Стадион: Стадио Олимпико
0'
6' Красная карточкаМаксимиану Луиш
7' Желтая карточкаСиниша Михайлович
23' Желтая карточкаСансоне Никола
0:1
38' ПенальтиАрнаутович Марко
38' Желтая карточкаАрнаутович Марко
40' Желтая карточкаСумаоро Адама
45' Вторая желтая карточкаСумаоро Адама
53' Желтая карточкаКамбьясо Андреа
58' Желтая карточкаМаурицио Сарри
1:1
68' Гол в свои воротаДе Сильвестри Лоренцо
71' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
2:1
79' ГолИммобиле Чиро
86' Желтая карточкаЭбишер Мишель
90' Желтая карточкаИммобиле Чиро
90'+7
Все видео голов с матчей
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Ход матча
23'
38'
0:1
38'
40'
45'
53'
58'
68'
71'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
4
Патрик
77
Марушич
Адам
88
Башич
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Касиус ДенсоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лацио
Болонья
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
26 матчей
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1 (1)
|1
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Иммобиле Чиро
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1
Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2 Лацио - Сампдория 2:0 Специя - Лацио 3:4 Лацио - Милан 1:2 Лацио - Торино 1:1 Дженоа - Лацио 1:4 Лацио - Сассуоло 2:1 Рома - Лацио 3:0 Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2 Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0
Болонья
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1
Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Специя
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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- — Вылет в Серию B
Прогнозы на матч Лацио 2:1 Болонья
Исход игры
Лацио
92.7% (115)
Ничья
5.6% (7)
Болонья
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (72)
Меньше
38.46% (45)
Обе команды забьют
Да
63.25% (74)
Нет
36.75% (43)
Популярный счёт
2:1 Лацио
44.4% (55)
2:0 Лацио
23.4% (29)
3:1 Лацио
11.3% (14)
1:0 Лацио
8.9% (11)
1:1 Ничья
3.2% (4)
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