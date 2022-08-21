Стадион: Диего Армандо Марадона
0'
1:0
35' ГолКварацхелия Хвича
38' Желтая карточкаКапрари Джанлука
2:0
45' ГолОсимхен Виктор
59' Желтая карточкаРуй Мариу
3:0
62' ГолКварацхелия Хвича
68' Undefined phrase: football_event_Петанья Андреа
73' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
4:0
90' ГолКим Мин-Чжэ
90'+7
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
35'
38'
45'
59'
62'
68'
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
4
Марлон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|3
|1.5
|Осимхен Виктор
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|1
|0.5
|Лоботка Станислав
|1
|0.5
|Политано Маттео
|1
|0.5
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.5
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Лосано Ирвинг
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мота Дани
|1
|0.5
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1
Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1
Монца
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0
Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Верона
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Болонья
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Милан
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Лацио
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Верона
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Болонья
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи 4:0 Монца
Исход игры
Наполи
95.7% (111)
Ничья
4.3% (5)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.7% (58)
Меньше
46.3% (50)
Обе команды забьют
Да
28.7% (31)
Нет
71.3% (77)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.4% (48)
3:0 Наполи
21.6% (25)
3:1 Наполи
12.9% (15)
2:1 Наполи
6% (7)
4:1 Наполи
3.4% (4)
4:0 Наполи
1.7% (2)
5:0 Наполи
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!