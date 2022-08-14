Смоллинг нарушил правила против Ботхейм. Главный судья фиксирует фол с карточкой и назначает опасный штрафной за подножку соперника.

Кандрева выполнил удар со штрафного стандарта, но мяч направился прямо в стенку, по после этого на добивании сыграл с ударом Вилена, но его попытку тоже заблокировали и разрядили обстановку у ворот Луиджи.

Фасио на левом фланге нанёс удар по воротам сместившись в центр. Мяч полетел из-за пределов штрафной над перекладиной. Совсем немного не попал игрок по воротам.

Пеллегрини нарушает правила против Кастаноса. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу хозяев поля в центральной части поля.

Кандрева выполнил навес в чужую штрафную после сольного прохода по левому флангу. Мяч полетел на ближнюю штангу, где Карсдорп сыграл надёжно у своих ворот, разрядив обстановку, выбив мяч на своего партнёра.

Первая замена в матче: Григорис Кастанос уходит с поля и его заменит Франк Рибери.

Бонаццоли оказался в положении "вне игры" после передачи от своего партнёра на ход к чужим воротам. Линейный арбитр поднял флажок и зафиксировал офсайд.

Главные тренеры не стали что-либо менять в перерыве и сейчас мы на поле наблюдаем всё те же составы что были в первом тайме.

Вилена выполнил подачу с углового стандарта на левой половине поля. Мяч направился на ближнюю штангу, но Абрахам выносит его за пределы поля разряжая обстановку у своих ворот.

Кастанос нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья назначает штрафной и фиксирует фол за подножку соперника в пользу гостевой команды. Арбитр считает что данный фол тянет на жёлтую и выписывает игроку горчичник.

К концу первого тайма статистика владения мяча составляет: "Салернитана" 43%, "Рома" 57%. Равенство в игре и на цифрах и всё же гости интереснее в атаках.

Опасный момент! Дзаньоло отдал передачу с левого фланга поля на Дибала, тот с линии штрафной расстреливал ворота, но мяч попал в штангу и после чего добивал Абрахам в упор, но его удар уже успели накрыть защитники.

Дибала выполнил удар со штрафного стандарта и мяч полетел выше ворот. Пауло пробил с очень опасного стандарта но выжить максимум из этого эпизода не получилось.

Бронн нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.

Дзаньоло взял на себя игру и нашёл позицию с которой можно ударить! Снаряд полетел мимо всех защитников, но голкипер справился и не дал случиться голу!

Кулибали сыграл достаточно грубо и вполне справедливая жёлтая карточка за удар соперника сзади по ногам. Пострадавший был Пеллегрини и ему требуется небольшая пауза для того чтобы вернуться в игру.

Из глубины поля игрок гостей выполнил передачу на ход партнёру к чужим воротам, но мяч полетел слишком сильно и мяч достался Сепе лёгкой добычей.

Кастано выполнил подачу в штрафную площадь и игрок хозяев поля вступил в верховое единоборство с Ибаньес, но выиграть его не удалось и мяч покинул пределы площади.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Брайан Кристанте! Абрахам выполнил удар по воротам, но Дьомбер заблокировал попытку и на добивании был Кристанте, он пробил с линии штрафной, мяч зацепил ногу защитника "Салернитаны" и после рикошета мяч покатил в ворота без шансов на спасение!

Бронн нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды на половине поля хозяев.

Вилена взял на себя игру и протащил мяч к линии штрафной площади, затем выбрав удобную позицию для удара игрок пробил из-за пределов штрафной, но мяч полетел слишком высоко от ворот.

Дьомбер нарушает правила против Абрахама. Главный судья показывает жёлтую карточку за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.

26' Вилена нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды на половине поля хозяев.

25' Футболисты "Ромы" достаточно уверенно контролируют мяч и стараются по максимум выжимать с каждой атаки, но соперник хорошо справляется со своей работой в обороне.

23' Бронн грубо сыграл, ударив Дзаньоло по ногам сзади. Главный судья остановил игру и зафиксировал фол в пользу гостевой команды.

22' Кастанос нарушает правила против Пеллегрини. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар на половине поля гостей в пользу "Ромы".

20' Бонаццоли выполнил мощный удар издали, из-за пределов штрафной и мяч полетел в дальний угол, где Патрисиу только с большим трудом смог остановить снаряд!

19' Игра проходит примерно равной, если смотреть статистику то -владение мячом: "Салернитана": 55%, "Рома": 45%. по игре не заметно, что какая - либо команда перевешивает и пока команды предпочитают не форсировать.

17' Вилена нарушает правила против Дзаньоло. Главный судья фиксирует фол за удар соперника по ногам и назначает штрафной в пользу гостевой команды.

16' Кандрева выполнил подачу с углового стандарта на ближнюю штангу ворот. Кристанте сыграл надёжно в эпизоде и отбил мяч от своих ворот и разряжает обстановку.

14' Кулибали нарушает правила против Дибала. Главный судья фиксирует фол за подножку соперника и назначает штрафной удар в пользу гостевой команды.

13' Пеллегрини выполнил подачу с углового стандарта на левой стороне поля. Мяч отправился в центр штрафной, где Ибаньес нанёс удар головой, но мяч полетел мимо ворот.

11' МОМЕНТ!

Дзаньоло принял мяч из глубины поля, находясь в чужой штрафной и выполнил удар по воротам почти в упор с голкипером и Сепе отбил мяч на угловой в непростой ситуации.

10' Сепе вышел из ворот и забрал мяч после мягкого заброса в штрафную с правого фланга от Дибалы, Пауло не рассчитал силу передачи и мяч полетел дальше чем нужно.

8' Фасио надёжно сыграл в оборонительных действиях и разрядил обстановку у своих ворот. Гости организовали хорошую атаку на левом фланге поля, но защитник грамотно сыграл в отборе и нейтрализовал угрозу.

7' Карсдорп протащил мяч к чужой штрафной и выполнил удар в дальний угол, но мяч до цели не дошёл и был перехвачен защитником на линии вратарской.

5' ОПАСНОСТЬ У ВОРОТ ЛУИДЖИ!

Дзаньоло принял мяч у чужой штрафной площади и нашёл выгодную позицию для удара, но переиграть вратаря не получилось и момент был упущен!

4' Абрахам выигрывает верховое единоборство у Дьомбера после передачи от партнёра на левом фланге, но удар нанести не получилось и мяч был потерян.

2' Гости играют в красный цветах, а гостям выдан комплект белой формы. "Салернитана" ввела мяч в игру с центра поля и команда выстраивает позиционную атаку на своей половине поля.