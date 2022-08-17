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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Пари НН
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 45
Пари НН 6.7% (3)
X 17.8% (8)
Динамо Москва 75.6% (34)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Динамо Москва
4.80
3.90
4.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Пари НН
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.5
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.33
Кротов Вячеслав 1 0.17
Калинский Николай 1 (1) 0.17
Милсон 1 0.17
Стоцкий Дмитрий 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 4 (2) 0.67
Грулёв Вячеслав 2 0.33
Захарян Арсен 1 0.17
Тюкавин Константин 1 0.17
Фернандес Роберто 1 0.17
Фомин Даниил 1 (1) 0.17
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулейманов Тимур 2 1
Калинский Николай 2 0
Майга Мамаду 2 0
Шарипов Альберт 1 0
Агапов Илья 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Александров Виктор 1 0
Кобесов Давид 1 0
Милсон 1 0
Юлдошев Иброгимхалил 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Захарян Арсен 2 1
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Фомин Даниил 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Шунин Антон 1 0
Макаров Денис 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Сазонов Саба 1 0
Фернандес Роберто 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
60%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Спартак Москва Заявка 6 4 1 1 14 - 4 13
3. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
4. Ростов Заявка 6 3 3 0 12 - 9 12
5. Динамо Москва Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
6. Краснодар Заявка 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Сочи Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
8. Ахмат Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
9. Химки Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
10. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Оренбург Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
12. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 7 - 12 6
13. Пари НН Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Факел Заявка 6 0 4 2 8 - 12 4
15. Урал Заявка 6 0 1 5 1 - 11 1
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ЦСКА Москва Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3. Динамо Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
4. Ростов Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Краснодар Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Спартак Москва Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Сочи Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
8. Оренбург Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Ахмат Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Химки Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Локомотив Москва Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Факел Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Крылья Советов Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14. Пари НН Заявка 2 0 1 1 5 - 6 1
15. Торпедо Москва Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Урал Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
2. Ростов Заявка 3 1 2 0 7 - 6 5
3. Краснодар Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Динамо Москва Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
6. Сочи Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
7. Пари НН Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
8. Ахмат Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
9. Локомотив Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
10. Химки Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Зенит Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Факел Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
13. ЦСКА Москва Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Урал Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
15. Торпедо Москва Заявка 4 0 1 3 1 - 8 1
16. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2022, осталось 2 дня 4 часа 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Пари НН 6.7% (3)
    X 17.8% (8)
    Динамо Москва 75.6% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    Динамо Москва
    4.80
    3.90
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Москва

    Исход игры
    Пари НН
    6.8% (3)
    Ничья
    18.2% (8)
    Динамо Москва
    75% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    47.7% (21)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    1:3 Динамо Москва
    9.1% (4)
    0:1 Динамо Москва
    9.1% (4)
    0:2 Динамо Москва
    6.8% (3)
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    Пари НН
    Динамо Москва
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