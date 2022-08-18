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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига

2022-2023

Стадион:
Атлетико М
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 38
Атлетико М 81.6% (31)
X 15.8% (6)
Вильярреал 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Вильярреал
4.45
4.45
4.45
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Атлетико М
Вильярреал

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
1:1
П
0:1
П
3:0
П
3:1
П
2:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
П
4:4
ПД
3:0
ПД
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 2 2
Гризманн Антуан 1 1
Фелиш Жоау 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 2
Джексон Николас 1 1
Чуквезе Саму 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраско Янник 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Осасуна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Барселона Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Сельта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Атлетик Б Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Райо Вальекано Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико М Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Реал Мадрид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Мальорка Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Сосьедад Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вильярреал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Жирона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Севилья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Эльче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эспаньол Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Альмерия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Кадис Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Хетафе Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Вальядолид Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильярреал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Атлетико М Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Реал Мадрид Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Реал Сосьедад Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мальорка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эспаньол Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Райо Вальекано Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Сельта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бетис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Кадис Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетик Б Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барселона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Осасуна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Валенсия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Хетафе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Альмерия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Вальядолид Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Жирона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Севилья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эльче Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Атлетико М 81.6% (31)
    X 15.8% (6)
    Вильярреал 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Вильярреал
    4.45
    4.45
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Атлетико М - Вильярреал онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал

    Исход игры
    Атлетико М
    81.6% (31)
    Ничья
    15.8% (6)
    Вильярреал
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (19)
    Меньше
    48.65% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    36.8% (14)
    2:0 Атлетико М
    21.1% (8)
    1:0 Атлетико М
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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    Атлетико М
    Вильярреал
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