Стадион: Аречи
Позже
История личных встреч
Салернитана
Рома
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Рома
Исход игры
Салернитана
2.3% (1)
Ничья
2.3% (1)
Рома
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
51.16% (22)
Меньше
48.84% (21)
Обе команды забьют
Да
46.51% (20)
Нет
53.49% (23)
Популярный счёт
0:2 Рома
38.6% (17)
1:2 Рома
34.1% (15)
1:3 Рома
9.1% (4)
0:3 Рома
6.8% (3)
0:1 Рома
4.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!