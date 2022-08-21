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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Болонья
1:1
Конец матча
Верона
0'
1:0
21' Гол
Арнаутович Марко
22' Желтая карточка
Коппола Диего
23' Желтая карточка
Хонгла Мартин
1:1
43' Гол
Анри Тома
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Орсолини Риккардо
47' Желтая карточка
Гюнтер Корай
54' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
78' Красная карточка
Орсолини Риккардо
87' Желтая карточка
Домингес Николас
90' Желтая карточка
Арнаутович Марко
90'+6
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Тома Анри (видео). Чемп...
1:0. Гол Марко Арнаутовича (виде...

Ход матча

21'
Арнаутович Марко
(Касиус Денсо)
1:0
22'
 
Коппола Диего
23'
 
Хонгла Мартин
43'
1:1
Анри Тома
(Лазович Дарко)
44'
Орсолини Риккардо
 
47'
 
Гюнтер Корай
52'
 
Терраччано Филиппо
Фараони Марко
54'
Бонифаци Кевин
 
64'
Ликояннис Хараламбос
Касиус Денсо
 
64'
Виньято Эмануэль
Сориано Роберто
 
78'
Орсолини Риккардо
 
81'
 
Велозу Мигель
Хонгла Мартин
87'
Домингес Николас
 
89'
Эбишер Мишель
Домингес Николас
 
89'
 
Джурич Милан
Анри Тома
90'
Арнаутович Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 1 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 110
Болонья 70% (77)
X 24.5% (27)
Верона 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
14
Бонифаци
Кевин
33
Касиус
Денсо
50
Камбьясо
Андреа
8
Домингес
Николас
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
1
Монтипо
Лоренцо
42
Коппола
Диего
21
Гюнтер
Корай
45
Рецос
Панайотис
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
18
Хонгла
Мартин
14
Илич
Иван
9
Анри
Тома
11
Ласанья
Кевин
Болонья
3-4-1-2
Верона
3-5-2

История личных встреч

Болонья
Верона

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
К
4:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 2 (1) 1
Касиус Денсо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 2 1
Ласанья Кевин 1 0.5
Лазович Дарко 0 0
Фараони Марко 0 0
Гюнтер Корай 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Орсолини Риккардо 0 1
Сансоне Никола 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Домингес Николас 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хонгла Мартин 2 0
Гюнтер Корай 1 0
Амионе Бруно 1 0
Коппола Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0
Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0
Верона
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2
Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3 Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0 Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Аталанта Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Верона Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Болонья Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Болонья Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Аталанта Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Верона Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Милан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Болонья: 50%, Верона: 50%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Гюнтер Корай из команды Верона поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
  • 96'
    Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 95'
    Эбишер Мишель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Болонья 70% (77)
    X 24.5% (27)
    Верона 5.5% (6)
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    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Верона

    Исход игры
    Болонья
    70% (77)
    Ничья
    24.5% (27)
    Верона
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    67.59% (73)
    Нет
    32.41% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    37.3% (41)
    1:0 Болонья
    24.5% (27)
    1:1 Ничья
    21.8% (24)
    2:0 Болонья
    5.5% (6)
    1:2 Верона
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Верона
    1.8% (2)
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