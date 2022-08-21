Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Denso Kasius не смог попасть в створ ударом издали

Denso Kasius создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Команда Болонья играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Фараони Марко пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

51' Илич Иван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Оооо... вот это был удар! Домингес Николас должен был забить с этой позиции.

50' Домингес Николас не смог попасть в створ ударом издали

48' Хонгла Мартин из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Илич Иван бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

48' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Denso Kasius из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Болонья отменен из-за положения "вне игры".

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

38' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Удар от ворот произведет Верона

35' Denso Kasius не смог попасть в створ ударом издали

34' Diego Coppola успешно блокирует удар.

34' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Denso Kasius ослабляет давление, выбив мяч.

30' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Верона

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Хонгла Мартин получил желтую карточку от судьи

22' Судья подбегает и показывает Diego Coppola из команды Верона отложенную желтую карточку за фол.

21' Denso Kasius сделал результативную передачу.

21' Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает с правой ноги!

21' Denso Kasius из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Болонья

20' Шанс! Diego Coppola из команды Верона пробил головой, но мимо

20' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Удар от ворот произведет Верона

19' Оооо... вот это был удар! Арнаутович Марко должен был забить с этой позиции.

18' Камбьясо Андреа из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Denso Kasius из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Болонья

13' Diego Coppola не смог попасть в створ ударом издали

13' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Болонья

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Верона

10' Denso Kasius нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Верона

6' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Diego Coppola из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Фараони Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Оооо... вот это был удар! Ласанья Кевин должен был забить с этой позиции.

2' Ласанья Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Тамез Адриен из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля