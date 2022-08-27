1:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
11'
1:0
15'
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
5
Auremir
20
Диего
Рибас
10
Маркиньос
II
11
Раул
Педро
1
Ренан
2
Hayner
4
Klaus
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
5 AuremirПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Yan Souto
-
14 Danilo IV
-
-
-
25 Lucas Halter
-
99 Luan Dias
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Гойяс
Атлетико Гойяненсе
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
30 матчей
40%
16.7%
43.3%
12 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|12 (1)
|0.5
|Elvis II
|4 (3)
|0.17
|Nícolas I
|3
|0.13
|Dada Belmonte
|2
|0.08
|Да Силва
|1
|0.04
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.04
|Кардозо Даниэль
|1
|0.04
|Диего Рибас
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Savio Alves
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Pedro Junqueira
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|5
|0.21
|Diego Churin
|5
|0.21
|Marlon Freitas
|3 (1)
|0.13
|Luis Pereira III
|3
|0.13
|Airton Sousa
|2
|0.08
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.04
|Kelvin Giacobe
|1
|0.04
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Фернандр Феллипе
|7
|0
|Магиньо
|6
|0
|Раул Педро
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Danilo IV
|5
|0
|Матеус де Салес
|5
|0
|Dada Belmonte
|5
|0
|Elvis II
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Luan Dias
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Savio Alves
|1
|1
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayner
|7
|0
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Diego Churin
|3
|0
|Willian Moraes
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Jefferson de Oliveira4
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Lucas Gazal
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Ренан
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 15
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
6
43%
3
30%
76-90
Пропущено
12
21
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
17%
3
14%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
5
50%
4
29%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
3
27%
76-90
Забито
24
24
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
13%
1
4%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
11
46%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
32
16 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
5
17%
4
13%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
7
24%
10
31%
31-45
6
21%
3
9%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Гойяс - Аваи 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гойяс 3:0 Гойяс - Коритиба Парана 1:0
Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Гойяс - Флуминенсе 2:3 Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0 Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0
Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|23
|14
|7
|2
|38 - 15
|49
|2.
|Флуминенсе
|23
|12
|5
|6
|37 - 27
|41
|3.
|Фламенго
|23
|12
|4
|7
|38 - 20
|40
|4.
|Коринтианс
|23
|11
|6
|6
|26 - 22
|39
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|23
|11
|5
|7
|29 - 28
|38
|7.
|Атлетико Минейро
|23
|9
|8
|6
|30 - 27
|35
|8.
|Сантос
|23
|8
|9
|6
|27 - 20
|33
|9.
|Гойяс
|1:0
|24
|8
|8
|8
|25 - 29
|32
|10.
|Америка Минейро
|23
|9
|4
|10
|19 - 24
|31
|11.
|Ред Булл Брагантино
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Сан-Паулу
|23
|6
|11
|6
|31 - 28
|29
|13.
|Ботафого Рибейрао
|23
|7
|6
|10
|22 - 28
|27
|14.
|Форталеза
|23
|7
|6
|10
|21 - 23
|27
|15.
|Сеара
|23
|5
|11
|7
|23 - 24
|26
|16.
|Куяба
|23
|6
|6
|11
|16 - 23
|24
|17.
|Аваи
|0:0
|24
|6
|6
|12
|23 - 36
|24
|18.
|Коритиба Парана
|0:0
|24
|6
|5
|13
|25 - 39
|23
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|24
|5
|7
|12
|22 - 35
|22
|20.
|Жувентуде
|23
|3
|8
|12
|18 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|11
|8
|1
|2
|25 - 5
|25
|2.
|Флуминенсе
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|4.
|Коринтианс
|11
|7
|3
|1
|14 - 4
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|6
|4
|1
|23 - 11
|22
|6.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|8.
|Ред Булл Брагантино
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|9.
|Коритиба Парана
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|10.
|Америка Минейро
|11
|6
|2
|3
|13 - 10
|20
|11.
|Гойяс
|1:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 12
|20
|12.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|20 - 13
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|0:0
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|11
|3
|5
|3
|8 - 7
|14
|18.
|Ботафого Рибейрао
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|19.
|Сеара
|11
|2
|5
|4
|11 - 13
|11
|20.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|10 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|4
|0
|15 - 5
|25
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|11
|4
|5
|2
|12 - 13
|17
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|1
|6
|12 - 19
|16
|5.
|Флуминенсе
|11
|4
|4
|3
|13 - 14
|16
|6.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|7.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|8.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|15
|9.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Форталеза
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|11.
|Гойяс
|1:0
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|13.
|Сантос
|11
|2
|5
|4
|8 - 10
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Жувентуде
|11
|1
|4
|6
|8 - 20
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|12
|1
|4
|7
|9 - 23
|7
|19.
|Аваи
|0:0
|12
|1
|3
|8
|6 - 20
|6
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|11
|0
|2
|9
|10 - 27
|2
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