре, выпустив его за боковую линию.

13' Усман Дембеле отмахнулся от Муньоса, после чего Айхен оказался на газоне. За лицо держится футболист местного клуба.

12' Араухо покатил на правый фланг на Дембеле, которого накрыл Айхен Муньос и сумел заработать аут для своей команды.

11' Дембеле выполнил подачу с угла поля и нашёл соперника, а потом и после подбора навес получился безадресным.

10' Левандовски выполняет передачу на Торреса, который бьёт из пределов штрафной площадки и попадает в одного из соперников, зарабатывая угловой.

9' Задумчив Хави. С одной стороны, очень удачными получились первые минуты встречи, а с другой, после этого его подопечные ничего не создали у чужих ворот, да ещё и пропустили.

8' Усман Дембеле открылся под передачу на правом фланге, но мяч до него не дошёл, так как на перехвате сыграл Ариц Элустондо.

7' Очень быстро отвечает "Реал Сосьедад". Была надежда на то, что матч будет результативным, но вряд ли многие ожидали такого старта.

6' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-1!!! ИСАК!!! Де Йонг потерял мяч на своей половине поля, после чего Сильва выполнил передачу на правый фланг на Исака, который вышел на свидание с Тер Штегеном и перебросил его.

5' Игор Субельдия выполнил передачу вперёд по правому флангу и нашёл Тер Штегена.

4' Теперь через правый фланг "Барселона" попыталась провести атаку, но на сей раз хозяева справились, выбив мяч за боковую линию.

3' Вот это начало у нас. А ведь первую атаку большими силами провёл "Реал Сосьедад", но потерял мяч и не успел вернуться, за что и был наказан.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Алехандро Бальде протащил мяч по левому флангу и прострелил на линию вратарской, откуда в касание точно пробил Роберт Левандовски.