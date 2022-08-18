Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
История личных встреч
Атлетико М
Вильярреал
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
28 матчей
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|2
|2
|Гризманн Антуан
|1
|1
|Фелиш Жоау
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|2
|2
|Джексон Николас
|1
|1
|Чуквезе Саму
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраско Янник
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1
Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1 Эльче - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Гранада 0:0 Атлетико М - Эспаньол 2:1 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Мальорка - Атлетико М 1:0 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Алавес 4:1 Райо Вальекано - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Кадис 2:1 Бетис - Атлетико М 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1
Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Боруссия Д - Вильярреал 0:2 ПСВ - Вильярреал 1:2 Спортинг - Вильярреал 1:1 Барселона - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Реал Сосьедад 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Севилья 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Алавес - Вильярреал 2:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Валенсия 2:0 Хетафе - Вильярреал 1:2 Бавария - Вильярреал 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Валенсия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Осасуна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Барселона
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Сельта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атлетико М
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Реал Мадрид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Мальорка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Жирона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Севилья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Эльче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Альмерия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Кадис
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Хетафе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильярреал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мальорка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эспаньол
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Сельта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бетис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Кадис
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Осасуна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Валенсия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Хетафе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Альмерия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Жирона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Севилья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эльче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал
Исход игры
Атлетико М
81.6% (31)
Ничья
15.8% (6)
Вильярреал
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (19)
Меньше
48.65% (18)
Обе команды забьют
Да
56.76% (21)
Нет
43.24% (16)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.8% (14)
2:0 Атлетико М
21.1% (8)
1:0 Атлетико М
15.8% (6)
1:1 Ничья
7.9% (3)
2:2 Ничья
5.3% (2)
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