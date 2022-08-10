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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Салернитана
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Салернитана 4.4% (2)
X 2.2% (1)
Рома 93.3% (42)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Рома
6.80
6.40
4.68
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Салернитана
Рома

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:4

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2
Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1
Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0 Рома - Сандерленд 2:0 Рома - Фейеноорд 1:0 Торино - Рома 0:3 Рома - Венеция 1:1 Фиорентина - Рома 2:0 Рома - Лестер 1:0 Рома - Болонья 0:0 Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эмполи 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Салернитана 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Кремонезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Лечче 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Монца 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2022, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.

    Главный судья: Simone Sozza

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Салернитана 4.4% (2)
    X 2.2% (1)
    Рома 93.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Рома
    6.80
    6.40
    4.68
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Салернитана - Рома

    Исход игры
    Салернитана
    2.3% (1)
    Ничья
    2.3% (1)
    Рома
    95.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    46.51% (20)
    Нет
    53.49% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Рома
    38.6% (17)
    1:2 Рома
    34.1% (15)
    1:3 Рома
    9.1% (4)
    0:3 Рома
    6.8% (3)
    0:1 Рома
    4.5% (2)
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    Рома
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