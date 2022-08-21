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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Болонья
1:0
Первый тайм: 22'
Верона

Ход матча

21'
Арнаутович Марко
(Касиус Денсо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 110
Болонья 70% (77)
X 24.5% (27)
Верона 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Верона
2.18
3.80
3.82
Все Коэффициенты
Новости
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
14
Бонифаци
Кевин
33
Касиус
Денсо
50
Камбьясо
Андреа
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
1
Монтипо
Лоренцо
42
Коппола
Диего
21
Гюнтер
Корай
45
Рецос
Панайотис
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
18
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
9
Анри
Тома
11
Ласанья
Кевин
Болонья
3-4-1-2
Верона
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Верона

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 (1) 0.5
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 0.5
Анри Тома 1 0.5
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 1 0
Сансоне Никола 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонгла Мартин 1 0
Амионе Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2
Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Болонья 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Болонья 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Болонья 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Болонья 70% (77)
    X 24.5% (27)
    Верона 5.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Верона
    2.18
    3.80
    3.82
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    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона

    Исход игры
    Болонья
    70% (77)
    Ничья
    24.5% (27)
    Верона
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    37.3% (41)
    1:0 Болонья
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    2:0 Болонья
    5.5% (6)
    1:2 Верона
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Верона
    1.8% (2)
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