Стадион: Ян Брейдель
1:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолУэда Аясе
1:1
16' ГолNicolas Rommens
50' Желтая карточкаПопович Борис
52' Желтая карточкаNicolas Rommens
90' Желтая карточкаСиранни Алессандро
90'+7
Ход матча
11'
1:0
16'
1:1
50'
52'
85'
29
Торрес
Луи
36
Уэда
Аясе
34
Сомерс
Тибо
10
Хотич
Дино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торрес ЛуиЗащитник
- Полузащитник
-
36 Уэда АясеПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Марселен ЖанЗащитник
-
17 Фрэнсис АбуНападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
-
38 Teun Wilke
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Lukas Willen
-
34 Stan Braem
-
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Серкль Брюгге
Зульте-Варегем
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
33 матча
33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деман Оливье
|1
|0.17
|Уэда Аясе
|1
|0.17
|Торрес Луи
|1
|0.17
|Денкей Кевин
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фадера Алию
|2
|0.33
|Воссен Йелле
|1
|0.17
|Nicolas Rommens
|1
|0.17
|Лопес Борха
|1
|0.17
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.17
|Сиранни Алессандро
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Борис
|2
|1
|Декостере Роббе
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|1
|1
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Moudou Tambedou
|2
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Lukas Willen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
67%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мехелен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|6
|1
|4
|1
|3 - 5
|7
|11.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Мехелен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Сент-Трейден
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Сент-Трейден
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Мехелен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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