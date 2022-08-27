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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ахмат
1:1
Первый тайм: 39'
Крылья Советов
0'
1:0
5' Гол
Конате Мохамед
8' Желтая карточка
Ежов Роман
1:1
20' Гол
Ежов Роман
30' Красная карточка
Опарин Михаил
1:0. Гол Мохамеда Конате (видео)...

Ход матча

5'
Конате Мохамед
1:0
8'
 
Ежов Роман
20'
1:1
Ежов Роман
(Бейл Гленн)
22'
Швец Антон
Нижич Зоран
 
30'
Опарин Михаил
 
31'
Ташаев Ризван
Тимофеев Артём
 
Прогнозы 134
Ахмат 72.4% (97)
X 16.4% (22)
Крылья Советов 11.2% (15)
0
выиграет Ахмат, со счетом 2:1
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
4.81
3.70
3.35
Все Коэффициенты
Новости
1
Опарин
Михаил
96
Быстров
Марат
20
Нижич
Зоран
44
Журавлёв
Юрий
4
Тодорович
Дарко
25
Трошечкин
Александр
94
Тимофеев
Артём
8
Богосавац
Мирослав
21
Олейников
Иван
13
Конате
Мохамед
II
7
Бериша
Бернард
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
24
Евгеньев
Роман
4
Солдатенков
Александр
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
44
Барач
Матео
14
Коваленко
Александр
18
Соколов
Артём
15
Глушенков
Максим
10
Якуба
Денис
Ахмат
3-4-3
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трошечкин Александр 2 0.29
Конате Мохамед II 2 0.29
Тимофеев Артём 2 0.29
Ильин Владимир 1 0.14
Швец Антон 1 0.14
Бериша Бернард 1 0.14
Агаларов Гамид 1 0.14
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Олейников Иван 0 0
Садулаев Лечи 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.57
Ежов Роман 2 0.29
Якуба Денис 1 0.14
Шитов Владислав 1 0.14
Коваленко Александр 0 0
Бейл Гленн 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 2 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
4
50%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1
Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 7 5 1 1 18 - 5 16
2. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
5. Динамо Москва Заявка 7 3 4 0 13 - 6 13
6. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
7. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Ахмат 1:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
9. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10. Крылья Советов 1:1 Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Пари НН Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
14. Факел Заявка 7 0 4 3 9 - 16 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат 1:1 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Пари НН Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
13. Факел Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14. Крылья Советов 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Динамо Москва Заявка 3 1 2 0 7 - 5 5
4. Крылья Советов 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
5. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат 1:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Офсайд
    31'
    Конате оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра на ход к чужим воротам, но забежав чуть раньше за спины защитников, линейный судья обнаружил офсайд.
  • 30'
    Глушенков выполнил прямой удар со штрафного стандарта и мяч перелетел стенку, точно так же как и перелетел ворота, рядом с правой девяткой.
  • Замена
    28'
    Назначен опасный штрафной удар у ворот команды хозяев, а тем временем замена: dместо Артема Тимофеева выходит на поле третий вратарь "Ахмата" - Ризван Ташаев.
  • Красная карточка
    27'
    С помощью видео повтора Антон Фролов определил, что были нарушены правила вратарём в момент борьбы за нейтральный мяч и показывает прямую красную карточку Опарину!
  • Травма, повреждение
    25'
    Главный судья вызывает медицинскую помощь для обоих игроков, а тем временем идёт смотреть VAR для того чтобы выяснить кто был не прав в этом эпизоде.
  • Судья
    24'
    Опасный момент! Ежов побежал за мячом после передачи из глубины поля, но столкнулся с голкипером в момент борьбы за нейтральный мяч. Опарин сбивает игрока и главный судья берёт паузу для того чтобы подробнее ознакомится с этим эпизодом.
  • Замена
    22'
    "Ахмат" делает замену. Зоран Нижич уходит с поля, а вместо него выходит Антон Швец. Главный тренер явно был не доволен и готов пойти на вынужденную меру.
  • Судья
    21'
    Команды отправляются на водопой. Сегодня в Грозном очень жаркая погода, температура поднималась до +38 градусов. Жара очень сильно сказывается на футболистов и попить воды очень важно для поддержания водного баланса.
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Ежов Роман!
    Бейл отправил мяч по правому флангу на своего партнёра к чужим воротам, за мяч зацепился Ежов, который легко оторвался от Нижича и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот!
  • 17'
    Игра проходит в умеренном темпе и футболисты держат мяч по большой части в центре поля, где нет ворот - соответственно нет опасных моментов.
  • 16'
    Глушенков показывает активную игру в атакующей позиции, но его партнёры не успевают за его темпом и атака захлёбывается.
  • 14'
    Соколов сыграл в "стеночку" со своим партнёром и ворвался в чужую штрафную, но на его пути был Нижич и не дал себя пройти, вступив в единоборство и отобрал мяч.
  • 13'
    Глушенков ворвался в чужую штрафную и выполнил передачу на Ежова, но того накрыли защитники и атака на этом захлебнулась.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бериша заработал штрафной удар для своей команды. Досталось ему по ногам от оппонента в центре поля. Главный судья фиксирует фол в пользу хозяев поля.
  • Офсайд
    10'
    Конате оказался в положение "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и игра была остановлена.
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    • Травма, повреждение
      8'
      Бейл получает небольшое повреждение и ему требуется медицинская помощь. Тем временем Ежов получает жёлтую карточку от арбитра.
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-Л! 1:0 МОХАМЕД КОНАТЕ!
      Привоз организовал Евгеньев на свои ворота, в простой ситуации игрок отдал неточный пас в свободную зону, где удачно подкараулил Конате и реализовал свою попытку, переправив мяч в пустые ворота. Очень лёгкий гол забивают хозяева!
    • Угловой
      5'
      Гости выполнили подачу с углового стандарта на правой половине поля. Мяч отправился в центральную зону и защитник надёжно выбивает мяч, переиграв своего оппонента в верховой борьбе.
    • Опасный момент
      4'
      ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!
      Олейников ворвался в штрафную по правой стороне, принял мяч и выполнил удар с острого угла, но Ломаев всё контролировал и перевёл мяч на угловой стандарт.
    • 2'
      Хозяева поля играют в зелёных цветах, а гостям выдан комплект синий формы. "Ахмат" вводит мяч с центра поля и предпочитает начинать игру с длинных передач к чужой штрафной.
    • Свисток
      1'
      Главный судья из Москвы - Антон Фролов даёт свисток о начале первого тайма!
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    Прогнозы на матч Ахмат 1:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    72.4% (97)
    Ничья
    16.4% (22)
    Крылья Советов
    11.2% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    39.6% (53)
    1:0 Ахмат
    20.9% (28)
    1:1 Ничья
    11.9% (16)
    2:0 Ахмат
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    1:2 Крылья Советов
    2.2% (3)
    0:1 Крылья Советов
    1.5% (2)
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