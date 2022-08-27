Стадион: Стааен
0:0
Перерыв
0'
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
10
Маледе
Йонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
-
16 Matte Smets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Рэмекерс ТунЗащитник
- Нападающий
-
-
36 Dirk Asare
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Сент-Трейден
Мехелен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаяси Даити
|2
|0.33
|Ляйстнер Тони
|1
|0.17
|Брюлс Кристиан
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|2
|0.33
|Схоофс Роб
|2
|0.33
|Milan Robberechts
|2
|0.33
|Нгой Жульен
|1
|0.17
|Пейре Тибо
|1
|0.17
|Уолш Сэнди
|0
|0
|Ванлерберге Йорди
|0
|0
|Да Крус Алессио
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|1
|0
|Бруно Джанни
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Бауэр Роберт
|1
|0
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Хасиока Даики
|1
|0
|Аль-Дахиль Амин
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|Ванлерберге Йорди
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Мехелен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1
Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|19 - 8
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Антверпен
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|4.
|АХ Лёвен
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Андерлехт
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|Гент
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|8.
|Мехелен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|6
|1
|4
|1
|3 - 5
|7
|11.
|Вестерло
|5
|2
|0
|3
|11 - 11
|6
|12.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|15.
|Кортрейк
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|8 - 12
|4
|17.
|Серен Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|18.
|Эйпен
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|2.
|Брюгге
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Андерлехт
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Мехелен
|0:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Вестерло
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|8.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Шарлеруа
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|13.
|Эйпен
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Сент-Трейден
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|17.
|Кортрейк
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Серен Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Антверпен
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Генк
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|4.
|Шарлеруа
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|АХ Лёвен
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Сент-Трейден
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Гент
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|9.
|Остенде
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Кортрейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Мехелен
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Зульте-Варегем
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Эйпен
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|17.
|Вестерло
|3
|0
|0
|3
|5 - 9
|0
|18.
|Серкль Брюгге
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б