Первый тайм

47' Команда Специя имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Специя

44' Оооо... вот это был удар! Дестро Маттиа должен был забить с этой позиции.

43' Паризи Фабьяно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

41' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

39' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Реца Аркадиуш . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Реца Аркадиуш создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Специя будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Команда Специя забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

36' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает с правой ноги!

36' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Бастони Симоне создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Хорошую попытку сделал Паризи Фабьяно . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Марин Рэзван из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Оооо... вот это был удар! Кальдара Маттиа должен был забить с этой позиции.

34' Реца Аркадиуш из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

32' Бандинелли Филиппо из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Агудело Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Верде Даниэле пробил со штрафного прямо в стенку

28' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Специя

23' Байрами Недим из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Эмполи

22' Реца Аркадиуш из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Удар от ворот произведет Специя

20' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Оооо... вот это был удар! Дестро Маттиа должен был забить с этой позиции.

19' Хорошую попытку сделал Дестро Маттиа . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Дестро Маттиа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи

10' Агудело Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Судья подбегает и показывает Гьяси Эммануэль из команды Специя отложенную желтую карточку за фол.

3' Удар от ворот произведет Эмполи

3' Реца Аркадиуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эмполи начинает с центра поля