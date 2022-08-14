Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Джакомо Квальята нанес удар, но тот был заблокирован.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Кремонезе

46' Соттиль Рикардо пробует нанести удар издали, но Ионуц Андрей Раду держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' УДАЛЕНИЕ! - Эскаланте Гонсало увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

43' Кремонезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Мале Юссеф из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Бираги Кристиано навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Кремонезе

38' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Куаме Кристиан из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Г О О О О Л - Йович Лука забивает с правой ноги!

34' Мале Юссеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Фиорентина

32' Дзанимачча Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Хорошую попытку сделал Соттиль Рикардо . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Бираги Кристиано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Гильоне Паоло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Пикель Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гильоне Паоло из команды Кремонезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Г О О О О Л - Бонавентура Джакомо забивает с левой ноги!

16' Игрок команды Фиорентина делает передачу

16' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Бенасси Марко из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Йович Лука нанес удар головой, но Ионуц Андрей Раду спокойно отбил мяч.

12' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Кремонезе

11' Соттиль Рикардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Бонавентура Джакомо пробил со штрафного прямо в стенку

9' Кирикеш Влад получил желтую карточку от судьи

5' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Йович Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Кремонезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Фиорентина начинает с центра поля