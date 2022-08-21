Фелиш обыгрывался с Коке на подступах к чужой штрафной площади, но последний отдал слишком жёсткий ответный пас, так что мяч снова стал простой добычей для Рульи.

Попытались выйти вперёд вильярреальцы, но потеряли мяч и нарвались на контрвыпад, в ходе которого Гризманн пробивал с 24 метров, метя в правый нижний угол, но мяч прошёл мимо цели.

Двойная замена в составе "Вильярреала": вместо Этьена Капу и Джовани ло Чельсо на поле вышли Франсис Коклен и Алехандро Баэна.

Также ещё одна двойная замена в составе "Атлетико": вместо Жоау Фелиша и Альваро Мораты на поле вышли Анхель Корреа и Матеус Кунья.

ОПАСНО! Едва не сработали замены от Диего Симеоне. Заброс на правый фланг атаки прошёл на Корреа, который прострелил вдоль ворот на Кунью, но удар последнего каким-то чудом парировал Рульи.

Отбились гости после подачи углового у своих ворот, после чего в ответной атаке заработали уже свой угловой на правом фланге.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Йереми Пино!!! Отбились "матрасники" после подачи углового, но тут же из глубины поля последовал заброс на правый край штрафной площади, где Молина принялся обрабатывать игровой снаряд, но сплоховал при этом, подарив мяч Пино, который пробил точно в дальний нижний угол.

Левым флангом продвинулись гости вперёд, откуда через короткий пас пытались просочиться в штрафную площадку, но ничего не получилось.

"Атлетико" сейчас всем составом расположился на своей трети поля, держа позиционную оборону. Очень грустная ситуация сейчас наблюдается на поле. Одни не хотят играть в атаку, а другие - боятся.

Де Пауль и Гризманн сейчас готовятся к выходу на поле. Возможно, этим парням удастся внести какую-то искру в эту игру.

Двойная замена в составе "Атлетико": вместо Маркоса Льоренте и Тома Лемара на поле вышли Родриго де Пауль и Антуан Гризманн.

Неудачную атаку провели сейчас "матрасники", подарив мяч Рульи, который несколько потянул время, прежде чем взял мяч в руки. Гости, видимо, вполне согласны здесь на счёт 0:0.

С левого фланга у хозяев следовала диагональная подача в штрафную площадку в направлении Фелиша, но тому не хватило роста, чтобы добраться до летящего игрового снаряда.

Снова тянет время в своей штрафной площади Рульи, вызывая в свой адрес гнев со стороны мадридских болельщиков. Но опытного вратаря такого уровня свист и гул вряд ли сильно заденет.

Активно разминаются за кромкой поля запасные игроки "Вильярреала". Скоро мы увидим первые кадровые перестановки и от Унаи Эмери.

"Атлетико" начал активно работать сейчас в командном прессинге, но Фелиш сейчас перестарался в подкате, срезав в подкате Альбиоля, за что получил жёлтую карточку.

Явно Диего Симеоне провёл в раздевалке в перерыве серьёзный разговор со своей командой. Тренер "Атлетико" зарядил своих подопечных на работу для победы.

Но всё-таки "Вильярреал" готов сегодня к подобному прессингу, поэтому никаких признаков излишнего волнения при перепасовках на своей половине поля у них не наблюдается.

Достаточно грамотно вильярреальцы держат оборону, перекрывая все зоны подступов к своим владениям, в том числе с флангов.

Молина пробил из-за пределов штрафной площади, но попал в Морату, который не успел увернуться. Мяч срикошетил за лицевую линию.

57 033 - такова посещаемость зрителей на этом матче по официальным данным. Около десяти тысяч не хватило до аншлага.

Вильярреальцы выбрались в атаку, сумев заработать угловой для себя на левом фланге. От флажка последовала подача от Парехо в район линии вратарской площади, но мадридцы отбились, а удар с подбора получился очень неточным.

Всё слабее становится прессинг со стороны "Атлетико". Достаточно быстро устают футболисты на старте сезона, особенно в условиях сильной жары.

"Вильярреал" под свист болельщиков на трибунах снова неспешно пасуется на своей половине поля. Не хотелось бы верить, что этот матч у нас может закончиться без забитых голов.

Во втором туре "Вильярреал" строит свои атаки с большой опаской. До перерыва команда Унаи Эмери хотя бы изредка позволяла себе действовать смело и дерзко.

