Стадион: Raiffeisen Arena
Ход матча
10
Цуль
Роберт
13
Касали
Тино
23
Йегер
Лукас
28
Jan
Jurcec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Jan JurcecНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
ЛАСК
Альтах
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед
27 матчей
63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|6
|1.2
|Накамура Кейто
|3
|0.6
|Гойгингер Томас
|3
|0.6
|Цуль Роберт
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|4
|0.8
|Йегер Лукас
|1
|0.2
|Тибиди Алексис
|1
|0.2
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Михорль Петер
|0
|1
|Любичич Марин
|1
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|2
|1
|Райтер Доминик
|2
|1
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
100%
3
50%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
13
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
3
75%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|2.
|ЛАСК
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Аустрия Лустенау
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|ЛАСК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альтах
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Аустрия Вена
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Альтах
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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