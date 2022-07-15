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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Химки
0:1
Первый тайм: 41'
Зенит
0'
0:1
17' Гол
Вендел Маркус

Ход матча

17'
0:1
Вендел Маркус
(Клаудиньо)
Прогнозы 215
Химки 6.5% (14)
X 10.2% (22)
Зенит 83.3% (179)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Зенит
9.50
6.15
9.90
Все Коэффициенты
Новости
22
Лантратов
Илья
87
Боженов
Кирилл
6
Тихий
Дмитрий
5
Никитин
Алексей
4
Идову
Брайн
25
Филин
Александр
8
Глушаков
Денис
19
Чёрный
Вадим
9
Руденко
Александр
Александрович
42
Гбане
Роман
Мори
11
Ломовицкий
Александр
71
Одоевский
Даниил
19
Сутормин
Алексей
2
Чистяков
Дмитрий
55
Родриго
II
3
Дуглас
Сантос
14
Кузяев
Далер
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
11
Клаудиньо
Химки
4-3-3
Зенит
4-3-3

История личных встреч

Химки
Зенит

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
К
1:0
К
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
4:2
ТМС
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вендел Маркус 1 1
Клаудиньо 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Химки - Енисей 4:2 Химки - Сочи 0:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 3:0
СКА-Хабаровск - Химки 1:0 Химки - Спартак Москва 2:1 Ростов - Химки 2:1 Зенит - Химки 1:0 Химки - Уфа 1:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Пари НН - Химки 0:0 Химки - ЦСКА Москва 4:2 Рубин - Химки 2:3 Локомотив Москва - Химки 0:1 Урал - Химки 0:1 Химки - Сочи 0:0 Локомотив Москва - Химки 3:2 Химки - Динамо Москва 0:3 Химки - Крылья Советов 3:7 Химки - Навбахор 2:1
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3 Сочи - Зенит 1:1
Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2 Бетис - Зенит 0:0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Химки 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Зенит 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Химки 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Зенит 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Химки 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Анонс
    38'
    "Арена Химки" в ближайших турах станет родным стадионом и для команды "Торпедо". В частности, уже в воскресенье москвичи сыграют свой первый домашний матч нового сезона РПЛ против "Сочи".
  • 37'
    Чего-то выжидают "Химки" сейчас. Активно не атакует подмосковный коллектив. Судя по всему, хотят "красно-черные" своего соперника хотят поймать на контратаке.
  • Угловой
    36'
    Малком показал, что досталось ему по ногам, но у рефери на этот счет было свое мнение. Мяч выбит за пределы поля. 7-й корнер для "Зенита", и 8-й в этом поединке.
  • 35'
    Снова Боженов на Ломовицкого на правый края выкатил снаряд. Последовала подача в центр штрафной, и мяч на выходе в свои перчатки забрал Одоевский.
  • 33'
    Родриго здорово сейчас отработал в обороне. Выбил он мяч сильно вперед. Правда, питерскому коллективу сохранить снаряд в игре не удалось.
  • 32'
    "Вперед, вперед", - доносится с трибун. Начали себя чуточку проявлять на стадионе болельщики "Химок". Малком же в чужой штрафной оказался, но пробить не сумел в створ ворот.
  • Анонс
    31'
    34% против 66% сейчас по проценту владения мячом в пользу "Зенита". Визуально, честно говоря, кажется, что это преимущество в пользу питерцев является более солидным.
  • Угловой
    30'
    Розыгрыш стандарта в исполнении "Химок" получился не самым опасным. Спокойно отбивается "Зенит", но проблемы при выходе из обороны в атаку у "сине-бело-голубых" возникают.
  • Опасный момент
    28'
    И снова Одоевский после удара Руденко реагирует. Отбивает в падении мяч ногой в сторону игрок "Зенита"! Просто красавец голкипер питерской команды!
  • Опасный момент
    27'
    МОМЕНТ! Руденко! Ворвался он сейчас с левого края в центр, после чего нанес выстрел в ближний угол - Одоевский реагирует и спасает свой коллектив.
  • 26'
    Включается снова фанатский сектор питерцев. Почему-то фанаты "Химок" сейчас ведут себя тихо, хотя со снарядом "красно-черные".
  • Угловой
    25'
    Малком снова получает снаряд с левого края, и снова попадает в ногу сопернику. В результате угловой удар заработали футболисты питерской команды.
  • 24'
    Со штрафного подавал Клаудиньо. Навес в центр штрафной, где разбираются оборонцы химчан, которые выносят сферу подальше от своей рамки.
  • Фол, нарушение
    23'
    Через центр играет "Зенит" все чаще. Кузяев сейчас на правом фланге получает толчок от Гбане. Питерский коллектив будет выполнять навес с бровки.