Замен в перерыве матча тренеры решили не делать. Хочется надеяться, что в тактических построениях что-то поменяется в сторону более атакующей игры.

Штрафной удар на месте левого инсайда заработали мадридцы. Подача последовала от Лемара, но слишком низко был пущен мяч, что позволило ближайшему защитнику сработать головой.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Нулевая ничья пока что у нас на "Ванда Метрополитано".

45' После заброса вперёд с линии штрафной площади пробивал Мората, но в подкате выстрел блокировал Парехо. Тут же с подбора палил Фелиш, но мяч у него снова улетел намного выше цели.

45' Мората сумел отработать на оборону, подобрав мяч, после чего принявшись мастерски укрывать его корпусом, что закончилось фолом со стороны одного из соперников.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Казалось, что "Атлетико" будет играть агрессивно в атаку всю концовку первого тайма, но нет - снова команда Диего Симеоне оперативно всем составом отошла на свою половину поля, заняв позиционную оборону.

43' Карраско с левого фланга теперь низом простреливал в центр, но попытка была заблокирована. Мяч подобрал Лемар и также простреливал на Морату, который теперь пяткой срезал мяч в ворота, но мяч снова пришёл в перчатки Рульи, словно намагниченный.

42' Атака вторым темпом у "Атлетико" также развивалась левым флангом, откуда диагональную подачу выполнил Лемар на голову Морате, но удар последнего пришёлся по центру ворот, где и находился Рульи.

41' Карраско подключился к контратаке по левому флангу, откуда от лицевой линии выполнял подачу в центр штрафной площади, но там выше всех сумел выпрыгнуть Торрес.

40' Ошиблись сейчас в середине поля при перепасовке гости. Ло Чельсо пытался всё-таки сыграть на опережении против Фелиша, но сумел только нарушить правила против португальца.

39' Букмекеры видели перед началом этого матча "Атлетико" достаточно большим фаворитом, но на деле мы пока что видим, что "Вильярреал" смотрится предпочтительней.

38' В контратаке "матрасников" Фелиш решил испытать счастья дальним ударом, который получился весьма мощным, но мяч всё-таки полетел метра на три выше ворот.

37' На кураже пытаются продолжать большими силами атаковать футболисты "Вильярреала", заставляя соперников паниковать, находясь под жёстким прессингом.

36' Повтор показал, что арбитр принял верное решение, не засчитав взятие ворот, поэтому VAR в эту ситуацию не будет вмешиваться.

35' ГО-О-О-О-ОЛ забивает Херард Морено, но взятие ворот не зафиксировано! После подачи со стандарта от Парехо скидку головой на линию вратарской площади сделал Фойт, Морено мощно пальнул в перекладину, после чего в борьбе за добивание с Облаком подыграл себе рукой.

34' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали вильярреальцы. Большими силами в чужие владения отправились игроки гостей.

33' Одумался всё-таки главный арбитр встречи, объявив для футболистов долгожданную паузу на водопой. Тренеры пользуются моментов и доносят до игроков свои соображения.

32' Заброс в штрафную площадь хозяев следовал на правый край на ход Пино, но тому чётко поставил корпус Витсель, который спровоцировал фол на себе.

31' Облак сейчас очень долго готовился к вводу мяча в игру ударом от ворот, за что его освистали даже болельщики "Атлетико". Недовольна публика, что такой низкий темп в этой встрече.

30' Угловой с правого фланга подали гости, но Морено в падении головой не попал по мяча. После этого дважды были удары с подбора, но один выстрел был блокирован, а после второго мяч улетел высоко на трибуны.

29' Очень много времени команды тратят на банальные перепасовки поперёк поля. Но винить их в этом сложно - всё-таки очень жарко. Непонятно, почему судья не дал игрокам минутную паузу на водопой.

28' Несмотря на то, что вратарям обеих команд уже пришлось потрудиться, пока не пахнет большим количеством голов в этом матче. Сложно играть в позиционных атаках "Атлетико" и "Вильярреалу" - не хватает пространства.

27' "Вильярреал" перестал сейчас вести игру первым номером и прессинговать, опустившись всем составом на свою половину поля.

26' С левого фланга прошла подача в центр штрафной площади на Морату, который точно подрезал мяч в дальний угол, но не очень сильно получилось, что позволило Рульи в броске совершить спасение.

25' Диего Симеоне от кромки поля показывает жест, похожий на активный бег человека. Призывает главный тренер "Атлетико" своих футболистов двигаться активней.

