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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Факел
1:0
Перерыв
Спартак Москва
0'
4' Желтая карточка
Акбашев Роман
1:0
24' Гол
Дашаев Аслан
33' Желтая карточка
Максимов Максим
37' Желтая карточка
Дмитриев Олег
1:0. Гол Аслана Дашаева (видео)....

Ход матча

4'
Акбашев Роман
 
24'
Дашаев Аслан
(Шляков Евгений)
1:0
30'
Квеквескири Ираклий
Мендель Андрей
 
33'
Максимов Максим
 
37'
Дмитриев Олег
 
Прогнозы 203
Факел 14.3% (29)
X 13.3% (27)
Спартак Москва 72.4% (147)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:3
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Спартак Москва
5.65
4.28
4.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Свинов
Илья
15
Суслов
Кирилл
47
Божин
Сергей
4
Дашаев
Аслан
2
Черов
Василий
5
Шляков
Евгений
18
Мендель
Андрей
34
Дмитриев
Олег
7
Акбашев
Роман
14
Аппаев
Хызыр
9
Максимов
Максим
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
68
Литвинов
Руслан
14
Джикия
Георгий
82
Хлусевич
Даниил
35
Мартинс
Кристофер
18
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
7
Соболев
Александр
Сергеевич
10
Промес
Куинси
Факел
3-4-1-2
Спартак Москва
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 2 (1) 0.29
Дашаев Аслан 2 0.29
Акбашев Роман 2 0.29
Максимов Максим 2 0.29
Альшин Ильнур 1 0.14
Шляков Евгений 0 0
Божин Сергей 0 0
Аппаев Хызыр 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Куинси 6 0.86
Мозес Виктор 2 0.29
Соболев Александр Сергеевич 1 0.14
Игнатов Михаил 1 0.14
Зобнин Роман 1 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.14
Зиньковский Антон 1 0.14
Хлусевич Даниил 0 0
Пруцев Данил 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акбашев Роман 3 0
Божин Сергей 3 0
Квеквескири Ираклий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Черов Василий 1 0
Максимов Максим 1 0
Магаль Руслан 1 0
Мендель Андрей 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Рыбус Мацей 1 1
Промес Куинси 2 0
Селихов Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
4
44%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
3
60%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3
Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1 Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Сочи 3:0 Урал - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Оренбург 4:1
Краснодар - Спартак Москва 1:4 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Спартак Москва - Енисей 3:0 Спартак Москва - Балтика 3:2 Спартак Москва - Алания 2:2 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Химки - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Зенит 1:1 Спартак Москва - Енисей 3:0 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
4. Спартак Москва 0:1 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
7. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10. Факел 1:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 12 7
11. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
12. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
14. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва 0:1 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Факел 1:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
14. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
4. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел 1:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Факел" пока что переигрывает "Спартак" с минимальным счётом 1:0.
  • Угловой
    45'
    После заблокированного удара Денисова "Спартак" заработал угловой на левом фланге, но его подача никаких дивидендов не принесла.
  • Угловой
    45'
    Нашли в себе силы воронежцы для контратаки, заработав угловой на правом фланге. От флажка пошла подача в район линии вратарской площади, но борьбу там выиграли защитники "Спартака".
  • Опасный момент
    45'
    Со стандарта подача последовала в район дальней штанги, где борьбу на "втором этаже" выиграл Соболев, но пробил он над воротами.
  • Фол, нарушение
    45'
    Промес из-за пределов штрафной площади пробивал, но выстрел на себя принял один из соперников. В атаке вторым темпом гости заработали штрафной удар на правом фланге атаки.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Следовала подача в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Соболев. Быструю контратаку москвичам "Факел" организовать не позволил.
