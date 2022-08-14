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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Салернитана
0:1
Второй тайм: 56'
Рома
0'
28' Желтая карточка
Кулибали Лассана
0:1
33' Гол
Кристанте Бриан
39' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
40' Желтая карточка
Кастанос Григорис
48' Желтая карточка
Смоллинг Крис
Дибала попадает в штангу (видео)...
0:1. Гол Брайана Кристанте (виде...

Ход матча

28'
Кулибали Лассана
 
33'
0:1
Кристанте Бриан
39'
Дьомбер Норберт
 
40'
Кастанос Григорис
 
48'
 
Смоллинг Крис
54'
Рибери Франк
Кастанос Григорис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 130
Салернитана 1.5% (2)
X 2.3% (3)
Рома 96.2% (125)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Рома
7.30
7.56
4.60
Все Коэффициенты
Новости
33
Сепе
Луиджи
2
Бронн
Дилан
23
Дьомбер
Норберт
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
20
Кастанос
Григорис
18
Кулибали
Лассана
10
Де
Вильена
Тонни
9
Бонаццоли
Федерико
11
Ботхейм
Эрик
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
22
Дзаньоло
Николо
9
Абрахам
Тэмми
Салернитана
3-5-2
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Рома

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристанте Бриан 1 1

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Офсайд
    59'
    Бонаццоли оказался в положении "вне игры" после передачи от своего партнёра на ход к чужим воротам. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.
  • Замена
    58'
    Первая замена в матче: Григорис Кастанос уходит с поля и его заменит Франк Рибери.
  • 56'
    Кандрева выполнил навес в чужую штрафную после сольного прохода по левому флангу. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Карсдорп сыграл надёжно у своих ворот, разрядив обстановку, выбив мяч на своего партнёра.
  • Фол, нарушение
    55'
    Пеллегрини нарушает правила против Кастаноса. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу хозяев поля в центральной части поля.
  • 53'
    Фасио на левом фланге нанёс удар по воротам сместившись в центр. Мяч полетел из-за пределов штрафной над перекладиной. Совсем немного не попал игрок по воротам.
  • 52'
    Кандрева выполнил удар со штрафного стандарта, но мяч направился прямо в стенку, по после этого на добивании сыграл с ударом Вилена, но его попытку тоже заблокировали и разрядили обстановку у ворот Луиджи.
  • Желтая карточка
    50'
    Смоллинг  нарушил правила против Ботхейм. Главный судья фиксирует фол с карточкой и назначает опасный штрафной за подножку соперника. 
  • Угловой
    49'
    Вилена выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч направился на ближнюю штангу, но Абрахам выносит его за пределы поля разряжая обстановку у своих ворот.
  • 47'
    Главные тренеры не стали что-либо менять в перерыве и сейчас мы на поле наблюдаем всё те же составы что были в первом тайме.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток об окончании первого тайма!
  • Опасный момент
    45'
    Опасный момент!
    Дзаньоло отдал передачу с левого фланга поля на Дибала, тот с линии штрафной расстреливал ворота, но мяч попал в штангу и после чего добивал Абрахам в упор, но его удар уже успели накрыть защитники.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута!
  • 44'
    К концу первого тайма статистика владения мяча составляет: "Салернитана" 43%, "Рома" 57%. Равенство в игре и на цифрах и всё же гости интереснее в атаках.
  • Желтая карточка
    42'
    Кастанос нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья назначает штрафной и фиксирует фол за подножку соперника в пользу гостевой команды. Арбитр считает что данный фол тянет на жёлтую и выписывает игроку горчичник.
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    • Желтая карточка
      41'
      Дьомбер нарушает правила против Абрахама. Главный судья показывает жёлтую карточку за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.
    • 40'
      Вилена взял на себя игру и протащил мяч к линии штрафной площади, затем выбрав удобную позицию для удара игрок пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел слишком высоко от ворот.
    • Фол, нарушение
      38'
      Бронн нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды на половине поля хозяев.
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Брайан Кристанте!
       Абрахам выполнил удар по воротам, но Дьомбер заблокировал попытку и на добивании был Кристанте, он пробил с линии штрафной, мяч зацепил ногу защитника "Салернитаны" и после рикошета мяч покатил в ворота без шансов на спасение!
    • 35'
