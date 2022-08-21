Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
0'
22' Желтая карточкаБернат Ян
0:1
26' ГолNene Dorgeles
1:1
39' ГолХайреманс Джеффри
2:1
48' ГолХайреманс Джеффри
2:2
60' ПенальтиДиркс Тюр
2:3
63' ГолДиркс Тюр
63' Желтая карточкаВан Хеке Яннес
2:4
73' ГолФостер Лайл
3:4
76' ГолСхоофс Роб
4:4
77' ГолMilan Robberechts
5:4
85' ГолMilan Robberechts
90' Желтая карточкаТомас ван ден Кейбус
90'+5
Ход матча
22'
26'
0:1
39'
48'
2:1
60'
2:2
61'
63'
2:3
63'
71'
73'
2:4
76'
3:4
77'
4:4
85'
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
23
Зигерс
Рубин
55
Диркс
Тюр
10
Бернат
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
24 Ravil Tagir
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Мехелен
Вестерло
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|2
|0.4
|Схоофс Роб
|2
|0.4
|Milan Robberechts
|2
|0.4
|Нгой Жульен
|1
|0.2
|Пейре Тибо
|1
|0.2
|Уолш Сэнди
|0
|0
|Ванлерберге Йорди
|0
|0
|Да Крус Алессио
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ветокеле Игор
|3
|0.6
|Фостер Лайл
|2
|0.4
|Диркс Тюр
|2 (1)
|0.4
|Nene Dorgeles
|2
|0.4
|Даци Эрдон
|1
|0.2
|Бернат Ян
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернат Ян
|3
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|1
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Фостер Лайл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|Шарлеруа
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|6.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Шарлеруа
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|3.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Брюгге
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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