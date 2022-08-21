Первый тайм

24' Эрнандес с левого фланга выдает передачу в штрафную, мяч доходит до дальнего края, откуда Мессиас в касание пробивает мимо ближнего угла!

23' Стефано Пиоли уже во второй раз сегодня недоволен работой арбитра, в итоге Фабио Мареска демонстрирует наставнику "Милана" желтую карточку.

22' Штрафной на правом полуфланге заработали гости, последовала скидка под удар Эрнандесу, который пробил в одного из соперников.

20' Эрнандес вернулся на поле и уже отметился очередным прорывом в штрафную, но оборона "Аталанты" справилась с угрозой.

19' Тонали после передачи Беннасера пробивает по воротам с радиуса штрафной, однако эта попытка Сандро получилась неудачной и неточной.

17' Де Рон довольно жестко встречает Эрнандеса в центре поля, французу нужна помощь врачей, а Пиоли недоумевает, почему не было желтой карточки.