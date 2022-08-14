Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Сумаоро Адама получает вторую желтую карточку

48' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Болонья

45' Иммобиле Чиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Лацио

44' Оооо... вот это был удар! Сансоне Никола должен был забить с этой позиции.

44' Сансоне Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Сориано Роберто из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Сумаоро Адама совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Арнаутович Марко получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Г О О О О О Л - Арнаутович Марко из команды Болонья забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Иван Проведель прыгнул не в ту сторону.

36' После проверки VAR судья не изменил решения - Болонья пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Удар от ворот произведет Лацио

34' Сансоне Никола из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Арнаутович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Болонья

23' Сансоне Никола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Сумаоро Адама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Патрик из команды Лацио перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Оооо... вот это был удар! Де Сильвестри Лоренцо должен был забить с этой позиции.

21' Хорошую попытку сделал Де Сильвестри Лоренцо . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Арнаутович Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Романьоли Алессио нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

13' Оооо... вот это был удар! Иммобиле Чиро должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Болонья

11' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Марушич Адам пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

9' Удар от ворот произведет Лацио

9' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Рефери не любит споров - именно за это Синиша Михайлович сейчас получил желтую

6' УДАЛЕНИЕ! - Максимиану Луиш увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

6' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

6' Максимиану Луиш сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

5' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

5' Лаццари Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Романьоли Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сумаоро Адама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Милинкович-Савич Сергей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Башич Тома из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Лацио начинает с центра поля