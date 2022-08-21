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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Аталанта
0:0
Первый тайм: 23'
Милан
0'
16' Желтая карточка
Толой Рафаэл
23' Желтая карточка
Стефано Пиоли

Ход матча

16'
Толой Рафаэл
 
23'
 
Стефано Пиоли

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Прогнозы 127
Аталанта 3.9% (5)
X 36.2% (46)
Милан 59.8% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Милан
3.25
3.70
3.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
3
Меле
Йоаким
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
18
Малиновский
Руслан
88
Пашалич
Марио
91
Сапата
Дуван
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
4
Беннасер
Исмаэль
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
Аталанта
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Милан

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Толой Рафаэл 1 0.5
Лукман Адемола 1 0.5
Малиновский Руслан 0 0
Пашалич Марио 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 1
Диас Браим 1 0.5
Тео Эрнандес 1 (1) 0.5
Калабрия Давиде 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Околи Меме 1 0
Цортеа Надир 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Милан 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Фиорентина Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Торино Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Болонья 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
12. Специя Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
13. Эмполи Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Салернитана Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Удинезе Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лечче Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Верона 0:1 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20. Монца Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Милан 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Болонья 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Удинезе Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Торино Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Аталанта 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Эмполи Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Милан 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Салернитана Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Лацио Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Фиорентина Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Верона 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Болонья 1:0 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Монца Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    24'
    Эрнандес с левого фланга выдает передачу в штрафную, мяч доходит до дальнего края, откуда Мессиас в касание пробивает мимо ближнего угла!
  • Желтая карточка
    23'
    Стефано Пиоли уже во второй раз сегодня недоволен работой арбитра, в итоге Фабио Мареска демонстрирует наставнику "Милана" желтую карточку.
  • 22'
    Штрафной на правом полуфланге заработали гости, последовала скидка под удар Эрнандесу, который пробил в одного из соперников.
  • 20'
    Эрнандес вернулся на поле и уже отметился очередным прорывом в штрафную, но оборона "Аталанты" справилась с угрозой.
  • 19'
    Тонали после передачи Беннасера пробивает по воротам с радиуса штрафной, однако эта попытка Сандро получилась неудачной и неточной.
  • Травма, повреждение
    17'
    Де Рон довольно жестко встречает Эрнандеса в центре поля, французу нужна помощь врачей, а Пиоли недоумевает, почему не было желтой карточки.
  • Желтая карточка
    16'
    Толой получает желтую карточку за фол на фланге против Леау, который готовил свой забег к штрафной соперника.
  • Фол, нарушение
    15'
    Калабрия направляет мяч в чужую штрафную, где Ребич в единоборстве с Хатебуром нарушает правила.
  • 13'
    Больше "Милан" владеет мячом на старте встречи, хорошую готовность демонстрирует действующий чемпион Италии.
  • 12'
    Успокаивается игра в эти минуты, к более позиционным действиям переходят соперники, не особо включая прессинг.
  • 10'
    Тео Эрнандес открывается в центре штрафной под заброс Беннасера, однако Муссо опережает защитника "Милана" на выходе.
  • 8'
    Малиновский получает мяч от Сапаты перед штрафной и с левой пробивает с 20 метров - снаряд проходит чуть правее створа, но под контролем Меньяна.
  • 7'
    Напомним, что "Аталанта" на старте обыграла в гостях "Сампдорию" со счётом 2:0, а "Милан" добился волевой победы над "Удинезе" со счётом 4:2.
  • 6'
    Довольно бодрым получается стартовый отрезок встречи, обе команды сегодня намерены одержать вторую победу в сезоне.
  • 5'
    Первый ответ в исполнении бергамасков, Меле врывается в штрафную с правого края, однако мяч с ноги датчанина сваливается и летит мимо цели.
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    • 4'
      Беннасер после короткого розыгрыша штрафного исполняет заброс в направлении Ребича, однако Муссо на выходе мяч забрал.
    • 3'
      Теперь Леау получил мяч на правом краю штрафной и с острого угла направил его в створ - Муссо на месте.
    • 2'
      Активен на старте встречи Леау, ворвался португалец в штрафную с левого края и пробил низом, но попал в сетку с внешней стороны.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Милан

    Исход игры
    Аталанта
    3.9% (5)
    Ничья
    36.2% (46)
    Милан
    59.8% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    92.04% (104)
    Нет
    7.96% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    40.2% (51)
    1:1 Ничья
    25.2% (32)
    2:2 Ничья
    7.1% (9)
    2:3 Милан
    3.9% (5)
    0:1 Милан
    3.9% (5)
    2:1 Аталанта
    2.4% (3)
    1:3 Милан
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Аталанта
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