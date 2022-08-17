Стадион: Нижний Новгород
Позже
История личных встреч
Пари НН
Динамо Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|3
|0.5
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.33
|Кротов Вячеслав
|1
|0.17
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.17
|Милсон
|1
|0.17
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|4 (2)
|0.67
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.33
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|Тюкавин Константин
|1
|0.17
|Фернандес Роберто
|1
|0.17
|Фомин Даниил
|1 (1)
|0.17
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулейманов Тимур
|2
|1
|Калинский Николай
|2
|0
|Майга Мамаду
|2
|0
|Шарипов Альберт
|1
|0
|Агапов Илья
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Александров Виктор
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Захарян Арсен
|2
|1
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Сазонов Саба
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
60%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2
Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|4.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 9
|12
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|8.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|9.
|Химки
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Оренбург
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Пари НН
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Факел
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|8 - 12
|4
|15.
|Урал
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|4.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Сочи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Оренбург
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Факел
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Пари НН
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|5 - 6
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|2.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 6
|5
|3.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|7.
|Пари НН
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Зенит
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Факел
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|16.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Динамо Москва
Исход игры
Пари НН
6.8% (3)
Ничья
18.2% (8)
Динамо Москва
75% (33)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
81.4% (35)
Нет
18.6% (8)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
47.7% (21)
1:1 Ничья
18.2% (8)
1:3 Динамо Москва
9.1% (4)
0:1 Динамо Москва
9.1% (4)
0:2 Динамо Москва
6.8% (3)
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