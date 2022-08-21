  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Рид
1:1
Второй тайм: 54'
Сваровски Тироль
0'
1:0
32' Гол
Tin Plavotic
1:1
48' Гол
Огринец Санди

Ход матча

32'
Tin Plavotic
1:0
48'
1:1
Огринец Санди
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Сваровски Тироль
2.70
4.30
7.60
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
24
Tin
Plavotic
4
Цигль
Марсель
66
David
Ungar
10
Висмейер
Юлиан
8
Michael
Martin
12
Кингсли
Майкл
23
Josef
Weberbauer
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
17
Philipp
Pomer
25
Освальд
Фердинанд
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
6
Зульцбахер
Лукас
44
Шульц
Кофи
98
Огринец
Санди
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
11
Ринальди
Лаутаро
Рид
3-4-3
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Рид
Сваровски Тироль

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ББЗВ
2:0
ББЗВ
2:3
Б
3:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
3:2
ТМК
1:2
ВЛ
0:3
ВЛ
2:1
ЭЛ
1:1
ЭЛ
2:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.2
Висмейер Юлиан 1 0.2
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.2
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 1
Огринец Санди 1 0.2
Зульцбахер Лукас 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 1 1
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Нутц Штефан 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
David Ungar 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Bacher 2 1
Бехоунек Рафаэл 2 0
Освальд Фердинанд 1 0
Мюллер Валентино 1 0
Огринец Санди 1 0
Прица Тим 1 0
Прелец Ник 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0 Рапид Вена - Рид 1:0
Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2
Сваровски Тироль
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1
СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 Адмира - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аустрия Лустенау 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Сваровски Тироль 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Рид 1:1 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Аустрия Вена 1:1 5 1 2 2 6 - 9 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 1:1 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Рид 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Аустрия Вена 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сваровски Тироль 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 1:1 3 0 2 1 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
7. Аустрия Вена 1:1 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Вольфсбергер 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Сваровски Тироль 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Рид 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Огринец Санди бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Tin Plavotic бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Сваровски Тироль
2.70
4.30
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 1:1 Сваровски Тироль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рид
Сваровски Тироль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 