Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Байрами Недим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Байрами Недим из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали

83' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

81' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

76' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

71' Удар от ворот произведет Эмполи

71' Агудело Кевин не смог попасть в створ ударом издали

70' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Стоянович Петар из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Удар от ворот произведет Эмполи

64' Агудело Кевин не смог попасть в створ ударом издали

63' Агудело Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' [team] пытается что-то создать.

62' Удар от ворот произведет Специя

62' Байрами Недим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Реца Аркадиуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Специя

56' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Хендерсон Лиам из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Марин Рэзван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Паризи Фабьяно из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хендерсон Лиам пробует нанести удар издали, но Бартломей Дронговский держит все под контролем

47' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

47' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля