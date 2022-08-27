  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А

2022-2023

Стадион:
Сент-Трейден
3:1
Конец матча
Мехелен
0'
52' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
52' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
0:1
53' Гол
Хайреманс Джеффри
1:1
57' Пенальти
Кагава Синдзи
75' Желтая карточка
Уолш Сэнди
2:1
76' Гол
Бруно Джанни
82' Желтая карточка
Ван Хоренбек Алек
3:1
90' Гол
Бруно Джанни
90'+6
21
Шмидт
Даниэль
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
19
Ван
Дессел
Стан
10
Кагава
Синдзи
6
Конате
Мори
44
Брюлс
Кристиан
8
Хаяси
Даити
30
Окадзаки
Синджи
15
Тулен
Янник
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
30
Ванлерберге
Йорди
18
Ван
Хоренбек
Алек
17
Гуэ
Самюэль
6
Ван
Хеке
Яннес
7
Хайреманс
Джеффри
16
Схоофс
Роб
22
Да
Крус
Алессио
10
Маледе
Йонас
Сент-Трейден
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Мехелен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

41.2%
11.8%
47%
7 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 2 0.33
Хаяси Даити 2 0.33
Ляйстнер Тони 1 0.17
Кагава Синдзи 1 (1) 0.17
Брюлс Кристиан 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 3 0.5
Схоофс Роб 2 0.33
Milan Robberechts 2 0.33
Нгой Жульен 1 0.17
Пейре Тибо 1 0.17
Уолш Сэнди 0 0
Ванлерберге Йорди 0 0
Да Крус Алессио 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагава Синдзи 3 0
Аль-Дахиль Амин 2 0
Брюлс Кристиан 1 0
Бруно Джанни 1 0
Jo Coppens 1 0
Бауэр Роберт 1 0
Янсенс Вольке 1 0
Койта Абубакари 1 0
Конате Мори 1 0
Хасиока Даики 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хоренбек Алек 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Схоофс Роб 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
Ванлерберге Йорди 1 0
Швед Марьян 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
50%
3
33%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1
Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Генк - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Мехелен 1:1 Остенде - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:3 Сент-Трейден - Шарлеруа 0:1
Мехелен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1
Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2 Мехелен - Гент 1:2 Гент - Мехелен 1:0 Генк - Мехелен 4:2 Мехелен - Шарлеруа 1:0 Брюгге - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Эйпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 19 - 8 15
2. Брюгге 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Антверпен 4 4 0 0 8 - 2 12
4. АХ Лёвен 6 4 0 2 11 - 9 12
5. Андерлехт 4 3 0 1 8 - 2 9
6. Шарлеруа 6 3 0 3 9 - 9 9
7. Сент-Трейден 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Гент 4 2 2 0 8 - 5 8
9. Мехелен 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Унион Сент-Жиллуаз 4 2 1 1 4 - 5 7
11. Вестерло 5 2 0 3 11 - 11 6
12. Остенде 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Зульте-Варегем 6 1 2 3 6 - 10 5
14. Серкль Брюгге 6 1 2 3 3 - 7 5
15. Кортрейк 5 1 1 3 3 - 6 4
16. Стандард 5 1 1 3 8 - 12 4
17. Серен Юнайтед 6 1 0 5 4 - 12 3
18. Эйпен 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 3 3 0 0 9 - 4 9
2. Брюгге 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Андерлехт 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Вестерло 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Антверпен 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Мехелен 3 2 0 1 8 - 6 6
7. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 3 - 1 6
8. АХ Лёвен 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Серкль Брюгге 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Сент-Трейден 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Гент 2 1 1 0 3 - 2 4
13. Остенде 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Шарлеруа 3 1 0 2 5 - 7 3
15. Эйпен 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Зульте-Варегем 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Кортрейк 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Серен Юнайтед 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 3 2 0 1 7 - 3 6
2. Антверпен 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Генк 3 2 0 1 10 - 4 6
4. АХ Лёвен 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Шарлеруа 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Сент-Трейден 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Гент 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Андерлехт 2 1 0 1 3 - 1 3
9. Кортрейк 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Остенде 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Серен Юнайтед 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Зульте-Варегем 3 0 2 1 2 - 3 2
13. Мехелен 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Унион Сент-Жиллуаз 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Эйпен 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Вестерло 3 0 0 3 5 - 9 0
17. Стандард 2 0 0 2 3 - 7 0
18. Серкль Брюгге 3 0 0 3 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сент-Трейден 3:1 Мехелен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     