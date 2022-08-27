Конате оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра на ход к чужим воротам, но забежав чуть раньше за спины защитников, линейный судья обнаружил офсайд.
30'
Глушенков выполнил прямой удар со штрафного стандарта и мяч перелетел стенку, точно так же как и перелетел ворота, рядом с правой девяткой.
28'
Назначен опасный штрафной удар у ворот команды хозяев, а тем временем замена: dместо Артема Тимофеева выходит на поле третий вратарь "Ахмата" - Ризван Ташаев.
27'
С помощью видео повтора Антон Фролов определил, что были нарушены правила вратарём в момент борьбы за нейтральный мяч и показывает прямую красную карточку Опарину!
25'
Главный судья вызывает медицинскую помощь для обоих игроков, а тем временем идёт смотреть VAR для того чтобы выяснить кто был не прав в этом эпизоде.
24'
Опасный момент! Ежов побежал за мячом после передачи из глубины поля, но столкнулся с голкипером в момент борьбы за нейтральный мяч. Опарин сбивает игрока и главный судья берёт паузу для того чтобы подробнее ознакомится с этим эпизодом.
22'
"Ахмат" делает замену. Зоран Нижич уходит с поля, а вместо него выходит Антон Швец. Главный тренер явно был не доволен и готов пойти на вынужденную меру.
21'
Команды отправляются на водопой. Сегодня в Грозном очень жаркая погода, температура поднималась до +38 градусов. Жара очень сильно сказывается на футболистов и попить воды очень важно для поддержания водного баланса.
19'
Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Ежов Роман!
Бейл отправил мяч по правому флангу на своего партнёра к чужим воротам, за мяч зацепился Ежов, который легко оторвался от Нижича и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот!
17'
Игра проходит в умеренном темпе и футболисты держат мяч по большой части в центре поля, где нет ворот - соответственно нет опасных моментов.
16'
Глушенков показывает активную игру в атакующей позиции, но его партнёры не успевают за его темпом и атака захлёбывается.
14'
Соколов сыграл в "стеночку" со своим партнёром и ворвался в чужую штрафную, но на его пути был Нижич и не дал себя пройти, вступив в единоборство и отобрал мяч.
13'
Глушенков ворвался в чужую штрафную и выполнил передачу на Ежова, но того накрыли защитники и атака на этом захлебнулась.
11'
Бериша заработал штрафной удар для своей команды. Досталось ему по ногам от оппонента в центре поля. Главный судья фиксирует фол в пользу хозяев поля.
10'
Конате оказался в положение "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра на ход к чужим воротам. Линейный судья поднял флажок и игра была остановлена.
Бейл получает небольшое повреждение и ему требуется медицинская помощь. Тем временем Ежов получает жёлтую карточку от арбитра.
7'
Г-О-О-О-О-Л! 1:0 МОХАМЕД КОНАТЕ!
Привоз организовал Евгеньев на свои ворота, в простой ситуации игрок отдал неточный пас в свободную зону, где удачно подкараулил Конате и реализовал свою попытку, переправив мяч в пустые ворота. Очень лёгкий гол забивают хозяева!
5'
Гости выполнили подачу с углового стандарта на правой половине поля. Мяч отправился в центральную зону и защитник надёжно выбивает мяч, переиграв своего оппонента в верховой борьбе.
4'
ОПАСНЫЙ МОМЕНТ!
Олейников ворвался в штрафную по правой стороне, принял мяч и выполнил удар с острого угла, но Ломаев всё контролировал и перевёл мяч на угловой стандарт.
2'
Хозяева поля играют в зелёных цветах, а гостям выдан комплект синий формы. "Ахмат" вводит мяч с центра поля и предпочитает начинать игру с длинных передач к чужой штрафной.
1'
Главный судья из Москвы - Антон Фролов даёт свисток о начале первого тайма!
До матча
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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро начнётся матч между командами: "Ахмат" - "Крылья Советов" в рамках 3-го тура РПЛ. Наблюдать и проводить текстовую трансляцию буду я, Дмитрий Матюшенцев. Всем приятного просмотра и надеемся на хороший футбол!