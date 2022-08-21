  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Мехелен
5:4
Конец матча
Вестерло
0'
22' Желтая карточка
Бернат Ян
0:1
26' Гол
Nene Dorgeles
1:1
39' Гол
Хайреманс Джеффри
2:1
48' Гол
Хайреманс Джеффри
2:2
60' Пенальти
Диркс Тюр
2:3
63' Гол
Диркс Тюр
63' Желтая карточка
Ван Хеке Яннес
2:4
73' Гол
Фостер Лайл
3:4
76' Гол
Схоофс Роб
4:4
77' Гол
Milan Robberechts
5:4
85' Гол
Milan Robberechts
90' Желтая карточка
Томас ван ден Кейбус
90'+5
1
Куке
Гетан
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
18
Ван
Хоренбек
Алек
5
Уолш
Сэнди
14
Лавале
Димитри
7
Хайреманс
Джеффри
6
Ван
Хеке
Яннес
16
Схоофс
Роб
22
Да
Крус
Алессио
10
Маледе
Йонас
1
Болат
Синан
32
Йорданов
Эдиссон
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
55
Диркс
Тюр
8
Мадсен
Николас
7
Lucas
Van
Eenoo
10
Бернат
Ян
45
Nene
Dorgeles
25
Ветокеле
Игор
Мехелен
5-3-2
Вестерло
4-4-1-1

История личных встреч

Мехелен
Вестерло

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 2 0.4
Схоофс Роб 2 0.4
Milan Robberechts 2 0.4
Нгой Жульен 1 0.2
Пейре Тибо 1 0.2
Уолш Сэнди 0 0
Ванлерберге Йорди 0 0
Да Крус Алессио 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветокеле Игор 3 0.6
Фостер Лайл 2 0.4
Диркс Тюр 2 (1) 0.4
Nene Dorgeles 2 0.4
Даци Эрдон 1 0.2
Бернат Ян 0 0
Кюйпер Максим 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернат Ян 3 0
Пердикицци Пьетро 1 1
Томас ван ден Кейбус 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Фостер Лайл 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2
Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Мехелен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0
Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2 Вестерло - Моленбек 2:2 Мускрон-Перювельз - Вестерло 2:6 Ломмель - Вестерло 2:1 Вестерло - Льерс Кемпензонен 2:0 Льерс Кемпензонен - Вестерло 1:0 Виртон - Вестерло 1:0 Дейнзе - Вестерло 1:2 Вестерло - Васланд-Беверен 2:1 Вестерло - Мускрон-Перювельз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 5 4 0 1 15 - 8 12
2. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
3. Брюгге 5 3 1 1 10 - 6 10
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. Шарлеруа 5 3 0 2 8 - 6 9
6. АХ Лёвен 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мехелен 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
11. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
11. Шарлеруа 2 1 0 1 4 - 4 3
12. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
2. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
3. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Брюгге 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Генк 2 1 0 1 6 - 4 3
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Диркс Тюр уходит с поля. Брайан Рейнольдс выходит вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    Томас ван ден Кейбус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Milan Robberechts бьет в цель!
  • 82'
    Ветокеле Игор уходит с поля. Kyan Vaesen выходит вместо него
  • 81'
    Куке Гетан уходит с поля. Тулен Янник выходит вместо него
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Milan Robberechts бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Хайреманс Джеффри бьет в цель!
    • 37'
      Лавале Димитри уходит с поля. Гуэ Самюэль выходит вместо него
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Nene Dorgeles бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Бернат Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мехелен 5:4 Вестерло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     