Стадион: Артемио Франки
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
9'
16'
19'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
14
Мале
Юссеф
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Фиорентина
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|1
|1
|Куаме Кристиан
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|1
|1
|Гильоне Паоло
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирикеш Влад
|1
|0
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1
Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0
Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Болонья
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Болонья
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лацио
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эмполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Рома
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Кремонезе
Исход игры
Фиорентина
97.5% (119)
Ничья
2.5% (3)
Кремонезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (45)
Меньше
61.54% (72)
Обе команды забьют
Да
33.33% (39)
Нет
66.67% (78)
Популярный счёт
2:0 Фиорентина
46.7% (57)
2:1 Фиорентина
22.1% (27)
1:0 Фиорентина
10.7% (13)
3:1 Фиорентина
8.2% (10)
3:0 Фиорентина
4.9% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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