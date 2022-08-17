Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Милан
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.1%
25%
42.9%
9 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Толой Рафаэл
|1
|1
|Лукман Адемола
|1
|1
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ребич Анте
|2
|2
|Диас Браим
|1
|1
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|1
|Калабрия Давиде
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крунич Раде
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0
Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5
Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3 Милан - Аталанта 2:0 Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Прогнозы на матч Аталанта - Милан
Исход игры
Аталанта
2.6% (1)
Ничья
41% (16)
Милан
56.4% (22)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
94.44% (34)
Нет
5.56% (2)
Популярный счёт
1:2 Милан
30.8% (12)
1:1 Ничья
28.2% (11)
2:3 Милан
10.3% (4)
2:2 Ничья
10.3% (4)
1:3 Милан
5.1% (2)
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