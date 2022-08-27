Стадион: Profertil Arena Hartberg
0'
24' Желтая карточкаTin Plavotic
1:0
62' ГолАльмог Эйлон
68' Вторая желтая карточкаTin Plavotic
70' Желтая карточкаФаркаш Патрик
83' Желтая карточкаЛакнер Маркус
84' Желтая карточкаЦигль Марсель
2:0
90' ГолТадич Дарио
90'+7
Ход матча
24'
62'
1:0
68'
70'
83'
84'
90'
2:0
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Альмог
Эйлон
30
Пэйнтсил
Сет
66
David
Ungar
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
- Нападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
-
66 David UngarЗащитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Хартберг
Рид
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афдияй Донис
|2
|0.4
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.4
|Айдын Окан
|1
|0.2
|Альмог Эйлон
|1
|0.2
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tin Plavotic
|1
|0.17
|Висмейер Юлиан
|1
|0.17
|Моншайн Кристоф
|1 (1)
|0.17
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакнер Маркус
|2
|1
|Tin Plavotic
|1
|1
|Leo Mikic
|1
|1
|Цигль Марсель
|2
|0
|Нутц Штефан
|1
|0
|Моншайн Кристоф
|1
|0
|Denizcan Cosgun
|1
|0
|Michael Martin
|1
|0
|David Ungar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1
Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2 ЛАСК - Хартберг 3:3 Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0
Рид
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Рид - Штурм 1:1 Рид - Аустрия Лустенау 1:0
Рапид Вена - Рид 1:0 Штадлау - Рид 0:4 Рид - Уйпешт 2:4 Рид - Хорн 0:1 Рид - Мюнхен-1860 1:1 Рид - Олимпиакос 2:0 Рид - Слован Братислава 0:3 Хартберг - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - Рид 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|2.
|ЛАСК
|0:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|3.
|Аустрия Лустенау
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|4.
|Штурм
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|5.
|Рапид Вена
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Аустрия Вена
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Сваровски Тироль
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Хартберг
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Альтах
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|11.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|12.
|Вольфсбергер
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|ЛАСК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Штурм
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Аустрия Лустенау
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Хартберг
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Аустрия Вена
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Рапид Вена
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|9.
|Рид
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Альтах
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Вольфсбергер
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|2
|0
|1
|9 - 2
|6
|3.
|Аустрия Лустенау
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Рапид Вена
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Аустрия Вена
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|6.
|Сваровски Тироль
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|7.
|Штурм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Вольфсбергер
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Альтах
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|11.
|Хартберг
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|12.
|Рид
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
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