  • Фол, нарушение
    43'
    Аппаев м Максимов без поддержки попытались организовать контратаку и им удалось заработать штрафной удар на левом фланге. Есть возможность потянуть время, после чего выполнить подачу к чужим владениям.
  • 42'
    "Факел" всем составом сейчас отбивается на своей трети поля, не стесняясь просто играть на отбой, пытаясь сохранить таким образом преимущество в счёте до свистка на перерыв.
  • 41'
    Игнатов перемудрил немного с пасом пяткой на левом фланге атаки в направлении Промеса - голландец в итоге был пойман на противоходе.
  • 40'
    Промес снова со стандарта забрасывал мяч в штрафную площадку, но высоковато на этот раз мяч летел - у Соболева не было шансов добраться до игрового снаряда.
  • Желтая карточка
    39'
    В последнее время воронежцы начали более грубо действовать в стыках. Теперь жёлтую карточку за фол в глубине поля заработал Дмитриев.
  • 38'
    Аппаев попытался сейчас запрессинговать на центральной линии Джикию, но Георгий через себя сумев выбить мяч подальше на чужую половину поля по дуге.
  • 37'
    "Красно-белые" продолжают много ошибаться в комбинационных действиях после пропущенного гола, но команда Олега Василенко уже неохотно бегают в контратаки.
  • 36'
    Неустанно болельщики на трибунах продолжают поддерживать "Факел". С такой поддержкой воронежскую команду спартаковцам будет невероятно сложно сломить и совершить камбек.
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    • Желтая карточка
      35'
      Максимов в борьбе за мяч на чужой половине поля отмахнулся локтем от Литвинова, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.
    • 34'
      Промес из глубины поля выполнил навес со стандарта на левый угол вратарской площади. куда набежал Литвинов и пробивал головой, но высоковато мяч полетел.
    • Травма, повреждение
      33'
      Снова медицинская пауза в матче - на этот раз в одном из стыков болезненный удар по ноге получил Мартинс. Тем игры по причине многочисленных остановок в последнее время смотрится не очень.
    • Замена
      32'
      Вынужденная замена в составе "Факела": вместо травмированного Андрея Менделя на поле вышел Ираклий Квеквескири.
    • 31'
      После диагонального навеса с правого фланга Мартинс пробивал головой в створ ворот, но слабовато получилось - Свинов играючи поймал мяч.
    • 30'
      "Факелу" приходится сейчас держать оборону вдесятером. "Спартак" старается воспользоваться этим, усиливая своё давление.
    • Травма, повреждение
      29'
      Проблемы со здоровьем возникли у Менделя. Тут же активно начал разогреваться Квеквескири. Судя по всему, Андрей получил мышечную травму и не сможет продолжить встречу. Жаль.
    • 28'
      "Спартак" явно занервничал после пропущенного гола. Гости начали ошибаться в простых ситуациях.
    • Судья
      27'
      Сразу после гола арбитр объявил минутную паузу на водопой. Достаточно жарко в Воронеже, поэтому это обязательно по регламенту.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Аслан Дашаев!!!
      Первый угловой воронежцы заработали на левом фланге. После подачи из гущи футболистов пробил кто-то из "бело-синих", но попал в перекладину. Но у "Факела" впоследствии пошла атака вторым темпом, в ходе которой Шляков выполнил навес на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Дашаев.
    • 25'
      Умяров обрезался в середине поля, но, на его счастье, соперники среагировали не сразу, поэтому опасная контратака у хозяев не получилась.
    • 24'
      Многие предрекали в этом матче большое количество забитых голов, но пока что мы видим, что "Факел" играет весьма закрыто, рассчитывая только на редкие контратаки.
    • Угловой
      23'
      С левого фланга теперь угловой подали игроки гостей. Промес решил закрутить мяч во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал Свинов, забрав мяч в руки.
    • Угловой
      22'
      С правого фланга ещё один угловой подали спартаковцы и из гущи игроков Джикия пробил головой, но получилось несильно и неточно.
    • 21'
      Футболисты "Факела" стараются действовать максимально жёстко, стараясь таким образом заставить более классных соперников бояться их. В то же время воронежцы не проявляют какой-то откровенной грубости.
