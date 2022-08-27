  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
ЛАСК
4:1
Конец матча
Альтах
0'
6' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
26' Желтая карточка
Йовичич Бранко
1:0
31' Гол
Цуль Роберт
1:1
61' Гол
Jan Jurcec
2:1
64' Гол
Йовичич Бранко
74' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
77' Желтая карточка
Форсон Аманква
3:1
80' Гол
Хорват Саша
4:1
85' Гол
Кулурис Эфтимос
90'+3
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
16
Шрайнер
Эммануэль
23
Йегер
Лукас
27
Хаудум
Штефан
10
Райтер
Доминик
15
Форсон
Аманква
28
Jan
Jurcec
29
Тибиди
Алексис
ЛАСК
4-2-3-1
Альтах
4-2-3-1

История личных встреч

ЛАСК
Альтах

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 8 побед

27 матчей

63%
18.5%
18.5%
17 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ББЗВ
2:1
ББЗВ
0:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:0
К
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
1:2
К
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:4
Б
0:0
ТМК
2:1
ЭЛ
0:1
ЭЛ
3:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:2
Б(M
2:0
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
1:3
Б(M
3:0
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 6 1
Накамура Кейто 3 0.5
Гойгингер Томас 3 0.5
Цуль Роберт 1 0.17
Хорват Саша 1 0.17
Кулурис Эфтимос 1 0.17
Йовичич Бранко 1 0.17
Стойкович Филип 0 0
Михорль Петер 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 4 0.67
Йегер Лукас 1 0.17
Тибиди Алексис 1 0.17
Jan Jurcec 1 0.17
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 4 0
Реннер Рене 2 0
Михорль Петер 0 1
Любичич Марин 1 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 2 1
Райтер Доминик 2 1
Цвишенбруггер Ян 2 0
Шрайнер Эммануэль 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
Турнвальд Мануэль 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Тибиди Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

3
10
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
2
67%
5
50%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
25%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
3
43%
61-75
2
13%
2
29%
76-90

Пропущено

5
17
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 12
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
40%
3
18%
61-75
3
60%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Ennser Sportklub - ЛАСК 0:14 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 ЛАСК - Адмира 3:1 Рид - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Хартберг 3:3 Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 0:2
Альтах
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2
Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1 Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3 Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 6 5 1 0 16 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Сваровски Тироль 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
11. Альтах 6 1 1 4 8 - 16 4
12. Вольфсбергер 5 0 2 3 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 3 3 0 0 9 - 3 9
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Аустрия Вена 3 1 0 2 4 - 7 3
6. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
12. Альтах 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Цуль Роберт бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Йовичич Бранко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Шрайнер Эммануэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 4:1 Альтах онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     