Стадион: Арена Химки
Ход матча
17'
0:1
19
Чёрный
Вадим
55
Родриго
II
14
Кузяев
Далер
33
Сергеев
Иван
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Чёрный ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Юран АртёмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Камышев ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юран Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Родриго IIЗащитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Химки
Зенит
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вендел Маркус
|1
|1
|Клаудиньо
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Химки
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Зенит
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Химки
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Химки
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 0:1 Зенит
Исход игры
Химки
6.5% (14)
Ничья
10.2% (22)
Зенит
83.3% (179)
Тотал 2.5
Больше
60.94% (78)
Меньше
39.06% (50)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
0:2 Зенит
17.2% (37)
1:2 Зенит
16.7% (36)
1:3 Зенит
10.2% (22)
0:3 Зенит
6.5% (14)
1:1 Ничья
3.3% (7)
0:1 Зенит
2.3% (5)
2:2 Ничья
0.9% (2)
1:4 Зенит
0.9% (2)
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