  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Фиорентина
1:1
Первый тайм: 31'
Кремонезе
0'
9' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:0
16' Гол
Бонавентура Джакомо
1:1
19' Гол
Окереке Давид

Ход матча

9'
 
Кирикеш Влад
16'
Бонавентура Джакомо
(Куаме Кристиан)
1:0
19'
1:1
Окереке Давид
(Гильоне Паоло)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 122
Фиорентина 97.5% (119)
X 2.5% (3)
Кремонезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Кремонезе
4.40
6.02
7.80
Все Коэффициенты
Новости
95
Голлини
Пьерлуиджи
24
Бенасси
Марко
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
33
Соттиль
Рикардо
97
Ионуц
Андрей
Раду
15
Бьянкетти
Маттео
21
Кирикеш
Влад
5
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
32
Эскаланте
Гонсало
98
Дзанимачча
Лука
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Фиорентина
4-3-3
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
7:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 1
Куаме Кристиан 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 1 1
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирикеш Влад 1 0

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1
Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0
Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Фиорентина 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кремонезе 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Болонья 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кремонезе 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кремонезе 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Фиорентина 97.5% (119)
    X 2.5% (3)
    Кремонезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Кремонезе
    4.40
    6.02
    7.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Кремонезе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Кремонезе

    Исход игры
    Фиорентина
    97.5% (119)
    Ничья
    2.5% (3)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (39)
    Нет
    66.67% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    46.7% (57)
    2:1 Фиорентина
    22.1% (27)
    1:0 Фиорентина
    10.7% (13)
    3:1 Фиорентина
    8.2% (10)
    3:0 Фиорентина
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фиорентина
    Кремонезе
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     