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Австрия: Бундеслига

2022-2023

Стадион:
Хартберг
2:0
Конец матча
Рид
0'
24' Желтая карточка
Tin Plavotic
1:0
62' Гол
Альмог Эйлон
68' Вторая желтая карточка
Tin Plavotic
70' Желтая карточка
Фаркаш Патрик
83' Желтая карточка
Лакнер Маркус
84' Желтая карточка
Цигль Марсель
2:0
90' Гол
Тадич Дарио
90'+7
35
Заллингер
Рафаэль
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
11
Matija
Horvat
14
Клем
Кристиан
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
9
Айдын
Окан
8
Фадингер
Лукас
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
1
Радлингер
Самуэль
66
David
Ungar
6
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
23
Josef
Weberbauer
8
Michael
Martin
4
Цигль
Марсель
10
Висмейер
Юлиан
22
Нутц
Штефан
7
Моншайн
Кристоф
17
Philipp
Pomer
Хартберг
4-2-3-1
Рид
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
Рид

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ББЗВ
1:1
ББЗВ
0:0
К
2:1
Б
1:0
Б
1:1
ББЗВ
1:1
ББЗВ
3:2
Б
1:1
Б
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
2:3
ЭЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афдияй Донис 2 0.4
Тадич Дарио 2 (1) 0.4
Айдын Окан 1 0.2
Альмог Эйлон 1 0.2
Фаркаш Патрик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tin Plavotic 1 0.17
Висмейер Юлиан 1 0.17
Моншайн Кристоф 1 (1) 0.17

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаркаш Патрик 2 0
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Эджупи Альберт 1 0
Штурм Филипп 1 0
Хайль Юрген 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакнер Маркус 2 1
Tin Plavotic 1 1
Leo Mikic 1 1
Цигль Марсель 2 0
Нутц Штефан 1 0
Моншайн Кристоф 1 0
Denizcan Cosgun 1 0
Michael Martin 1 0
David Ungar 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1
Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0
Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 16 - 3 15
2. ЛАСК 0:0 6 4 2 0 12 - 4 14
3. Аустрия Лустенау 6 3 1 2 9 - 11 10
4. Штурм 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Рапид Вена 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Аустрия Вена 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Сваровски Тироль 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Хартберг 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Альтах 0:0 6 1 2 3 7 - 12 5
10. Аустрия Клагенфурт 5 1 1 3 4 - 8 4
11. Рид 6 1 1 4 3 - 7 4
12. Вольфсбергер 5 0 2 3 6 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 7 - 1 9
2. ЛАСК 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Штурм 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Аустрия Лустенау 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Хартберг 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Аустрия Вена 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Рапид Вена 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сваровски Тироль 2 1 1 0 4 - 3 4
9. Рид 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Альтах 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Аустрия Клагенфурт 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Вольфсбергер 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Ред Булл Зальцбург 3 2 0 1 9 - 2 6
3. Аустрия Лустенау 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Рапид Вена 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Аустрия Вена 3 1 0 2 4 - 7 3
6. Сваровски Тироль 3 1 0 2 4 - 5 3
7. Штурм 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Вольфсбергер 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Альтах 0:0 3 0 1 2 1 - 6 1
11. Хартберг 2 0 0 2 2 - 6 0
12. Рид 3 0 0 3 0 - 4 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      24'
      Tin Plavotic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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