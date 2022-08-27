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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Пари НН
0:2
Перерыв
Динамо Москва
0'
13' Желтая карточка
Гагнидзе Лука
0:1
17' Пенальти
Фомин Даниил
27' Желтая карточка
Грулёв Вячеслав
0:2
29' Гол
Тюкавин Константин
38' Желтая карточка
Майга Мамаду
45' Желтая карточка
Шарипов Альберт
Пари НН - Динамо. 0:2. Гол Конст...
Пари НН - Динамо. 0:1. Гол Дании...

Ход матча

13'
 
Гагнидзе Лука
17'
0:1
Фомин Даниил
27'
 
Грулёв Вячеслав
29'
0:2
Тюкавин Константин
(Грулёв Вячеслав)
38'
Майга Мамаду
 
45'
Шарипов Альберт
 
Прогнозы 143
Пари НН 9.1% (13)
X 14% (20)
Динамо Москва 76.9% (110)
0
выиграет Динамо Москва
так
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Динамо Москва
4.80
3.90
4.70
Все Коэффициенты
Новости
13
Гойло
Никита
86
Агапов
Илья
24
Гоцук
Кирилл
5
Масоэро
Лукас
6
Юлдошев
Иброгимхалил
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
17
Набиуллин
Эльмир
89
Стоцкий
Дмитрий
9
Кротов
Вячеслав
37
Шарипов
Альберт
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
15
Сазонов
Саба
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
74
Фомин
Даниил
34
Гагнидзе
Лука
20
Грулёв
Вячеслав
70
Тюкавин
Константин
25
Макаров
Денис
Пари НН
3-4-3
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Пари НН
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.43
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.29
Кротов Вячеслав 1 0.14
Калинский Николай 1 (1) 0.14
Милсон 1 0.14
Стоцкий Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.57
Грулёв Вячеслав 2 0.29
Тюкавин Константин 2 0.29
Фомин Даниил 2 (2) 0.29
Захарян Арсен 1 0.14
Фернандес Роберто 1 0.14
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Майга Мамаду 3 0
Калинский Николай 2 0
Шарипов Альберт 1 0
Агапов Илья 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Александров Виктор 1 0
Кобесов Давид 1 0
Милсон 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Сазонов Саба 1 0
Фернандес Роберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
60%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2:0 Заявка 7 4 3 0 13 - 4 15
2. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
4. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
5. Сочи Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
6. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
7. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН 0:2 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Сочи Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4. Динамо Москва 2:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН 0:2 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 2:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
3. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
4. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН 0:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    На выходе играет Гойло после неудачного прохода Захаряна. Прозвучал свисток на перерыв. Первая половина встречи подошла к концу.
  • Желтая карточка
    45'
    Шарипов за снос соперника в центре поля получает карточку желтого цвета. Еще одно нарушение правил.
  • 45'
    Оба наставника у кромки поля в последние минуты встречи. Дело идет у нас к перерыву.
  • 44'
    Да, давно "Динамо" нужно было уже третий мяч забивать и снимать все вопросы о победителе в матче. Моментов было много у гостей, и только два гола им удалось забить в ворота соперников.
  • Опасный момент
    43'
    МОМЕНТ! Захарян нашел партнера передачей на линию штрафной. Тюкавин пробивал с разворота в левый от себя угол, но мяч рядом с левой стойкой прошел!
  • 42'
    Не смог Майга отдать передачу на ход одному из своих партнеров. В итоге не лучшим образом сыграл футболист "Пари НН", который отпасовал сферу в ноги противнику.
  • 41'
    Идет к завершению первый тайм в нашем поединке. Фомин нанес сейчас удар по воротам соперника, но получилось крайне неудачно. Мяч ушел выше цели.
  • Фол, нарушение
    39'
    Гагнидзе получил сейчас удар от Набиуллина. В область шеи прилетел удар, но в этой ситуации рефери не стал показывать карточку желтого цвета.
  • Желтая карточка
    38'
    Майга снес Макарова на газон. Локтем в лицо сопернику он попал. Получил за свой фол сейчас игрок "Пари НН" карточку желтого цвета.
  • 37'
    Подходит у нас к завершению первый тайм поединка. Не испытывает никаких сложностей в матче сейчас коллектив "бело-голубых".
  • Опасный момент
    35'
    Макаров получил мя на правом краю штрафной, после чего попытался нанести удар в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой. Это было опасно
  • Опасный момент
    34'
    Разыграло "Динамо" угловой накоротке. Подача на ближнюю штангу, откуда Сазонов пробивает по рамке соперника - мяч от головы защитника "бело-голубых" летит чуть выше цели.
  • Угловой
    33'
    Первый в матче угловой сейчас игроки "Динамо" заработали у ворот соперника. Готовятся выполнить подачу с левого края игроки "бело-голубых".
  • 32'
    Грулёву нужно аккуратно действовать в стыках сейчас, ведь в его пассиве уже есть карточка желтого цвета. Осторожность - его второе имя.
  • 30'
    Чем-то мне эта игра матч с "Факелом" напоминает. Только способен ли "Пари НН" повторить подвиг воронежцев? Мне пока так совсем не кажется. 
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    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:2!
