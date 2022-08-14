  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A

2022-2023

Стадион:
Специя
1:0
Конец матча
Эмполи
0'
4' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
14' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:0
36' Гол
Нзола М'Бала
60' Желтая карточка
Реца Аркадиуш
90'+6
1:0. Гол Мбалы Нзолы (видео). Че...

Ход матча

4'
Гьяси Эммануэль
 
14'
 
Хендерсон Лиам
36'
Нзола М'Бала
(Бастони Симоне)
1:0
54'
 
Камбьяги Николо
Хендерсон Лиам
60'
Реца Аркадиуш
 
61'
Экдаль Альбин
Верде Даниэле
 
72'
 
Сатриано Мартин
Дестро Маттиа
75'
Стрелец Давид
Гьяси Эммануэль
 
75'
Хольм Эмиль
Реца Аркадиуш
 
88'
 
Фаццини Якопо
Бандинелли Филиппо
90'
Сала Якопо
Бурабия Мехди
 
90'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Агудело Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Специя 36.1% (43)
X 59.7% (71)
Эмполи 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
69
Дронговски
Бартломей
29
Кальдара
Маттиа
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
11
Гьяси
Эммануэль
13
Реца
Аркадиуш
6
Бурабия
Мехди
33
Агудело
Кевин
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
8
Хендерсон
Лиам
18
Марин
Рэзван
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Ламмерс
Сэм
23
Дестро
Маттиа
Специя
3-5-2
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Специя
Эмполи

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
1:1
СB
1:0
СB
1:1
ТМК
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:0
СB
1:3
СB
3:0
СB
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 1 1
Бастони Симоне 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хендерсон Лиам 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0
Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0 Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - СПАЛ 2013 1:2 Эмполи - Пафос 2:1 Эмполи - Трабзонспор 1:0 Эмполи - Seravezza Pozzi 3:0
Аталанта - Эмполи 0:1 Эмполи - Украина 1:3 Эмполи - Салернитана 1:1 Интер Милан - Эмполи 4:2 Эмполи - Торино 1:3 Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Специя Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Рома Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Торино Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Интер Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Болонья Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эмполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кремонезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Лечче Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Монца Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Торино Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Сассуоло Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фиорентина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лацио Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Наполи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Салернитана Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лечче Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Монца Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ювентус Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Болонья Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Эмполи Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кремонезе Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Удинезе Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Специя вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Специя: 41%, Эмполи: 59%.
  • 95'
    Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Сала Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Тактическая замена. Бурабия Мехди уходит с поля и его заменяет Сала Якопо
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ламмерс Сэм оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Специя: 42%, Эмполи: 58%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Специя
    • 90'
      Марин Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Дронговски Бартломей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Стоянович Петар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Специя 36.1% (43)
    X 59.7% (71)
    Эмполи 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Специя 1:0 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Специя 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Специя
    36.1% (43)
    Ничья
    59.7% (71)
    Эмполи
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.48% (27)
    Меньше
    76.52% (88)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (85)
    Нет
    26.09% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.7% (58)
    1:0 Специя
    15.1% (18)
    2:1 Специя
    15.1% (18)
    0:0 Ничья
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Специя
    4.2% (5)
    1:2 Эмполи
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     