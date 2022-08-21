Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

47' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

46' Раноккья Филиппо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Осимхен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Марлон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Монца

41' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Удар от ворот произведет Наполи

39' Биринделли Самуэле не смог попасть в створ ударом издали

38' Капрари Джанлука получил желтую карточку от судьи

37' Удар от ворот произведет Монца

37' Осимхен Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Г О О О О Л - Кварацхелия Хвича из команды Наполи правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

35' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Д'Аллесандро Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Наполи

31' Сенси Стефано не смог попасть в створ ударом издали

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лосано Ирвинг из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Руй Мариу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Раноккья Филиппо пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

22' Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Марлон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Андреа Карбони из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Лосано Ирвинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Капрари Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Зелиньски Пётр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

14' Осимхен Виктор нанес удар головой, но Michele Di Gregorio спокойно отбил мяч.

14' Марлон из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Лоботка Станислав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Зелиньски Пётр пробил со штрафного прямо в стенку

12' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Наполи пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Андреа Карбони успешно блокирует удар.

11' Осимхен Виктор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Монца

9' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Монца

8' Осимхен Виктор нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

8' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Монца

5' Руй Мариу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Андреа Карбони ослабляет давление, выбив мяч.

4' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Монца

3' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Удар от ворот произведет Монца

2' Лосано Ирвинг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Руй Мариу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Наполи начинает с центра поля