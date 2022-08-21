15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Болонья

13' Diego Coppola не смог попасть в створ ударом издали

13' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Болонья

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Denso Kasius нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Верона

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Оооо... вот это был удар! Ласанья Кевин должен был забить с этой позиции.

2' Ласанья Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля