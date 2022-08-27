Стадион: Stade du Pairay
0:2
Второй тайм: 63'
Ход матча
30'
0:1
56'
0:2
30
Диш
Гийом
11
Абанда
Леруа
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Ejaita Ifoni
-
Главный тренер: Jose Jeunechamps
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Немет ОндрашНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Серен Юнайтед
Генк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|2 (1)
|0.33
|Бернье Антуан
|1
|0.17
|Сиссоко Самбу
|1
|0.17
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндайишимий Майк
|4
|0.67
|Хейнен Бриан
|4 (2)
|0.67
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0.5
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.5
|Муньос Даниэль
|1
|0.17
|Грошовски Патрик
|1
|0.17
|Немет Ондраш
|1
|0.17
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Абанда Леруа
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Valentin Guillaume
|1
|0
|Sandro Tremoulet
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
15
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
25%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
50%
3
20%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1
Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:0
|6
|5
|0
|1
|17 - 8
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|5.
|АХ Лёвен
|5
|3
|0
|2
|9 - 8
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|11.
|Остенде
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Серкль Брюгге
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|15.
|Зульте-Варегем
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|0:2
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|2:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|АХ Лёвен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|2:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|4.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|17.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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