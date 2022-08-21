Стадион: Elindus Arena
1:3
Конец матча
0'
1:0
5' ГолФадера Алию
1:1
36' ГолХейманс Дан
66' Желтая карточкаЛопес Борха
1:2
83' ГолКайембе Йорис
1:3
89' ГолAnass Zaroury
90' Желтая карточкаСиссако Абдулайе
90'+4
Ход матча
5'
36'
1:1
66'
83'
1:2
89'
1:3
90'
16
Коффи
Херве
28
Нкуба
Кен
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Lukas Willen
-
34 Stan Braem
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Нкуба КенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Зульте-Варегем
Шарлеруа
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
39 матчей
25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед
Первый тайм
25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
9 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.4
|Воссен Йелле
|1
|0.2
|Лопес Борха
|1
|0.2
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.2
|Nicolas Rommens
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anass Zaroury
|2
|0.4
|Кайембе Йорис
|1
|0.2
|Нкуба Кен
|1
|0.2
|Голизадех Али
|1
|0.2
|Хейманс Дан
|1
|0.2
|Бессиль Лоик
|1
|0.2
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.2
|Зоргане Адем
|0
|0
|Мориока Риота
|0
|0
|Мбенза Исаак
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Nicolas Rommens
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|1
|0
|Багер Йонас
|1
|0
|Кнежевич Стефан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Кайембе Йорис
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|8.
|АХ Лёвен
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Вестерло
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|10.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Мехелен
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Стандард
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|7.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|8.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б