Следовала подача в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Соболев. Быструю контратаку москвичам "Факел" организовать не позволил.

Промес из-за пределов штрафной площади пробивал, но выстрел на себя принял один из соперников. В атаке вторым темпом гости заработали штрафной удар на правом фланге атаки.

Со стандарта подача последовала в район дальней штанги, где борьбу на "втором этаже" выиграл Соболев, но пробил он над воротами.

Нашли в себе силы воронежцы для контратаки, заработав угловой на правом фланге. От флажка пошла подача в район линии вратарской площади, но борьбу там выиграли защитники "Спартака".

После заблокированного удара Денисова "Спартак" заработал угловой на левом фланге, но его подача никаких дивидендов не принесла.

Первый тайм окончен! "Факел" пока что переигрывает "Спартак" с минимальным счётом 1:0.

Неустанно болельщики на трибунах продолжают поддерживать "Факел". С такой поддержкой воронежскую команду спартаковцам будет невероятно сложно сломить и совершить камбек.

"Красно-белые" продолжают много ошибаться в комбинационных действиях после пропущенного гола, но команда Олега Василенко уже неохотно бегают в контратаки.

Аппаев попытался сейчас запрессинговать на центральной линии Джикию, но Георгий через себя сумев выбить мяч подальше на чужую половину поля по дуге.

В последнее время воронежцы начали более грубо действовать в стыках. Теперь жёлтую карточку за фол в глубине поля заработал Дмитриев.

Промес снова со стандарта забрасывал мяч в штрафную площадку, но высоковато на этот раз мяч летел - у Соболева не было шансов добраться до игрового снаряда.

Игнатов перемудрил немного с пасом пяткой на левом фланге атаки в направлении Промеса - голландец в итоге был пойман на противоходе.

"Факел" всем составом сейчас отбивается на своей трети поля, не стесняясь просто играть на отбой, пытаясь сохранить таким образом преимущество в счёте до свистка на перерыв.

Аппаев м Максимов без поддержки попытались организовать контратаку и им удалось заработать штрафной удар на левом фланге. Есть возможность потянуть время, после чего выполнить подачу к чужим владениям.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Аслан Дашаев!!! Первый угловой воронежцы заработали на левом фланге. После подачи из гущи футболистов пробил кто-то из "бело-синих", но попал в перекладину. Но у "Факела" впоследствии пошла атака вторым темпом, в ходе которой Шляков выполнил навес на дальнюю штангу, где на замыкании сработал Дашаев.

Сразу после гола арбитр объявил минутную паузу на водопой. Достаточно жарко в Воронеже, поэтому это обязательно по регламенту.

Проблемы со здоровьем возникли у Менделя. Тут же активно начал разогреваться Квеквескири. Судя по всему, Андрей получил мышечную травму и не сможет продолжить встречу. Жаль.

После диагонального навеса с правого фланга Мартинс пробивал головой в створ ворот, но слабовато получилось - Свинов играючи поймал мяч.

Снова медицинская пауза в матче - на этот раз в одном из стыков болезненный удар по ноге получил Мартинс. Тем игры по причине многочисленных остановок в последнее время смотрится не очень.

Промес из глубины поля выполнил навес со стандарта на левый угол вратарской площади. куда набежал Литвинов и пробивал головой, но высоковато мяч полетел.

Максимов в борьбе за мяч на чужой половине поля отмахнулся локтем от Литвинова, за что получил жёлтую карточку в свой пассив.

25' Умяров обрезался в середине поля, но, на его счастье, соперники среагировали не сразу, поэтому опасная контратака у хозяев не получилась.

24' Многие предрекали в этом матче большое количество забитых голов, но пока что мы видим, что "Факел" играет весьма закрыто, рассчитывая только на редкие контратаки.

23' С левого фланга теперь угловой подали игроки гостей. Промес решил закрутить мяч во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сработал Свинов, забрав мяч в руки.

22' С правого фланга ещё один угловой подали спартаковцы и из гущи игроков Джикия пробил головой, но получилось несильно и неточно.

21' Футболисты "Факела" стараются действовать максимально жёстко, стараясь таким образом заставить более классных соперников бояться их. В то же время воронежцы не проявляют какой-то откровенной грубости.

20' Соболев опустился глубоко в середину поля, где получил болезненный удар по ногам от Дашаева, который, похоже, играет против Александра персонально.

19' Всё нормально вроде бы с Зобниным, которому досталось по голове. Поднялся уже на ноги 47-й номер спартаковцев и изъявляет желание продолжать эту встречу.

18' Зобнин получил повреждение и ему на помощь на поле приглашать медицинскую бригаду. В стыке с Менделем пострадал Роман.

17' Угловые у спартаковцев пока что не получаются опасным, но в то же время "Факел" после этих стандартов не имеет шансов убежать в контратаку.

16' ОПАСНО! Промес с левого края пробивал на исполнение метров с 22-х, метя в дальний верхний угол, но Свинов в эффектном броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

15' Угловой на левом фланге накоротке разыграли гости, после чего следовала подача в район дальней штанги, но борьбу там удалось выиграть обороняющимся.

14' Стартовый сумбур матча начал постепенно стихать. Но "Спартак" продолжает владеть территориальным преимуществом, стараясь неспешно уже развивать свои позиционные атаки.

13' Игнатов со средней дистанции мощно пробивал по воротам после скидки Промеса, но блокшот успел поставить защитник "Факела".

12' Вернулся в игру люксембуржец. Хозяева, тем временем, провели контратаку по левому флангу, откуда в центр простреливал Аппаеву, но защитники "Спартака" чётко сработали на перехвате.

11' Мартинс получил какое-то повреждение в середине поля, из-за чего пришлось прервать игру, чтобы ему оказали помощь.

10' Умяров в ответной атаке прорвался в чужую штрафную площадку по правому краю, но нанести удар по воротам ему не позволили. Защитники "Факела" играют очень цепко.

9' Провели хозяева всё-таки первую атаку, по правому краю продравшись в штрафную площадку - Максименко неубедительно сыграл на выходе, после чего мяч отскочил к Дмитриеву, который с острого угла пробивал с левой ноги, но мяч полетел над воротами.

8' "Факелу" пока что не удаётся навязать контригру в этом матче. "Спартак" доминирует на поле, но воронежцы стремятся играть в высоком прессинге.

7' Угловой с левого фланга подали "красно-белые", но после этого стандартного положения обошлось без остроты у ворот хозяев поля.

6' ОПАСНО! Промес со штрафного пробил по воротам - Свинов отбил мяч перед собой, после чего Мартинс на добивании снова не сумел забить из-за самоотверженного защитника.

5' Акбашев на правом фланге обороны грубо сзади в подкате срубил Зобнина, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

4' ОПАСНО! После ещё одного прострела слева Мартинс замыкал дальнюю штангу, но защитник в подкате спас воронежцев от неминуемого гола.

3' Левым флангом спартаковцы провели свою первую атаку, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, за один из защитников "Факела" сумел вынести мяч подальше.

2' "Факел, Факел!" сразу же начали скандировать десятки тысяч воронежских болельщиков. Потрясающая здесь атмосфера на трибунах. Жаль, что на верхние ярусы билеты не продавались - был бы полный аншлаг.