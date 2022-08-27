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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
1:0
Первый тайм: 17'
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
11' Гол
Joao Caetano
15' Желтая карточка
Магиньо

Ход матча

11'
Joao Caetano
(Vinicius XII)
1:0
15'
Магиньо
 
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.58
3.22
2.81
Все Коэффициенты
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
5
Auremir
7
Vinicius
XII
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
27
Dada
Belmonte
11
Раул
Педро
1
Ренан
2
Hayner
3
Wanderson
VIII
4
Klaus
6
Энрике
Артур
II
5
Gabriel
Baralhas
8
Marlon
Freitas
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Wellington
Rato
9
Фернандо
Луис
IV
Гойяс
4-1-4-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Атлетико Гойяненсе

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

30 матчей

40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

К
0:3
К
0:0
СA
0:1
ЧГ
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
0:3
ЧГ
0:1
СA
0:1
СA
2:0
ЧГ
3:0
ЧГ
0:1
ЧГ
3:0
ЧГ
2:1
ЧГ
3:0
СB
2:1
СB
1:3
ЧГ
1:0
ЧГ
0:0
ЧГ
1:2
ЧГ
1:2
ЧГ
1:0
СB
4:2
СB
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
2:2
ЧГ
1:0
ЧГ
1:2
СA
1:3
СA
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 12 (1) 0.5
Elvis II 4 (3) 0.17
Nícolas I 3 0.13
Dada Belmonte 2 0.08
Да Силва 1 0.04
Аподи Диаллиссон 1 0.04
Кардозо Даниэль 1 0.04
Диего Рибас 0 0
Vinicius XII 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Savio Alves 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Pedro Junqueira 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.21
Diego Churin 5 0.21
Marlon Freitas 3 (1) 0.13
Luis Pereira III 3 0.13
Airton Sousa 2 0.08
Лео Перейра 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Jefferson de Oliveira4 1 0.04
Kelvin Giacobe 1 0.04
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Фернандр Феллипе 7 0
Магиньо 6 0
Раул Педро 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Danilo IV 5 0
Матеус де Салес 5 0
Dada Belmonte 5 0
Elvis II 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Luan Dias 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Savio Alves 1 1
Жуниор Ренато 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Yan Souto 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayner 7 0
Gabriel Baralhas 7 0
Лео Перейра 6 0
Luis Pereira III 6 0
Edson III 5 0
Diego Churin 3 0
Willian Moraes 3 0
Fernando Edson 3 0
Фернандо Луис IV 1 1
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Энрике Артур II 0 1
Lucas Gazal 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Ренан 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
43%
3
30%
76-90

Пропущено

12
21
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
5
50%
4
29%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
3
27%
76-90

Забито

24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
11
46%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

29
32
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
17%
4
13%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
7
24%
10
31%
31-45
6
21%
3
9%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0
Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0
Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 23 14 7 2 38 - 15 49
2. Флуминенсе 23 12 5 6 37 - 27 41
3. Фламенго 23 12 4 7 38 - 20 40
4. Коринтианс 23 11 6 6 26 - 22 39
5. Интернасьонал Порту Алегре 23 10 9 4 34 - 23 39
6. Атлетико Паранаэнсе 23 11 5 7 29 - 28 38
7. Атлетико Минейро 23 9 8 6 30 - 27 35
8. Сантос 23 8 9 6 27 - 20 33
9. Гойяс 1:0 24 8 8 8 25 - 29 32
10. Америка Минейро 23 9 4 10 19 - 24 31
11. Ред Булл Брагантино 23 8 7 8 33 - 29 31
12. Сан-Паулу 23 6 11 6 31 - 28 29
13. Ботафого Рибейрао 23 7 6 10 22 - 28 27
14. Форталеза 23 7 6 10 21 - 23 27
15. Сеара 23 5 11 7 23 - 24 26
16. Куяба 23 6 6 11 16 - 23 24
17. Аваи 0:0 24 6 6 12 23 - 36 24
18. Коритиба Парана 0:0 24 6 5 13 25 - 39 23
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 24 5 7 12 22 - 35 22
20. Жувентуде 23 3 8 12 18 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 11 8 1 2 25 - 5 25
2. Флуминенсе 12 8 1 3 24 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
4. Коринтианс 11 7 3 1 14 - 4 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 11 6 4 1 23 - 11 22
6. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
7. Атлетико Паранаэнсе 11 6 4 1 17 - 9 22
8. Ред Булл Брагантино 12 6 3 3 19 - 10 21
9. Коритиба Парана 0:0 13 6 3 4 15 - 12 21
10. Америка Минейро 11 6 2 3 13 - 10 20
11. Гойяс 1:0 12 5 5 2 15 - 12 20
12. Сан-Паулу 11 5 4 2 20 - 13 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 0:0 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 11 3 5 3 8 - 7 14
18. Ботафого Рибейрао 11 3 3 5 10 - 11 12
19. Сеара 11 2 5 4 11 - 13 11
20. Жувентуде 12 2 4 6 10 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 4 0 15 - 5 25
2. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
3. Атлетико Минейро 11 4 5 2 12 - 13 17
4. Атлетико Паранаэнсе 12 5 1 6 12 - 19 16
5. Флуминенсе 11 4 4 3 13 - 14 16
6. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
7. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
8. Фламенго 12 4 3 5 13 - 15 15
9. Сеара 12 3 6 3 12 - 11 15
10. Форталеза 11 4 0 7 13 - 17 12
11. Гойяс 1:0 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
13. Сантос 11 2 5 4 8 - 10 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Жувентуде 11 1 4 6 8 - 20 7
18. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 1 4 7 9 - 23 7
19. Аваи 0:0 12 1 3 8 6 - 20 6
20. Коритиба Парана 0:0 11 0 2 9 10 - 27 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Магиньо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Каэтано бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.58
3.22
2.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе онлайн

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Атлетико Гойяненсе
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