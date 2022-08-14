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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Лацио
2:1
Конец матча
Болонья
0'
6' Красная карточка
Максимиану Луиш
7' Желтая карточка
Синиша Михайлович
23' Желтая карточка
Сансоне Никола
0:1
38' Пенальти
Арнаутович Марко
38' Желтая карточка
Арнаутович Марко
40' Желтая карточка
Сумаоро Адама
45' Вторая желтая карточка
Сумаоро Адама
53' Желтая карточка
Камбьясо Андреа
58' Желтая карточка
Маурицио Сарри
1:1
68' Гол в свои ворота
Де Сильвестри Лоренцо
71' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
2:1
79' Гол
Иммобиле Чиро
86' Желтая карточка
Эбишер Мишель
90' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
90'+7
0:1. Гол Марко Арнаутовича с пен...
Удаление Максимиану (видео). Чем...
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
2:1. Гол Чиро Иммобиле (видео). ...
1:1. Гол Лоренцо Де Сильвестри в...

Ход матча

6'
Максимиану Луиш
 
7'
 
Синиша Михайлович
8'
Проведель Иван
Башич Тома
 
23'
 
Сансоне Никола
38'
0:1
Арнаутович Марко
38'
 
Арнаутович Марко
40'
 
Сумаоро Адама
45'
 
Сумаоро Адама
46'
 
Бонифаци Кевин
Сансоне Никола
53'
 
Камбьясо Андреа
58'
Маурицио Сарри
 
65'
 
Эбишер Мишель
Сориано Роберто
65'
 
Касиус Денсо
Ликояннис Хараламбос
65'
Альберто Луис
Катальди Данило
 
68'
Де Сильвестри Лоренцо
1:1
71'
Лаццари Мануэль
 
73'
 
Барроу Муса
Домингес Николас
79'
Иммобиле Чиро
(Милинкович-Савич Сергей)
2:1
83'
Канчельери Маттео
Андерсон Фелипе
 
83'
Весино Матиас
Милинкович-Савич Сергей
 
83'
Хюсай Эльсейд
Лаццари Мануэль
 
86'
 
Эбишер Мишель
86'
 
Виньято Эмануэль
Камбьясо Андреа
90'
Иммобиле Чиро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 124
Лацио 92.7% (115)
X 5.6% (7)
Болонья 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Максимиану
Луиш
29
Лаццари
Мануэль
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
88
Башич
Тома
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
20
Дзакканьи
Маттиа
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
22
Ликояннис
Хараламбос
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
50
Камбьясо
Андреа
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Арнаутович
Марко
Лацио
4-3-3
Болонья
3-4-1-2

История личных встреч

Лацио
Болонья

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 1 1
Милинкович-Савич Сергей 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 (1) 1

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Максимиану Луиш 0 1
Иммобиле Чиро 1 0
Лаццари Мануэль 1 0
Маурицио Сарри 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 1 1
Арнаутович Марко 1 0
Сансоне Никола 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1
Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • 95'
    Контроль мяча: Лацио: 41%, Болонья: 59%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Барроу Муса
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лацио
  • 93'
    Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали
  • 93'
    Denso Kasius из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Лацио пытается что-то создать.
  • 92'
    Канчельери Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Лацио 92.7% (115)
    X 5.6% (7)
    Болонья 1.6% (2)
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    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Болонья

    Исход игры
    Лацио
    92.7% (115)
    Ничья
    5.6% (7)
    Болонья
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (72)
    Меньше
    38.46% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    63.25% (74)
    Нет
    36.75% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Лацио
    44.4% (55)
    2:0 Лацио
    23.4% (29)
    3:1 Лацио
    11.3% (14)
    1:0 Лацио
    8.9% (11)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
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