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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Фиорентина
3:2
Конец матча
Кремонезе
0'
9' Желтая карточка
Кирикеш Влад
1:0
16' Гол
Бонавентура Джакомо
1:1
19' Гол
Окереке Давид
2:1
34' Гол
Йович Лука
44' Красная карточка
Эскаланте Гонсало
62' Желтая карточка
Гильоне Паоло
2:2
68' Гол
Буонаюто Кристиан
82' Желтая карточка
Окереке Давид
3:2
90' Гол
Мандрагора Роландо
90'+9
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
3:2. Гол Роландо Мандрагоры (вид...
2:2. Гол Маттео Бьянкетти (видео...
1:1. Гол Дэвида Окереке (видео)....
1:0. Гол Джакомо Бонавентуры (ви...

Ход матча

9'
 
Кирикеш Влад
16'
Бонавентура Джакомо
(Куаме Кристиан)
1:0
19'
1:1
Окереке Давид
(Гильоне Паоло)
34'
Йович Лука
(Соттиль Рикардо)
2:1
44'
 
Эскаланте Гонсало
46'
 
Аскасибар Сантьяго
Кирикеш Влад
46'
 
Кваглиата Джакомо
Серникола Леонардо
62'
 
Гильоне Паоло
65'
 
Буонаюто Кристиан
Пикель Шарль
68'
2:2
Буонаюто Кристиан
71'
Додо Домилсон
Бенасси Марко
 
71'
Журковски Шимон
Мале Юссеф
 
78'
Сапонара Риккардо
Куаме Кристиан
 
78'
Мандрагора Роландо
Амрабат Софьян
 
82'
 
Айву Эмануэль
Гильоне Паоло
82'
 
Окереке Давид
86'
Гонсалес Николас
Соттиль Рикардо
 
87'
 
Ди Кармине Самуэль
Окереке Давид
90'
Мандрагора Роландо
(Журковски Шимон)
3:2

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 122
Фиорентина 97.5% (119)
X 2.5% (3)
Кремонезе 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
95
Голлини
Пьерлуиджи
24
Бенасси
Марко
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
14
Мале
Юссеф
99
Куаме
Кристиан
7
Йович
Лука
33
Соттиль
Рикардо
97
Ионуц
Андрей
Раду
15
Бьянкетти
Маттео
21
Кирикеш
Влад
5
Васкес
Хоан
18
Гильоне
Паоло
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
32
Эскаланте
Гонсало
98
Дзанимачча
Лука
77
Окереке
Давид
90
Дессерс
Сириль
Фиорентина
4-3-3
Кремонезе
3-4-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
7:1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 1 1
Йович Лука 1 1
Мандрагора Роландо 1 1
Соттиль Рикардо 0 0
Куаме Кристиан 0 0
Журковски Шимон 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 1 1
Окереке Давид 1 1
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскаланте Гонсало 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Окереке Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1
Фиорентина - Реал Виченца 7:0 Фиорентина - Ювентус 2:0 Сампдория - Фиорентина 4:1 Фиорентина - Рома 2:0 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0 Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Тернана 3:2 Верона - Кремонезе 4:3 Кремонезе - Спал II 2:0 Кремонезе - Фиоренцуола 5:0
Кремонезе - Парадисо 5:1 Комо - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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    Прогнозы 122
    Фиорентина 97.5% (119)
    X 2.5% (3)
    Кремонезе 0% (0)
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    Прогнозы на матч Фиорентина 3:2 Кремонезе

    Исход игры
    Фиорентина
    97.5% (119)
    Ничья
    2.5% (3)
    Кремонезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (45)
    Меньше
    61.54% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (39)
    Нет
    66.67% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Фиорентина
    46.7% (57)
    2:1 Фиорентина
    22.1% (27)
    1:0 Фиорентина
    10.7% (13)
    3:1 Фиорентина
    8.2% (10)
    3:0 Фиорентина
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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