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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Зульте-Варегем
1:3
Конец матча
Шарлеруа
0'
1:0
5' Гол
Фадера Алию
1:1
36' Гол
Хейманс Дан
66' Желтая карточка
Лопес Борха
1:2
83' Гол
Кайембе Йорис
1:3
89' Гол
Anass Zaroury
90' Желтая карточка
Сиссако Абдулайе
90'+4
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
5
Драмбаев
Aлександр
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
26
Novatus
Disma
7
Фадера
Алию
9
Воссен
Йелле
23
Рамирес
Даниэль
16
Коффи
Херве
2
Багер
Йонас
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
28
Нкуба
Кен
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
6
Зоргане
Адем
18
Хейманс
Дан
8
Голизадех
Али
45
Nadir
Benbouali
Зульте-Варегем
4-3-3
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Шарлеруа

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

39 матчей

25.6%
23.1%
51.3%
10 побед 9 ничьих 20 побед

Первый тайм

25.6%
41%
33.4%
10 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
9 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:2
ТМК
0:2
ТМК
3:2
ПДА
1:1
К
1:0
ПДА
0:2
ТМС
0:4
ТМК
1:2
ПДА
4:0
К
2:0
ПДА
3:1
ПДА
3:1
ПДА
3:2
ПДА
0:4
ПДА
3:2
ЛППОЧГ
2:2
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ТМК
0:3
ЛП
2:3
ЛП
3:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:2
КБ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:1
КБ
2:2
ЛЖ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.4
Воссен Йелле 1 0.2
Лопес Борха 1 0.2
Драмбаев Aлександр 1 0.2
Nicolas Rommens 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anass Zaroury 2 0.4
Кайембе Йорис 1 0.2
Нкуба Кен 1 0.2
Голизадех Али 1 0.2
Хейманс Дан 1 0.2
Бессиль Лоик 1 0.2
Jackson Tchatchoua 1 0.2
Зоргане Адем 0 0
Мориока Риота 0 0
Мбенза Исаак 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 1 1
Лопес Борха 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Nicolas Rommens 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Фадера Алию 1 0
Lukas Willen 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 1 0
Багер Йонас 1 0
Кнежевич Стефан 1 0
Коффи Херве 1 0
Кайембе Йорис 1 0
Нкуба Кен 1 0
Андреу Стелиос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0
Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 3:2
Шарлеруа
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мандель Юнайтед - Шарлеруа 0:8 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Шарлеруа - Остенде 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0
Шарлеруа - Эйпен 3:1 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Шарлеруа - Сераинг 1:2 Лёвен - Шарлеруа 3:1 Варегем - Шарлеруа 1:1 Расинг Люксембург - Шарлеруа 1:3 Гент - Шарлеруа 1:2 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Льеж - Шарлеруа 3:1 Шарлеруа - Гент 1:3 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Шарлеруа - Франкс-Борен 1:0 Патро Эйсден - Шарлеруа 1:1 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Брюгге 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 8 - 6 9
6. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
7. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
8. АХ Лёвен 4 2 0 2 6 - 7 6
9. Вестерло 4 2 0 2 7 - 6 6
10. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Мехелен 4 1 1 2 4 - 4 4
13. Стандард 4 1 1 2 7 - 9 4
14. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Стандард 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Мехелен 2 1 0 1 3 - 2 3
11. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
6. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
7. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
8. АХ Лёвен 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Хейманс Дан бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Фадера Алию бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Зульте-Варегем 1:3 Шарлеруа онлайн

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