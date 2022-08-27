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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серен Юнайтед
0:2
Второй тайм: 63'
Генк
0'
5' Желтая карточка
Силла Абдулайе
0:1
30' Гол
Ндайишимий Майк
0:2
56' Гол
Пейнтсил Джозеф
30
Диш
Гийом
2
Силла
Абдулайе
23
Лепуан
Кристоф
17
Sandro
Tremoulet
40
Опаре
Даниэль
28
Denys
Bunchukov
27
Сиссоко
Самбу
11
Абанда
Леруа
35
Sergio
Conceicao
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
35
Немет
Ондраш
Серен Юнайтед
3-4-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Серен Юнайтед
Генк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 2 (1) 0.33
Бернье Антуан 1 0.17
Сиссоко Самбу 1 0.17
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндайишимий Майк 4 0.67
Хейнен Бриан 4 (2) 0.67
Пейнтсил Джозеф 3 0.5
Дессерс Сириль 3 (1) 0.5
Муньос Даниэль 1 0.17
Грошовски Патрик 1 0.17
Немет Ондраш 1 0.17
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 2 0
Сами Лахссаини 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Абанда Леруа 1 0
Элисор Симон 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Valentin Guillaume 1 0
Sandro Tremoulet 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Онуачу Пол 1 0
Хейнен Бриан 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
15
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
25%
4
27%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
50%
3
20%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Антверпен 0:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Эйпен 0:0 Серен Юнайтед - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1
Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0 Генк - Гент 0:2 Генк - Шарлеруа 3:2 Шарлеруа - Генк 2:2 Генк - Мехелен 4:2 Гент - Генк 0:1 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Брюгге - Генк 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2:0 6 5 0 1 17 - 8 15
2. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
4. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
5. АХ Лёвен 5 3 0 2 9 - 8 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мехелен 5 2 1 2 9 - 8 7
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
11. Остенде 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Серкль Брюгге 5 1 1 3 2 - 6 4
15. Зульте-Варегем 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 0:2 6 1 0 5 4 - 10 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 2:0 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Серкль Брюгге 2 1 1 0 1 - 0 4
11. АХ Лёвен 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 0:2 3 0 0 3 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 2:0 3 2 0 1 8 - 4 6
4. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Остенде 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 0:2 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Ндайишимий Майк бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Абдулай Силла получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Серен Юнайтед
    Ничья
    Генк
    6.20
    7.80
    1.52
    Все Коэффициенты
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