    • Фол, нарушение
      20'
      Соболев опустился глубоко в середину поля, где получил болезненный удар по ногам от Дашаева, который, похоже, играет против Александра персонально.
    • 19'
      Всё нормально вроде бы с Зобниным, которому досталось по голове. Поднялся уже на ноги 47-й номер спартаковцев и изъявляет желание продолжать эту встречу.
    • Травма, повреждение
      18'
      Зобнин получил повреждение и ему на помощь на поле приглашать медицинскую бригаду. В стыке с Менделем пострадал Роман.
    • Угловой
      17'
      Угловые у спартаковцев пока что не получаются опасным, но в то же время "Факел" после этих стандартов не имеет шансов убежать в контратаку.
    • Опасный момент
      16'
      ОПАСНО! Промес с левого края пробивал на исполнение метров с 22-х, метя в дальний верхний угол, но Свинов в эффектном броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге накоротке разыграли гости, после чего следовала подача в район дальней штанги, но борьбу там удалось выиграть обороняющимся.
    • 14'
      Стартовый сумбур матча начал постепенно стихать. Но "Спартак" продолжает владеть территориальным преимуществом, стараясь неспешно уже развивать свои позиционные атаки.
    • 13'
      Игнатов со средней дистанции мощно пробивал по воротам после скидки Промеса, но блокшот успел поставить защитник "Факела".
    • 12'
      Вернулся в игру люксембуржец. Хозяева, тем временем, провели контратаку по левому флангу, откуда в центр простреливал Аппаеву, но защитники "Спартака" чётко сработали на перехвате.
    • Травма, повреждение
      11'
      Мартинс получил какое-то повреждение в середине поля, из-за чего пришлось прервать игру, чтобы ему оказали помощь.
    • 10'
      Умяров в ответной атаке прорвался в чужую штрафную площадку по правому краю, но нанести удар по воротам ему не позволили. Защитники "Факела" играют очень цепко.
    • Опасный момент
      9'
      Провели хозяева всё-таки первую атаку, по правому краю продравшись в штрафную площадку - Максименко неубедительно сыграл на выходе, после чего мяч отскочил к Дмитриеву, который с острого угла пробивал с левой ноги, но мяч полетел над воротами.
    • 8'
      "Факелу" пока что не удаётся навязать контригру в этом матче. "Спартак" доминирует на поле, но воронежцы стремятся играть в высоком прессинге.
    • Угловой
      7'
      Угловой с левого фланга подали "красно-белые", но после этого стандартного положения обошлось без остроты у ворот хозяев поля.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Промес со штрафного пробил по воротам - Свинов отбил мяч перед собой, после чего Мартинс на добивании снова не сумел забить из-за самоотверженного защитника.
    • Желтая карточка
      5'
      Акбашев на правом фланге обороны грубо сзади в подкате срубил Зобнина, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНО! После ещё одного прострела слева Мартинс замыкал дальнюю штангу, но защитник в подкате спас воронежцев от неминуемого гола.
    • 3'
      Левым флангом спартаковцы провели свою первую атаку, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, за один из защитников "Факела" сумел вынести мяч подальше.
    • 2'
      "Факел, Факел!" сразу же начали скандировать десятки тысяч воронежских болельщиков. Потрясающая здесь атмосфера на трибунах. Жаль, что на верхние ярусы билеты не продавались - был бы полный аншлаг.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч Факел 1:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Факел
    14.2% (29)
    Ничья
    13.2% (27)
    Спартак Москва
    72.5% (148)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (80)
    Меньше
    31.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (88)
    Нет
    24.14% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    24% (49)
    1:3 Спартак Москва
    6.9% (14)
    0:2 Спартак Москва
    6.9% (14)
    1:1 Ничья
    5.9% (12)
    0:1 Спартак Москва
    4.9% (10)
    2:2 Ничья
    2% (4)
    0:3 Спартак Москва
    2% (4)
    2:1 Факел
    1.5% (3)
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    Спартак Москва
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