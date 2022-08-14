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Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Специя
1:0
Второй тайм: 56'
Эмполи
0'
4' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
14' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:0
36' Гол
Нзола М'Бала
1:0. Гол Мбалы Нзолы (видео). Че...

Ход матча

4'
Гьяси Эммануэль
 
14'
 
Хендерсон Лиам
36'
Нзола М'Бала
(Бастони Симоне)
1:0
54'
 
Камбьяги Николо
Хендерсон Лиам

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 119
Специя 36.1% (43)
X 59.7% (71)
Эмполи 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Эмполи
3.02
4.11
8.31
Все Коэффициенты
Новости
69
Дронговски
Бартломей
29
Кальдара
Маттиа
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
33
Агудело
Кевин
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
23
Дестро
Маттиа
Специя
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Эмполи

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СB
1:0
СB
1:1
ТМК
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:3
СB
3:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 1 1
Бастони Симоне 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0
Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Кивёр Якуб из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 51'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Специя: 49%, Эмполи: 51%.
    • 50'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 49'
      Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Стоянович Петар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Гьяси Эммануэль из команды Специя перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      48'
      Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Хендерсон Лиам пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем
    • 48'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 47'
      Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 46'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Специя 36.1% (43)
    X 59.7% (71)
    Эмполи 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Эмполи
    3.02
    4.11
    8.31
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Специя 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Специя
    36.1% (43)
    Ничья
    59.7% (71)
    Эмполи
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (58)
    1:0 Специя
    15.1% (18)
    2:1 Специя
    15.1% (18)
    0:0 Ничья
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Специя
    4.2% (5)
    1:2 Эмполи
    1.7% (2)
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