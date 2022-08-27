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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 10'
Альтах
0'
6' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль

Ход матча

6'
 
Шрайнер Эммануэль
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.36
8.50
8.50
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
16
Шрайнер
Эммануэль
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
15
Форсон
Аманква
28
Jan
Jurcec
29
Тибиди
Алексис
ЛАСК
4-2-3-1
Альтах
4-3-3

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ББЗВ
2:1
ББЗВ
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 1.2
Накамура Кейто 3 0.6
Гойгингер Томас 3 0.6
Цуль Роберт 0 0
Стойкович Филип 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.8
Йегер Лукас 1 0.2
Тибиди Алексис 1 0.2
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 3 0
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 2 1
Райтер Доминик 2 1
Цвишенбруггер Ян 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
3
50%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
3
75%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
2. ЛАСК 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Сваровски Тироль 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Альтах 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
10. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Вольфсбергер 5 0 2 3 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альтах 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Аустрия Вена 3 1 0 2 4 - 7 3
6. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Альтах 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
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Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Альтах
1.36
8.50
8.50
Все Коэффициенты
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