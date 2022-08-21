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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Вольфсбергер
1:1
Второй тайм: 54'
Аустрия Вена
0'
1:0
16' Гол
Рёчер Торстен
35' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд
1:1
36' Гол
Грубер Андреас

Ход матча

11'
Гугганиг Давид
Баумгартнер Доминик
 
16'
Рёчер Торстен
1:0
35'
 
Ранфтль Райнхольд
36'
1:1
Грубер Андреас
(Фитц Доминик)
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Вена
2.60
3.56
3.40
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
24
Raphael
Schifferl
8
Писингер
Симон
22
Баумгартнер
Доминик
27
Новак
Михаэль
97
Яшич
Адис
7
Кершбаумер
Константин
9
Визингер
Дарио
16
Ляйтгеб
Марио
11
Барибо
Тай
18
Рёчер
Торстен
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
89
Куметио
Билли
26
Ранфтль
Райнхольд
66
Мартинс
Марвин
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
8
Холланд
Джеймс
17
Грубер
Андреас
36
Фитц
Доминик
Вольфсбергер
5-3-2
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Вена

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
81.3%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

40 матчей

32.5%
20%
47.5%
13 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед

История матчей

БЧГ
1:1
БЧГ
2:1
Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рёчер Торстен 1 0.2
Кершбаумер Константин 1 0.2
Новак Михаэль 1 0.2
Визингер Дарио 1 0.2
Барибо Тай 1 0.2
Яшич Адис 1 0.2
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 2 0.4
Грубер Андреас 2 0.4
Фитц Доминик 1 0.2
Фишер Манфред 1 0.2
Мартинс Марвин 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Хускович Муарем 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фитц Доминик 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Галвао Лукас 0 1
Табакович Харис 1 0
Ранфтль Райнхольд 1 0
Фишер Манфред 1 0
Келес Джан 1 0
Хускович Муарем 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5
Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Ред Булл Зальцбург 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Аустрия Лустенау 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Сваровски Тироль 1:1 5 1 2 2 7 - 8 5
7. Рид 1:1 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Аустрия Вена 1:1 5 1 2 2 6 - 9 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
11. Хартберг 4 1 0 3 4 - 9 3
12. Вольфсбергер 1:1 5 0 3 2 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Аустрия Лустенау 2 2 0 0 6 - 2 6
3. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Рид 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Аустрия Вена 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Сваровски Тироль 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Хартберг 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Вольфсбергер 1:1 3 0 2 1 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
3. Ред Булл Зальцбург 2 1 0 1 3 - 2 3
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
7. Аустрия Вена 1:1 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Вольфсбергер 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Сваровски Тироль 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Рид 1:1 2 0 0 2 0 - 2 0
11. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Аустрия Вена
2.60
3.56
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена онлайн

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