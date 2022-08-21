Стадион: Лавантталь Арена
1:1
Второй тайм: 54'
Ход матча
16'
1:0
36'
1:1
97
Яшич
Адис
11
Барибо
Тай
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Фитц ДоминикНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Вена
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
81.3%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
40 матчей
32.5%
20%
47.5%
13 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
52.5%
22.5%
10 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
25%
27.5%
47.5%
10 побед 11 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рёчер Торстен
|1
|0.2
|Кершбаумер Константин
|1
|0.2
|Новак Михаэль
|1
|0.2
|Визингер Дарио
|1
|0.2
|Барибо Тай
|1
|0.2
|Яшич Адис
|1
|0.2
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|2
|0.4
|Грубер Андреас
|2
|0.4
|Фитц Доминик
|1
|0.2
|Фишер Манфред
|1
|0.2
|Мартинс Марвин
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Хускович Муарем
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фитц Доминик
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Галвао Лукас
|0
|1
|Табакович Харис
|1
|0
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Хускович Муарем
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
8 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5
Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4 Вольфсбергер - Дебрецен 2:1 Вольфсбергер - Спарта Прага 1:0 Вольфсбергер - Гразер 1:2 Хольштайн Киль - Вольфсбергер 1:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Штурм - Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 4:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0 Вельс - Аустрия Вена 0:7 Аустрия Вена - Штурм 4:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Штурм - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Аустрия Лустенау
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|7.
|Рид
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|8.
|Аустрия Вена
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|12.
|Вольфсбергер
|1:1
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Аустрия Лустенау
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|ЛАСК
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Рид
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Аустрия Вена
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Хартберг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Вольфсбергер
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|7.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Вольфсбергер
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Сваровски Тироль
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Рид
|1:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|11.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Альтах
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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