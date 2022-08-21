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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Наполи
4:0
Конец матча
Монца
0'
1:0
35' Гол
Кварацхелия Хвича
38' Желтая карточка
Капрари Джанлука
2:0
45' Гол
Осимхен Виктор
59' Желтая карточка
Руй Мариу
3:0
62' Гол
Кварацхелия Хвича
68' Undefined phrase: football_event_
Петанья Андреа
73' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
4:0
90' Гол
Ким Мин-Чжэ
90'+7
4:0. Гол Ким Мин-Чжа (видео). Че...
Отмененный гол Петаньи (видео). ...
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (виде...
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео...
1:0. Гол Хвичи Кварацхелии (виде...

Ход матча

35'
Кварацхелия Хвича
(Зелиньски Пётр)
1:0
38'
 
Капрари Джанлука
45'
Осимхен Виктор
(Замбо-Ангисса Андре-Франк)
2:0
46'
 
Молина Сальваторе
Д'Аллесандро Марко
48'
 
Антов Валентин
Раноккия Андреа
58'
 
Валоти Матиа
Раноккья Филиппо
59'
Руй Мариу
 
62'
Кварацхелия Хвича
(Лоботка Станислав)
3:0
68'
 
Петанья Андреа
70'
Оливера Матиас
Руй Мариу
 
70'
Элмас Эльиф
Кварацхелия Хвича
 
73'
Ди Лоренцо Джованни
 
78'
Политано Маттео
Лосано Ирвинг
 
78'
Дзербин Алессио
Лоботка Станислав
 
83'
 
Гюткьяр Кристиан
Петанья Андреа
83'
 
Колпани Андреа
Биринделли Самуэле
84'
Уна Адам
Осимхен Виктор
 
90'
Ким Мин-Чжэ
(Зелиньски Пётр)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Наполи 95.7% (111)
X 4.3% (5)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Ким
Мин-Чжэ
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
16
Ди
Грегорио
Микеле
4
Марлон
13
Раноккия
Андреа
44
Карбони
Андреа
19
Биринделли
Самуэле
77
Д'Аллесандро
Марко
22
Раноккья
Филиппо
8
Барберис
Андреа
12
Сенси
Стефано
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
Наполи
4-3-3
Монца
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 3 1.5
Осимхен Виктор 2 1
Зелиньски Пётр 1 0.5
Лоботка Станислав 1 0.5
Политано Маттео 1 0.5
Ким Мин-Чжэ 1 0.5
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Лосано Ирвинг 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мота Дани 1 0.5

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 1 0
Капрари Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1
Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Дженоа 3:0 Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1 Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1
Монца
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0
Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Перуджа - Монца 1:0 Монца - Беневенто 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Монца - Брешия 1:1 Козенца - Монца 0:2 Монца - Асколи 2:0 Комо - Монца 2:0 Монца - Кротоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Болонья 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Болонья 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Болонья 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 97'
    Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Наполи: 54%, Монца: 46%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Наполи
  • 96'
    Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Монца пытается что-то создать.
  • 95'
    Контроль мяча: Наполи: 55%, Монца: 45%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Дзербин Алессио из команды Наполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 91'
      Наполи контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Наполи: 56%, Монца: 44%.
    • 90'
      Ким Мин-Чжэ ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Сенси Стефано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Наполи контролирует мяч.
    • 89'
      Монца пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Наполи 95.7% (111)
    X 4.3% (5)
    Монца 0% (0)
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    Прогнозы на матч Наполи 4:0 Монца

    Исход игры
    Наполи
    95.7% (111)
    Ничья
    4.3% (5)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.7% (58)
    Меньше
    46.3% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    28.7% (31)
    Нет
    71.3% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    41.4% (48)
    3:0 Наполи
    21.6% (25)
    3:1 Наполи
    12.9% (15)
    2:1 Наполи
    6% (7)
    4:1 Наполи
    3.4% (4)
    4:0 Наполи
    1.7% (2)
    5:0 Наполи
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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