Идет к завершению первый тайм в нашем поединке. Фомин нанес сейчас удар по воротам соперника, но получилось крайне неудачно. Мяч ушел выше цели.

Не смог Майга отдать передачу на ход одному из своих партнеров. В итоге не лучшим образом сыграл футболист "Пари НН", который отпасовал сферу в ноги противнику.

МОМЕНТ! Захарян нашел партнера передачей на линию штрафной. Тюкавин пробивал с разворота в левый от себя угол, но мяч рядом с левой стойкой прошел!

Да, давно "Динамо" нужно было уже третий мяч забивать и снимать все вопросы о победителе в матче. Моментов было много у гостей, и только два гола им удалось забить в ворота соперников.

Оба наставника у кромки поля в последние минуты встречи. Дело идет у нас к перерыву.

Шарипов за снос соперника в центре поля получает карточку желтого цвета. Еще одно нарушение правил.

На выходе играет Гойло после неудачного прохода Захаряна. Прозвучал свисток на перерыв. Первая половина встречи подошла к концу.

Чем-то мне эта игра матч с "Факелом" напоминает. Только способен ли "Пари НН" повторить подвиг воронежцев? Мне пока так совсем не кажется.

Грулёву нужно аккуратно действовать в стыках сейчас, ведь в его пассиве уже есть карточка желтого цвета. Осторожность - его второе имя.

Первый в матче угловой сейчас игроки "Динамо" заработали у ворот соперника. Готовятся выполнить подачу с левого края игроки "бело-голубых".

Разыграло "Динамо" угловой накоротке. Подача на ближнюю штангу, откуда Сазонов пробивает по рамке соперника - мяч от головы защитника "бело-голубых" летит чуть выше цели.

Макаров получил мя на правом краю штрафной, после чего попытался нанести удар в дальний угол. Сфера просвистела рядом со стойкой. Это было опасно

Подходит у нас к завершению первый тайм поединка. Не испытывает никаких сложностей в матче сейчас коллектив "бело-голубых".

Майга снес Макарова на газон. Локтем в лицо сопернику он попал. Получил за свой фол сейчас игрок "Пари НН" карточку желтого цвета.

Гагнидзе получил сейчас удар от Набиуллина. В область шеи прилетел удар, но в этой ситуации рефери не стал показывать карточку желтого цвета.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:2!

Второй гол "Динамо" забивает! Грулёв с левого края выполнил передачу с левого края на линию вратарской. Выбежал из-за спин защитников Константин, который в касание отправил сферу в ворота соперника.

28' Грулёв за фол получает карточку желтого цвета. Второй "горчичник" в матче, и снова для "Динамо".

27' Активнее даже сейчас смотрится "Динамо". "Пари НН", пропустив гол, как будто ушел в себя. Такой ход событий позволяет "Динамо" надеяться на второй мяч.

26' МОМЕНТ! Макаров ворвался в штрафную соперника, получив передачу от партнера, после чего нанес выстрел практически по центру, и был готов к такому выстрелу вратарь "Динамо"!

25' Показывают нам еще и еще момент с фолом Гоцука. Действительно нарушал он правила против Тюкавина, но без карточки в момент с пенальти рефери обошелся.

23' Вернулся на поле Юлдошев. У нас же водопой в игре. Отправились к скамейкам игроки, чтобы попить водички и пообщаться с наставниками.

22' Юлдошеву, к слову, пришлось на некоторое время все-таки покинуть пределы поля, чтобы получить необходимую медицинскую помощь от медиков.

21' Юлдошев получает сейчас в борьбе с Паршивлюком удар по голове. Фол не был зафиксирован в этом эпизоде, хотя Сергей фолил очень опасно. Странное решение.

20' 20 минут в нашей встрече сыграно. Смогли добиться своего игроки "бело-голубых". Не думаю, что на этом остановятся игроки "бело-голубых". Захотят забить они еще.