      Второй гол "Динамо" забивает! Грулёв с левого края выполнил передачу с левого края на линию вратарской. Выбежал из-за спин защитников Константин, который в касание отправил сферу в ворота соперника.
    • Желтая карточка
      28'
      Грулёв за фол получает карточку желтого цвета. Второй "горчичник" в матче, и снова для "Динамо".
    • 27'
      Активнее даже сейчас смотрится "Динамо". "Пари НН", пропустив гол, как будто ушел в себя. Такой ход событий позволяет "Динамо" надеяться на второй мяч.
    • Опасный момент
      26'
      МОМЕНТ! Макаров ворвался в штрафную соперника, получив передачу от партнера, после чего нанес выстрел практически по центру, и был готов к такому выстрелу вратарь "Динамо"!
    • 25'
      Показывают нам еще и еще момент с фолом Гоцука. Действительно нарушал он правила против Тюкавина, но без карточки в момент с пенальти рефери обошелся.
    • 23'
      Вернулся на поле Юлдошев. У нас же водопой в игре. Отправились к скамейкам игроки, чтобы попить водички и пообщаться с наставниками.
    • 22'
      Юлдошеву, к слову, пришлось на некоторое время все-таки покинуть пределы поля, чтобы получить необходимую медицинскую помощь от медиков.
    • Травма, повреждение
      21'
      Юлдошев получает сейчас в борьбе с Паршивлюком удар по голове. Фол не был зафиксирован в этом эпизоде, хотя Сергей фолил очень опасно. Странное решение.
    • 20'
      20 минут в нашей встрече сыграно. Смогли добиться своего игроки "бело-голубых". Не думаю, что на этом остановятся игроки "бело-голубых". Захотят забить они еще.
    • 18'
      Ну, а Гоцук в схожей для себя манере вновь сыграл грубо, уронив соперника на газон. Причем сам виновник эпизода с рефери не спорил в этой ситуации, в отличие от своих партнеров, которым показалось, что Гоцук правила не нарушал. 
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО! 0:1! ФОМИН!
      Спокойно забивает 11-метровый игрок "Динамо"! Даниил взял средний разбег и нанес выстрел в левый от себя угол. Мяч прилетел в цель. Не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба игрок столичного коллектива.
    • Пенальти!
      16'
      ПЕНАЛЬТИ! Гоцук срубает Тюкавина на газон, и через паузу рефери все-таки указывает на точку. Фомин будет бить в ворота своей бывшей команды!
    • 15'
      Захарян в касание сыграл вперед на Тюкавина, но тот в динамике эпизоде рухнул на газон и не смог продолжить перспективную атаку своего коллектива. Не поддержал и Грулёв.
    • 14'
      Гоцук успевает сейчас в обороне отработать и мяч у соперника отобрать. Сфера будет снова под контролем "Динамо". Хорошо в прессинге играют гости.
    • Желтая карточка
      13'
      Ганидзе подкатился в жесткой форме под Гоцука. В итоге получил карточку желтого цвета футболист "Динамо" за фол против игрока "Пари НН".
    • 12'
      Паршивлюк с бровки выполнил прострел, но Гойло сыграл в воротах на выходе. Мяч оказался в перчатках голкипера, который действовал в рамке здорово.
    • 10'
      Активнее пока смотрится "Пари НН" в этой встрече. Такое ощущение, что "Динамо" еще не проснулось, или вышло из раздевалки на матч не в полном составе.
    • Опасный момент
      9'
      Масоэро после подачи углового сумел сыграть головой в чужой штрафной. Из центра он пробивал, но направил сферу прямо по позиции вратаря.
    • Угловой
      8'
      Саба Сазонов сейчас реагирует на подачу с правого фланга. Выбивает защитник "Динамо" мяч после этого навеса на угловой. Стандартное положение для "Пари НН".
    • 7'
      Довольно оживленно на стадионе сегодня. В хорошем темпе начали соперники, но пока до активных действий в атаке дело не доходит.
    • Фол, нарушение
      5'
      В центре поля заработали штрафной удар игроки "Пари НН". "Динамо" в пожарном режиме отрабатывало в обороне. Удалось избежать карточки Захаряну, который со дня на день станет игроком лондонского "Челси".
    • 4'
      Грулёв получил мяч  чужой штрафной, после чего хлестко пробил по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше мишени. Хороший шанс отличиться был у него, но сфера ушла в "молоко".
    • 3'
      В хорошем темпе проходят стартовые минуты поединка. "Пари НН" пытается прессинговать своего соперника, который на своей половине поля налаживает контроль над игровым снарядом.
    • 2'
      Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в голубых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Динамо" вышли на футбольный газон в темно-голубом обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Нижнем Новгороде! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Шарипов Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Майга Мамаду получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Константин Тюкавин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Грулёв Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Фомин Даниил из команды Динамо Москва забивает с точки!
    • Желтая карточка
      13'
      Лука Гагнидзе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Пари НН 0:2 Динамо Москва

    Исход игры
    Пари НН
    9.1% (13)
    Ничья
    14% (20)
    Динамо Москва
    76.9% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (75)
    Меньше
    34.21% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    40.6% (58)
    1:1 Ничья
    11.9% (17)
    0:1 Динамо Москва
    10.5% (15)
    1:3 Динамо Москва
    8.4% (12)
    0:2 Динамо Москва
    4.2% (6)
    2:1 Пари НН
    1.4% (2)
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