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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Стандард
1:3
Конец матча
АХ Лёвен
0'
15' Желтая карточка
Мендиль Хамза
0:1
35' Гол
Торстейнссон Йон
36' Желтая карточка
Раскин Николас
36' Желтая карточка
Торстейнссон Йон
42' Желтая карточка
Малинов Кристиян
43' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
0:2
45' Гол
Nachon Nsingi
51' Красная карточка
Nachon Nsingi
74' Желтая карточка
Лаурсен Якоб-Баррет
0:3
75' Гол
Аль-Тамари Мусса
79' Желтая карточка
Девале Жиль
0:3
90' Не забитый пенальти
Эмон Рено
1:3
90' Гол
Эмон Рено
90'+4
16
Бодар
Арно
20
Бокади
Мервей
6
Дюссенн
Ноэ
34
Лайфис
Константинос
11
Доннум
Арон
38
Лаурсен
Якоб-Баррет
26
Раскин
Николас
8
Цимирот
Гойко
22
Баликвиша
Вильям
7
Драгус
Денис
9
Эмон
Рено
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
11
Аль-Тамари
Мусса
7
Торстейнссон
Йон
24
Де
Норре
Каспер
4
Малинов
Кристиян
20
Мендиль
Хамза
33
Мертенс
Матье
43
Nachon
Nsingi
Стандард
3-5-2
АХ Лёвен
3-4-2-1

История личных встреч

Стандард
АХ Лёвен

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 3 (3) 0.6
Дюссенн Ноэ 2 0.4
Эмон Рено 1 0.2
Драгус Денис 1 0.2
Тапсоба Абдул 1 0.2
Cihan Canak 0 0
Бодар Арно 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 2 0.4
Аль-Тамари Мусса 2 0.4
Nachon Nsingi 2 0.4
Патрис Луи 1 0.2
Мертенс Матье 1 0.2
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.2

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Калут Александро 1 1
Девале Жиль 2 0
Драгус Денис 2 0
Дюссенн Ноэ 1 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Раскин Николас 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Мендиль Хамза 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
50%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2
Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Шарлеруа - Стандард 0:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Стандард - Гент 0:1 Остенде - Стандард 1:0 Генк - Стандард 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Стандард - Мехелен 1:2 Эйпен - Стандард 0:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2
Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1 АХ Лёвен - Стандард 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Брюгге 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 8 - 6 9
6. АХ Лёвен 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Вестерло 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
11. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
12. Мехелен 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 0:0 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
7. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Мехелен 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
3. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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