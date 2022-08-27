ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:2!
Второй гол "Динамо" забивает! Грулёв с левого края выполнил передачу с левого края на линию вратарской. Выбежал из-за спин защитников Константин, который в касание отправил сферу в ворота соперника.
28'
Грулёв за фол получает карточку желтого цвета. Второй "горчичник" в матче, и снова для "Динамо".
27'
Активнее даже сейчас смотрится "Динамо". "Пари НН", пропустив гол, как будто ушел в себя. Такой ход событий позволяет "Динамо" надеяться на второй мяч.
26'
МОМЕНТ! Макаров ворвался в штрафную соперника, получив передачу от партнера, после чего нанес выстрел практически по центру, и был готов к такому выстрелу вратарь "Динамо"!
25'
Показывают нам еще и еще момент с фолом Гоцука. Действительно нарушал он правила против Тюкавина, но без карточки в момент с пенальти рефери обошелся.
23'
Вернулся на поле Юлдошев. У нас же водопой в игре. Отправились к скамейкам игроки, чтобы попить водички и пообщаться с наставниками.
22'
Юлдошеву, к слову, пришлось на некоторое время все-таки покинуть пределы поля, чтобы получить необходимую медицинскую помощь от медиков.
21'
Юлдошев получает сейчас в борьбе с Паршивлюком удар по голове. Фол не был зафиксирован в этом эпизоде, хотя Сергей фолил очень опасно. Странное решение.
20'
20 минут в нашей встрече сыграно. Смогли добиться своего игроки "бело-голубых". Не думаю, что на этом остановятся игроки "бело-голубых". Захотят забить они еще.
18'
Ну, а Гоцук в схожей для себя манере вновь сыграл грубо, уронив соперника на газон. Причем сам виновник эпизода с рефери не спорил в этой ситуации, в отличие от своих партнеров, которым показалось, что Гоцук правила не нарушал.
17'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОО! 0:1! ФОМИН!
Спокойно забивает 11-метровый игрок "Динамо"! Даниил взял средний разбег и нанес выстрел в левый от себя угол. Мяч прилетел в цель. Не стал праздновать гол в ворота бывшего клуба игрок столичного коллектива.
16'
ПЕНАЛЬТИ! Гоцук срубает Тюкавина на газон, и через паузу рефери все-таки указывает на точку. Фомин будет бить в ворота своей бывшей команды!
15'
Захарян в касание сыграл вперед на Тюкавина, но тот в динамике эпизоде рухнул на газон и не смог продолжить перспективную атаку своего коллектива. Не поддержал и Грулёв.
14'
Гоцук успевает сейчас в обороне отработать и мяч у соперника отобрать. Сфера будет снова под контролем "Динамо". Хорошо в прессинге играют гости.
13'
Ганидзе подкатился в жесткой форме под Гоцука. В итоге получил карточку желтого цвета футболист "Динамо" за фол против игрока "Пари НН".
12'
Паршивлюк с бровки выполнил прострел, но Гойло сыграл в воротах на выходе. Мяч оказался в перчатках голкипера, который действовал в рамке здорово.
10'
Активнее пока смотрится "Пари НН" в этой встрече. Такое ощущение, что "Динамо" еще не проснулось, или вышло из раздевалки на матч не в полном составе.
9'
Масоэро после подачи углового сумел сыграть головой в чужой штрафной. Из центра он пробивал, но направил сферу прямо по позиции вратаря.
8'
Саба Сазонов сейчас реагирует на подачу с правого фланга. Выбивает защитник "Динамо" мяч после этого навеса на угловой. Стандартное положение для "Пари НН".
7'
Довольно оживленно на стадионе сегодня. В хорошем темпе начали соперники, но пока до активных действий в атаке дело не доходит.
5'
В центре поля заработали штрафной удар игроки "Пари НН". "Динамо" в пожарном режиме отрабатывало в обороне. Удалось избежать карточки Захаряну, который со дня на день станет игроком лондонского "Челси".
4'
Грулёв получил мяч чужой штрафной, после чего хлестко пробил по воротам соперника. Мяч полетел значительно выше мишени. Хороший шанс отличиться был у него, но сфера ушла в "молоко".
3'
В хорошем темпе проходят стартовые минуты поединка. "Пари НН" пытается прессинговать своего соперника, который на своей половине поля налаживает контроль над игровым снарядом.
2'
Футболисты "Пари НН" предстали сегодня на поле в голубых футболках и белых трусах, в то время, как игроки "Динамо" вышли на футбольный газон в темно-голубом обмундировании.
1'
Стартовала встреча в Нижнем Новгороде! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом поединке победит сильнейший! Поехали!
До матча
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Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия);
Ассистент: Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург, Россия);
Резервный: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия).
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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к РПЛ. В очной встрече, в 7-м туре, сыграют футболисты «Пари НН» и московского «Динамо». Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на одноименном стадионе.
Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!