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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Серкль Брюгге
1:1
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
1:0
11' Гол
Уэда Аясе
1:1
16' Гол
Nicolas Rommens
50' Желтая карточка
Попович Борис
52' Желтая карточка
Nicolas Rommens
90' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
90'+7
1
Маецки
Радослав
8
Декостере
Роббе
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
29
Торрес
Луи
22
Лопес
Леонардо
36
Уэда
Аясе
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
10
Хотич
Дино
1
Боссут
Сэмми
2
Цука
Рави
18
Moudou
Tambedou
3
Лопес
Борха
5
Драмбаев
Aлександр
6
Сиссако
Абдулайе
20
Nicolas
Rommens
26
Novatus
Disma
23
Рамирес
Даниэль
9
Воссен
Йелле
7
Фадера
Алию
Серкль Брюгге
4-3-3
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Зульте-Варегем

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

33 матча

33.3%
18.2%
48.5%
11 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
24.2%
42.5%
11 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

36.4%
21.2%
42.4%
12 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:4
ТМК
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ТМК
2:2
ПДА
2:0
ТМК
3:2
ПДА
6:0
ТМК
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
6:2
ПДАТЗПВЛЕПО
3:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
КБ
3:2
КБ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ТМС
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деман Оливье 1 0.17
Уэда Аясе 1 0.17
Торрес Луи 1 0.17
Денкей Кевин 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фадера Алию 2 0.33
Воссен Йелле 1 0.17
Nicolas Rommens 1 0.17
Лопес Борха 1 0.17
Драмбаев Aлександр 1 0.17
Сиранни Алессандро 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Борис 2 1
Декостере Роббе 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 1 1
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Moudou Tambedou 2 0
Боссут Сэмми 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Фадера Алию 1 0
Lukas Willen 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
67%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Генк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 ПСВ - Серкль Брюгге 2:2 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:2 Шарлеруа - Серкль Брюгге 5:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:2 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 Стандард - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Остенде 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1
Зульте-Варегем
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0
Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0 Зульте-Варегем - Андерлехт 1:2 Зульте-Варегем - Остенде 0:0 Генк - Зульте-Варегем 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Зульте-Варегем 3:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 3:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:0 Стандард - Зульте-Варегем 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Мехелен 0:0 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
10. Сент-Трейден 0:0 6 1 4 1 3 - 5 7
11. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Мехелен 0:0 3 2 0 1 8 - 6 6
6. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
13. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Сент-Трейден 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
5. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Сент-Трейден 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Мехелен 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Nicolas Rommens бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Уэда Аясе бьет в цель!
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