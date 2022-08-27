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Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
АХ Лёвен
1:1
Второй тайм: 67'
Остенде
0'
0:1
5' Гол
Хорнби Фрэйзер
18' Желтая карточка
Аль-Тамари Мусса
45' Желтая карточка
Амброз Тьерри
1:1
51' Гол
Гонсалес Марио

Ход матча

5'
0:1
Хорнби Фрэйзер
18'
Аль-Тамари Мусса
 
45'
 
Амброз Тьерри
51'
Гонсалес Марио
(Патрис Луи)
1:1
58'
 
Сакамото Тацухиро
Бэтцнер Ник
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Остенде
2.90
3.75
3.88
Все Коэффициенты
12
Кожокару
Валентин
25
Патрис
Луи
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
11
Аль-Тамари
Мусса
20
Мендиль
Хамза
4
Малинов
Кристиян
7
Торстейнссон
Йон
24
Де
Норре
Каспер
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
28
Юбер
Гийом
5
Кателарис
Фанос
33
Танье
Антон
2
Урогиде
Осазе
29
Д'Хасе
Робби
23
Амаде
Альфонс
10
Роша
Кенни
99
Альбанезе
Алессандро
39
Хорнби
Фрэйзер
68
Амброз
Тьерри
34
Бэтцнер
Ник
АХ Лёвен
3-5-1-1
Остенде
3-4-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Остенде

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:1
ТМК
1:3
ЛП
4:1
ЛП
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:1
КБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстейнссон Йон 2 0.33
Аль-Тамари Мусса 2 0.33
Nachon Nsingi 2 0.33
Патрис Луи 1 0.17
Мертенс Матье 1 0.17
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.17
Гонсалес Марио 1 0.17
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Давид 3 0.5
Бэтцнер Ник 1 0.17
Хорнби Фрэйзер 1 0.17
Д'Хасе Робби 1 0.17
Матам Тео Ндика 1 0.17
Амброз Тьерри 0 0
Сакамото Тацухиро 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Патрис Луи 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Nachon Nsingi 0 1
Мендиль Хамза 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кателарис Фанос 1 1
Медли Зех 2 0
Альбанезе Алессандро 0 1
Амброз Тьерри 1 0
Роша Кенни 1 0
Гейе Махтар 1 0
Амаде Альфонс 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Урогиде Осазе 1 0
Andy Musayev 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1
Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
4. АХ Лёвен 1:1 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
8. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Остенде 1:1 6 2 1 3 7 - 9 7
10. Мехелен 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
12. Сент-Трейден 5 1 3 1 3 - 5 6
13. Зульте-Варегем 1:1 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Серкль Брюгге 1:1 6 1 2 3 3 - 7 5
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
6. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. Серкль Брюгге 1:1 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
10. АХ Лёвен 1:1 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Остенде 1:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Зульте-Варегем 1:1 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Сент-Трейден 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 1:1 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Остенде 1:1 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
10. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 1:1 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Мехелен 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
16. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
17. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 1:1 3 0 0 3 1 - 6 0
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Амброз Тьерри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Аль-Тамари Мусса получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Остенде
2.90
3.75
3.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:1 Остенде онлайн

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АХ Лёвен
Остенде
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