      Кастано выполнил подачу в штрафную площадь и игрок хозяев поля вступил в верховое единоборство с Ибаньес, но выиграть его не удалось и мяч покинул пределы площади.
    • 34'
      Из глубины поля игрок гостей выполнил передачу на ход партнёру к чужим воротам, но мяч полетел слишком сильно и мяч достался Сепе лёгкой добычей.
    • Желтая карточка
      32'
      Кулибали сыграл достаточно грубо и вполне справедливая жёлтая карточка за удар соперника сзади по ногам. Пострадавший был Пеллегрини и ему требуется небольшая пауза для того чтобы вернуться в игру.
    • Опасный момент
      31'
      Дзаньоло взял на себя игру и нашёл позицию с которой можно ударить! Снаряд полетел мимо всех защитников, но голкипер справился и не дал случиться голу!
    • Фол, нарушение
      29'
      Бронн нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.
    • 28'
      Дибала выполнил удар со штрафного стандарта и мяч полетел выше ворот. Пауло пробил с очень опасного стандарта но выжить максимум из этого эпизода не получилось.
    • Фол, нарушение
      26'
      Вилена нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды на половине поля хозяев.
    • 25'
      Футболисты "Ромы" достаточно уверенно контролируют мяч и стараются по максимум выжимать с каждой атаки, но соперник хорошо справляется со своей работой в обороне.
    • Фол, нарушение
      23'
      Бронн грубо сыграл, ударив Дзаньоло по ногам сзади. Главный судья остановил игру и зафиксировал фол в пользу гостевой команды.
    • Фол, нарушение
      22'
      Кастанос нарушает правила против Пеллегрини. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар на половине поля гостей в пользу "Ромы".
    • Опасный момент
      20'
      Бонаццоли выполнил мощный удар издали, из-за пределов штрафной и мяч полетел в дальний угол, где Патрисиу только с большим трудом смог остановить снаряд!
    • 19'
      Игра проходит примерно равной, если смотреть статистику то -владение мячом: "Салернитана": 55%, "Рома": 45%. по игре не заметно, что какая - либо команда перевешивает и пока команды предпочитают не форсировать.
    • Фол, нарушение
      17'
      Вилена нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.
    • 16'
      Кандрева выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу ворот. Кристанте сыграл надёжно в эпизоде и отбил мяч от своих ворот и разряжает обстановку.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кулибали нарушает правила против Дибала. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.
    • Угловой
      13'
      Пеллегрини выполнил подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Мяч отправился в центр штрафной, где Ибаньес нанёс удар головой, но мяч полетел мимо ворот.
    • Опасный момент
      11'
      МОМЕНТ!
      Дзаньоло принял мяч из глубины поля, находясь в чужой штрафной и выполнил удар по воротам почти в упор с голкипером и Сепе отбил мяч на угловой в непростой ситуации.
    • 10'
      Сепе вышел из ворот и забрал мяч после мягкого заброса в штрафную с правого фланга от Дибалы, Пауло не рассчитал силу передачи и мяч полетел дальше чем нужно.
    • 8'
      Фасио надёжно сыграл в оборонительных действиях и разрядил обстановку у своих ворот. Гости организовали хорошую атаку на левом фланге поля, но защитник грамотно сыграл в отборе и нейтрализовал угрозу.
    • 7'
      Карсдорп протащил мяч к чужой штрафной и выполнил удар в дальний угол, но мяч до цели не дошёл и был перехвачен защитником на линии вратарской.
    • Опасный момент
      5'
      ОПАСНОСТЬ У ВОРОТ ЛУИДЖИ!
      Дзаньоло принял мяч у чужой штрафной площади и нашёл выгодную позицию для удара, но переиграть вратаря не получилось и момент был упущен!
    • 4'
      Абрахам выигрывает верховое единоборство у Дьомбера после передачи от партнёра на левом фланге, но удар нанести не получилось и мяч был потерян.
    • 2'
      Гости играют в красный цветах, а гостям выдан комплект белой формы. "Салернитана" ввела мяч в игру с центра поля и команда выстраивает позиционную атаку на своей половине поля.
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный судья даёт свисток о начале первого тайма и игра началась. Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Салернитана 0:1 Рома

    Исход игры
    Салернитана
    1.5% (2)
    Ничья
    2.3% (3)
    Рома
    96.2% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.91% (62)
    Меньше
    46.09% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (58)
    Нет
    49.57% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    34.6% (45)
    0:2 Рома
    33.1% (43)
    1:3 Рома
    6.9% (9)
    0:1 Рома
    6.2% (8)
    0:3 Рома
    3.8% (5)
    1:4 Рома
    1.5% (2)
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