24' В ответной атаке "Вильярреала" левым флангом передача вперёд получилась чрезмерно сильной, из-за чего мяч просто ушёл за лицевую линию поля.

23' Левым флангом свою атаку теперь провели хозяева поля, откуда следовала диагональная подача с закруткой на ворота, но мяч в этом эпизоде стал несложной добычей для Рульи.

22' Пино по правому флангу теперь прорывался, стараясь обострить игру, но жёстко и в рамках правил против него сумел заработать Карраско.

21' Снова болельщики на трибунах подняли свист, протестуя против того, что игру первым номером ведёт гостевая команда. "Атлетико" никак не хочет подключить командный прессинг.

20' ОПАСНО! Разыграли мяч накоротке "подводники", после чего последовала прострельная передача вдоль ворот от Ло Чельсо. Мадридцы недалеко отбили мяч, но тут же с 18 метров пробивал в правый нижний угол Капу - Облак в броске парировал мяч в сторону.

19' Педраса подключился к атаке "жёлтой подводной лодки" по своему левому флангу, где заработал угловой при попытке выполнить прострельную передачу в центр.

18' Длинный заброс у мадридцев следовал на правый фланг атаки, но слишком сильным он получился - Молина не поспел к игровому снаряду. Несмотря на это, 16-й номер "Атлетико" поблагодарил партнёра по команде за попытку.

17' 0:3 - такова ситуация по количеству ударом по воротам на эту минуту. У кромки поля активно жестикулирует Диего Симеоне, который явно недоволен тем, как складывается ход матча.

16' Морено пытался пробить по воротам после скидки партнёра, но мяч сильно свалился с его ноги, улетев к правому угловому флажку.

15' Провели свою ответную атаку правым флангом игроки "Атлетико", откуда Фелиш выполнял навес в центр в направлении Мораты, но борьбу в воздухе сумел выиграть защитник "Вильярреала".

14' После подачи углового в борьбе в гуще футболистов борьбу сумел выиграть Капу, но его удар головой получился несильным и неточным.

13' Ло Чельсо опасно пробивал от левого угла штрафной площади после скидки Педрасы. Мяч вроде бы шёл немного мимо дальнего верхнего угла, но Облак на всяком случае в броске перевёл мяч на угловой.

12' "Атлетико" не стремится работать в высоком прессинге, всем составом сейчас расположившись на своей половине поля, просто наблюдая, как соперники перепасовываются поперечными передачами.

11' Через центральную ось гости разогнали быструю контратаку, в ходе которой прошёл пас на правый край штрафной площади на Пино, который выстреливал в ближнюю "девятку", но промахнулся.

10' Показалось некоторым "матрасникам", что мяч попал в руку Парехо в предыдущем эпизоде, поэтому они хотели назначения пенальти, но на повторе чётко видно, что попадания игрового снаряда в верхнюю конечность не было.

9' В глубине поля штрафной удар заработали мадридцы. Со стандарта последовал заброс на левый край штрафной площади на Карраско, который с лёта простреливал вдоль ворот, но попал в Парехо, который играл против него.

8' Левым флангом свою первую акцентированную атаку провели игроки "Вильярреала", доставив мяч в штрафную площадку, но Облак там спокойно сработал на выходе.



7' Покатали немного мяч гости поперёк поля в центральной зоне. Мадридской публике это не по душе, поэтому с трибун начал слышаться свист и гул недовольства.

6' Нет аншлага на трибунах стадиона "Ванда Метрополитано", но несколько десятков тысяч на матче присутствуют, так как футболистам должно быть приятно играть при такой по-настоящему футбольной атмосфере.

5' Жарко и солнечно в Мадриде. Командам будет сложно показать интенсивный матч. Температура воздуха составляет в районе +35 градусов по Цельсию.

4' "Вильярреал" начал работать в командном прессинге на чужой половине поля. Особой агрессии в этом пока не заметно, но всё-таки "матрасникам" не стоит терять концентрации внимания ни на минуту.

3' На повторе нельзя сказать, что Мората действительно был в офсайде. Если бы Альваро забил, то при помощи VAR гол мог бы быть засчитан.

2' С правого фланга прошла диагональная подача на Морату, который классно обработал мяч и с разворота с лёта пробил по воротам на силу, но Рульи парировал мяч в сторону. Судьи сразу после этого зафиксировали офсайд у нападающего.