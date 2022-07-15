34% против 66% сейчас по проценту владения мячом в пользу "Зенита". Визуально, честно говоря, кажется, что это преимущество в пользу питерцев является более солидным.

"Вперед, вперед", - доносится с трибун. Начали себя чуточку проявлять на стадионе болельщики "Химок". Малком же в чужой штрафной оказался, но пробить не сумел в створ ворот.

Родриго здорово сейчас отработал в обороне. Выбил он мяч сильно вперед. Правда, питерскому коллективу сохранить снаряд в игре не удалось.

Снова Боженов на Ломовицкого на правый края выкатил снаряд. Последовала подача в центр штрафной, и мяч на выходе в свои перчатки забрал Одоевский.

Малком показал, что досталось ему по ногам, но у рефери на этот счет было свое мнение. Мяч выбит за пределы поля. 7-й корнер для "Зенита", и 8-й в этом поединке.

Чего-то выжидают "Химки" сейчас. Активно не атакует подмосковный коллектив. Судя по всему, хотят "красно-черные" своего соперника хотят поймать на контратаке.

"Арена Химки" в ближайших турах станет родным стадионом и для команды "Торпедо". В частности, уже в воскресенье москвичи сыграют свой первый домашний матч нового сезона РПЛ против "Сочи".

"Красна-черная машина, которая давит на газ", - именно так характеризовали свою команду фанаты "Химок", но по первым 20 минутам это утверждение сложно подтвердить, ведь команда преимущественно действует в обороне.

Через центр играет "Зенит" все чаще. Кузяев сейчас на правом фланге получает толчок от Гбане. Питерский коллектив будет выполнять навес с бровки.

Со штрафного подавал Клаудиньо. Навес в центр штрафной, где разбираются оборонцы химчан, которые выносят сферу подальше от своей рамки.

Малком снова получает снаряд с левого края, и снова попадает в ногу сопернику. В результате угловой удар заработали футболисты питерской команды.

Включается снова фанатский сектор питерцев. Почему-то фанаты "Химок" сейчас ведут себя тихо, хотя со снарядом "красно-черные".

МОМЕНТ! Руденко! Ворвался он сейчас с левого края в центр, после чего нанес выстрел в ближний угол - Одоевский реагирует и спасает свой коллектив.

И снова Одоевский после удара Руденко реагирует. Отбивает в падении мяч ногой в сторону игрок "Зенита"! Просто красавец голкипер питерской команды!

Розыгрыш стандарта в исполнении "Химок" получился не самым опасным. Спокойно отбивается "Зенит", но проблемы при выходе из обороны в атаку у "сине-бело-голубых" возникают.

21' Глушаков сыграл в отборе в нападении сейчас. Последовала передача от Дениса на ход Боженову, который не добрался до снаряда, упустив сферу за боковую линию.

19' Грамотный гол забивает "Зенит". Очень четко разыграли свою комбинацию футболисты питерской команды, и мяч оказался в воротах.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕНДЕЛ! 0:1!

Открывает счет в матче "Зенита"! Классная подача на дальнюю штангу с правого края. Клаудиньо сбрасывает сферу на Вендела, который, воспользовавшись замешательством Черного, нанес выстрел в ближнюю левую "девятку"!

17' Сергеев произвел удар по воротам соперника. Мяч прилетел в руки, точно по позиции Лантратова. Действовал вратарь "Химок" в этой ситуации наилучшим образом.

16' Опасно могло быть. Кузяев с левого края выполнял прострел в центр штрафной, но в ноги Далеру кто-то из соперников бросился. По итогу очередной корнер для "Зенита".

15' Глушаков пытался продраться к воротам соперника. По позиции справа оказался Денис, но его передача в центр штрафной была прервана Родриго.

14' Отличная поддержка у "Химок", честно говоря. Но режиссеры нам неоднократно показывали и тех, кто переживает за "Зенит". Фанатов питерской команды на трибунах также немало.

13' Отметим, что сегодня в стартовом составе "Зенита" голкипер Одоевский, который чудесным образом провел предсезонные игры, заслужив место в "первых 11-ти".

12' Четвертый угловой от питерцев. Снова подача с правого края, и успеют футболисты "красно-черных" сыграть на вынос. Мяч выбит в сторону боковой линии.