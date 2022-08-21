Стадион: Ренато Далл'Ара
0'
1:0
21' ГолАрнаутович Марко
22' Желтая карточкаКоппола Диего
23' Желтая карточкаХонгла Мартин
1:1
43' ГолАнри Тома
44' Undefined phrase: football_event_Орсолини Риккардо
47' Желтая карточкаГюнтер Корай
54' Желтая карточкаБонифаци Кевин
78' Красная карточкаОрсолини Риккардо
87' Желтая карточкаДомингес Николас
90' Желтая карточкаАрнаутович Марко
90'+6
Все видео голов с матчей
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Ход матча
21'
1:0
22'
23'
43'
1:1
47'
54'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
1 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
17
Медель
Гари
33
Касиус
Денсо
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
33 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
-
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Верона
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|1
|Касиус Денсо
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|2
|1
|Ласанья Кевин
|1
|0.5
|Лазович Дарко
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Гюнтер Корай
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|1
|Сансоне Никола
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Коппола Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2
Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Верона
Исход игры
Болонья
70% (77)
Ничья
24.5% (27)
Верона
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
67.59% (73)
Нет
32.41% (35)
Популярный счёт
2:1 Болонья
37.3% (41)
1:0 Болонья
24.5% (27)
1:1 Ничья
21.8% (24)
2:0 Болонья
5.5% (6)
1:2 Верона
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Верона
1.8% (2)
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