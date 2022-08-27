  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хартберг
0:0
Первый тайм: 21'
Рид
0'
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рид
2.87
3.50
3.40
Все Коэффициенты
35
Заллингер
Рафаэль
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
14
Клем
Кристиан
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
8
Фадингер
Лукас
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
8
Michael
Martin
4
Цигль
Марсель
10
Висмейер
Юлиан
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
17
Philipp
Pomer
Хартберг
4-2-3-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
Рид

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.4
Айдын Окан 1 0.2
Тадич Дарио 1 (1) 0.2
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.17
Висмейер Юлиан 1 0.17
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.17

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Фаркаш Патрик 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Хайль Юрген 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 1 1
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 1 0
Нутц Штефан 1 0
Моншайн Кристоф 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
David Ungar 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1
Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0
Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 6 5 0 1 12 - 3 15
2. ЛАСК 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Аустрия Лустенау 0:2 6 3 1 2 9 - 7 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Сваровски Тироль 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Рид 0:0 6 1 2 3 3 - 5 5
9. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Хартберг 0:0 5 1 1 3 4 - 9 4
11. Альтах 5 1 1 3 7 - 12 4
12. Вольфсбергер 5 0 2 3 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 0:2 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Альтах 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Рид 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Хартберг 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 2:0 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Аустрия Лустенау 0:2 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Аустрия Вена 3 1 0 2 4 - 7 3
6. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Рид 0:0 3 0 1 2 0 - 2 1
11. Хартберг 0:0 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Альтах 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Tin Plavotic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Рид
2.87
3.50
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:0 Рид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хартберг
Рид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 