Стадион: Альберто Пиччи
Все видео голов с матчей
Бонусы букмекеров для посетителей LiveResult
Ход матча
14'
36'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
18
Марин
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Специя
Эмполи
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|1
|1
|Бастони Симоне
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хендерсон Лиам
|1
|0
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0
Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Специя
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Специя
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Рома
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Торино
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Болонья
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Лечче
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Монца
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Рома
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Торино
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Специя
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лацио
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Наполи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Салернитана
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лечче
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Монца
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ювентус
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Удинезе
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 1:0 Эмполи
Исход игры
Специя
36.1% (43)
Ничья
59.7% (71)
Эмполи
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.48% (27)
Меньше
76.52% (88)
Обе команды забьют
Да
73.91% (85)
Нет
26.09% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (58)
1:0 Специя
15.1% (18)
2:1 Специя
15.1% (18)
0:0 Ничья
5% (6)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Специя
4.2% (5)
1:2 Эмполи
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!