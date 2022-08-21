Стадион: Морис Дюфран
0'
15' Желтая карточкаМендиль Хамза
0:1
35' ГолТорстейнссон Йон
36' Желтая карточкаРаскин Николас
36' Желтая карточкаТорстейнссон Йон
42' Желтая карточкаМалинов Кристиян
43' Желтая карточкаАль-Тамари Мусса
0:2
45' ГолNachon Nsingi
51' Красная карточкаNachon Nsingi
74' Желтая карточкаЛаурсен Якоб-Баррет
0:3
75' ГолАль-Тамари Мусса
79' Желтая карточкаДевале Жиль
0:3
90' Не забитый пенальтиЭмон Рено
1:3
90' ГолЭмон Рено
90'+4
Ход матча
15'
35'
36'
36'
42'
43'
45'
0:2
51'
75'
0:3
79'
90'
0:3
90'
1:3
16
Бодар
Арно
11
Доннум
Арон
25
Патрис
Луи
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Доннум АронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шамир ЭденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Стандард
АХ Лёвен
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|3 (3)
|0.6
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.4
|Эмон Рено
|1
|0.2
|Драгус Денис
|1
|0.2
|Тапсоба Абдул
|1
|0.2
|Cihan Canak
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|2
|0.4
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.4
|Nachon Nsingi
|2
|0.4
|Патрис Луи
|1
|0.2
|Мертенс Матье
|1
|0.2
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.2
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Калут Александро
|1
|1
|Девале Жиль
|2
|0
|Драгус Денис
|2
|0
|Дюссенн Ноэ
|1
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Раскин Николас
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
50%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Вестерло
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|11.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|12.
|Мехелен
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Мехелен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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