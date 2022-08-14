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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лацио
0:0
Первый тайм: 33'
Болонья
0'
6' Красная карточка
Максимиану Луиш
7' Желтая карточка
Синиша Михайлович
23' Желтая карточка
Сансоне Никола

Ход матча

6'
Максимиану Луиш
 
7'
 
Синиша Михайлович
8'
Проведель Иван
Башич Тома
 
23'
 
Сансоне Никола

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 124
Лацио 92.7% (115)
X 5.6% (7)
Болонья 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Болонья
4.97
4.46
5.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Максимиану
Луиш
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
22
Ликояннис
Хараламбос
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Арнаутович
Марко
Лацио
4-3-3
Болонья
3-4-1-2

История личных встреч

Лацио
Болонья

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максимиану Луиш 0 1
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синиша Михайлович 1 0

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1
Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Фиорентина 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Кремонезе 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лацио 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Болонья 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Кремонезе 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Болонья 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кремонезе 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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    Прогнозы 124
    Лацио 92.7% (115)
    X 5.6% (7)
    Болонья 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Болонья
    4.97
    4.46
    5.70
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Лацио 0:0 Болонья

    Исход игры
    Лацио
    92.7% (115)
    Ничья
    5.6% (7)
    Болонья
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (72)
    Меньше
    38.46% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    44.4% (55)
    2:0 Лацио
    23.4% (29)
    3:1 Лацио
    11.3% (14)
    1:0 Лацио
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
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