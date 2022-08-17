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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Аталанта
 
Позже
Милан

История личных встреч

Аталанта
Милан

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

28 матчей

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Толой Рафаэл 1 1
Лукман Адемола 1 1
Малиновский Руслан 0 0
Пашалич Марио 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ребич Анте 2 2
Диас Браим 1 1
Тео Эрнандес 1 (1) 1
Калабрия Давиде 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пашалич Марио 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Околи Меме 1 0
Цортеа Надир 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крунич Раде 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Верона Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Сассуоло Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 августа 2022, осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Аталанта 2.6% (1)
    X 41% (16)
    Милан 56.4% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Милан
    2.90
    3.70
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Аталанта - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Милан

    Исход игры
    Аталанта
    2.6% (1)
    Ничья
    41% (16)
    Милан
    56.4% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    94.44% (34)
    Нет
    5.56% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    30.8% (12)
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    2:3 Милан
    10.3% (4)
    2:2 Ничья
    10.3% (4)
    1:3 Милан
    5.1% (2)
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