Стадион: King Power at Den Dreef
0'
0:1
5' ГолХорнби Фрэйзер
18' Желтая карточкаАль-Тамари Мусса
45' Желтая карточкаАмброз Тьерри
1:1
51' ГолГонсалес Марио
Ход матча
5'
0:1
18'
45'
51'
1:1
25
Патрис
Луи
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
29
Д'Хасе
Робби
10
Роша
Кенни
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
- Нападающий
-
36 Siebe Wylin
-
20 Andy Musayev
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
История личных встреч
АХ Лёвен
Остенде
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстейнссон Йон
|2
|0.33
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0.33
|Nachon Nsingi
|2
|0.33
|Патрис Луи
|1
|0.17
|Мертенс Матье
|1
|0.17
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.17
|Гонсалес Марио
|1
|0.17
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Давид
|3
|0.5
|Бэтцнер Ник
|1
|0.17
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0.17
|Д'Хасе Робби
|1
|0.17
|Матам Тео Ндика
|1
|0.17
|Амброз Тьерри
|0
|0
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Nachon Nsingi
|0
|1
|Мендиль Хамза
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Медли Зех
|2
|0
|Альбанезе Алессандро
|0
|1
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Роша Кенни
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Амаде Альфонс
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Урогиде Осазе
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0
Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 2:1 Остенде - АХ Лёвен 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Шарлеруа - АХ Лёвен 0:3 Брюгге - АХ Лёвен 4:1
Остенде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1
Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11 Амьен - Остенде 1:4 Торхаут - Остенде 1:3 Харельбек - Остенде 5:3 Остенде - Брюгге 1:3 Эйпен - Остенде 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 1:1 Остенде - Брюгге 1:3 Андерлехт - Остенде 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|АХ Лёвен
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|9.
|Остенде
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Мехелен
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|12.
|Сент-Трейден
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|13.
|Зульте-Варегем
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|1:1
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Мехелен
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|Серкль Брюгге
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|АХ Лёвен
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Остенде
|1:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Сент-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|АХ Лёвен
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Сент-Трейден
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Остенде
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Зульте-Варегем
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|Мехелен
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|16.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|1:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б