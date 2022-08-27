"Ахмат" делает замену. Зоран Нижич уходит с поля, а вместо него выходит Антон Швец. Главный тренер явно был не доволен и готов пойти на вынужденную меру.

Опасный момент! Ежов побежал за мячом после передачи из глубины поля, но столкнулся с голкипером в момент борьбы за нейтральный мяч. Опарин сбивает игрока и главный судья берёт паузу для того чтобы подробнее ознакомится с этим эпизодом.

Главный судья вызывает медицинскую помощь для обоих игроков, а тем временем идёт смотреть VAR для того чтобы выяснить кто был не прав в этом эпизоде.

С помощью видео повтора Антон Фролов определил, что были нарушены правила вратарём в момент борьбы за нейтральный мяч и показывает прямую красную карточку Опарину!

Назначен опасный штрафной удар у ворот команды хозяев, а тем временем замена: dместо Артема Тимофеева выходит на поле третий вратарь "Ахмата" - Ризван Ташаев.

Глушенков выполнил прямой удар со штрафного стандарта и мяч перелетел стенку, точно так же как и перелетел ворота, рядом с правой девяткой.

Конате оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля от своего партнёра на ход к чужим воротам, но забежав чуть раньше за спины защитников, линейный судья обнаружил офсайд.

21' Команды отправляются на водопой. Сегодня в Грозном очень жаркая погода, температура поднималась до +38 градусов. Жара очень сильно сказывается на футболистов и попить воды очень важно для поддержания водного баланса.

19' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:1 Ежов Роман!

Бейл отправил мяч по правому флангу на своего партнёра к чужим воротам, за мяч зацепился Ежов, который легко оторвался от Нижича и уверенно отправил мяч в дальний угол ворот!

17' Игра проходит в умеренном темпе и футболисты держат мяч по большой части в центре поля, где нет ворот - соответственно нет опасных моментов.

16' Глушенков показывает активную игру в атакующей позиции, но его партнёры не успевают за его темпом и атака захлёбывается.

14' Соколов сыграл в "стеночку" со своим партнёром и ворвался в чужую штрафную, но на его пути был Нижич и не дал себя пройти, вступив в единоборство и отобрал мяч.

13' Глушенков ворвался в чужую штрафную и выполнил передачу на Ежова, но того накрыли защитники и атака на этом захлебнулась.

11' Бериша заработал штрафной удар для своей команды. Досталось ему по ногам от оппонента в центре поля. Главный судья фиксирует фол в пользу хозяев поля.