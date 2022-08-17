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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Ахмат
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 39
Ахмат 66.7% (26)
X 28.2% (11)
Крылья Советов 5.1% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Крылья Советов
2.42
3.60
3.35
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ахмат
Крылья Советов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

36%
32%
32%
9 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трошечкин Александр 2 0.33
Тимофеев Артём 2 0.33
Конате Мохамед II 1 0.17
Ильин Владимир 1 0.17
Швец Антон 1 0.17
Бериша Бернард 1 0.17
Агаларов Гамид 1 0.17
Тодорович Дарко 0 0
Журавлёв Юрий 0 0
Олейников Иван 0 0
Садулаев Лечи 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 4 0.67
Ежов Роман 1 0.17
Якуба Денис 1 0.17
Шитов Владислав 1 0.17
Коваленко Александр 0 0
Соколов Артём 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 3 0
Нижич Зоран 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Бериша Бернард 1 0
Конате Мохамед II 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдатенков Александр 2 0
Ежов Роман 1 0
Гапонов Илья 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
4
50%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Ахмат 4:2 Химки - Ахмат 1:3 Ахмат - Зенит 0:0 Сочи - Ахмат 2:1
Ахмат - Факел 2:1 Ахмат - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Зенит Пенза 9:1 Краснодар - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:0 Сочи - Ахмат 3:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 0:2 Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Урал - Ахмат 0:0 Ахмат - Рубин 1:2 Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Крылья Советов - Факел 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Крылья Советов - Торпедо Москва 1:1
Зенит - Крылья Советов 3:0 Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 9 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ахмат 66.7% (26)
    X 28.2% (11)
    Крылья Советов 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Крылья Советов
    2.42
    3.60
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ахмат - Крылья Советов

    Исход игры
    Ахмат
    65.8% (25)
    Ничья
    28.9% (11)
    Крылья Советов
    5.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (21)
    Меньше
    43.24% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    44.7% (17)
    1:1 Ничья
    23.7% (9)
    1:0 Ахмат
    18.4% (7)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
    1:2 Крылья Советов
    5.3% (2)
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    Ахмат
    Крылья Советов
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