  • 22'
    "Красна-черная машина, которая давит на газ", - именно так характеризовали свою команду фанаты "Химок", но по первым 20 минутам это утверждение сложно подтвердить, ведь команда преимущественно действует в обороне.
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    • 21'
      Глушаков сыграл в отборе в нападении сейчас. Последовала передача от Дениса на ход Боженову, который не добрался до снаряда, упустив сферу за боковую линию.
    • 19'
      Грамотный гол забивает "Зенит". Очень четко разыграли свою комбинацию футболисты питерской команды, и мяч оказался в воротах.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕНДЕЛ! 0:1!
      Открывает счет в матче "Зенита"! Классная подача на дальнюю штангу с правого края. Клаудиньо сбрасывает сферу на Вендела, который, воспользовавшись замешательством Черного, нанес выстрел в ближнюю левую "девятку"!
    • 17'
      Сергеев произвел удар по воротам соперника. Мяч прилетел в руки, точно по позиции Лантратова. Действовал вратарь "Химок" в этой ситуации наилучшим образом.
    • Угловой
      16'
      Опасно могло быть. Кузяев с левого края выполнял прострел в центр штрафной, но в ноги Далеру кто-то из соперников бросился. По итогу очередной корнер для "Зенита".
    • 15'
      Глушаков пытался продраться к воротам соперника. По позиции справа оказался Денис, но его передача в центр штрафной была прервана Родриго.
    • 14'
      Отличная поддержка у "Химок", честно говоря. Но режиссеры нам неоднократно показывали и тех, кто переживает за "Зенит". Фанатов питерской команды на трибунах также немало.
    • 13'
      Отметим, что сегодня в стартовом составе "Зенита" голкипер Одоевский, который чудесным образом провел предсезонные игры, заслужив место в "первых 11-ти".
    • Угловой
      12'
      Четвертый угловой от питерцев. Снова подача с правого края, и успеют футболисты "красно-черных" сыграть на вынос. Мяч выбит в сторону боковой линии.
    • 11'
      Очень коротко и ровно выстригли траву на арене "Химки". Чудесным выглядит футбольное поле. Видимо, мы с вами сильно соскучились по российскому футболу.
    • Угловой
      10'
      Где второй угловой, там и третий. С правого края теперь Дуглас Сантос выполнил подачу на ближнюю штангу, но Черный уверенно сыграл подальше от рамки.
    • Угловой
      9'
      Сантос снова попытался обыграть Кирилла Боженова, однако футболист успел ногу выставить, отправив сферу за лицевую линию. Второй корнер.
    • 8'
      Лантратов сейчас сыграл на выходе, забрав сферу в свои перчатки. Уверенно вратарь среагировал в район вратарской, и никто из соперников не смог навязать ему борьбу.
    • Угловой
      7'
      Никитин сейчас добирается до мяча в своей штрафной, выбивая мяч за лицевую линию. Первый в матче угловой подадут футболисты питерской команды.
    • 6'
      Первый удар по воротам нанес Малком. Практически с линии штрафной пробивал игрок атаки питерской команды, но значительно выше цели он послал снаряд.
    • 5'
      Вендел сегодня в стартовом составе! В стане "титуларов" и Родриго, для которого эта встреча в футболке "Зенита" - дебютная. Пожелаем и ему удачи.
    • 4'
      Футболисты "Зенита" спокойно перекатывают мяч с фланга на фланг. Пока никуда не торопится питерский коллектив. Времени у соперников много.
    • 3'
      Активно болельщики ведут себя на стадионе. "Мы не боимся "Зенит", - перед началом встречи говорил главный тренер "Химок" Сергей Юран. Посмотрим, как сложится игра для "красно-черных".
    • 2'
      Футболисты "Химок" вышли сегодня на поле в красно-черных цветах, в то время, как игроки "Зенита" предстали в белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу нашей встречи. С центра поля со свистком Евгения Кукуляка мяч разыграли футболисты "Зенита"! Новый сезон в России официально стартовал! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Вендел Маркус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Химки 0:1 Зенит

    Исход игры
    Химки
    6.5% (14)
    Ничья
    10.2% (22)
    Зенит
    83.3% (179)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.94% (78)
    Меньше
    39.06% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    54.69% (70)
    Нет
    45.31% (58)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    17.2% (37)
    1:2 Зенит
    16.7% (36)
    1:3 Зенит
    10.2% (22)
    0:3 Зенит
    6.5% (14)
    1:1 Ничья
    3.3% (7)
    0:1 Зенит
    2.3% (5)
    2:2 Ничья
    0.9% (2)
    1:4 Зенит
    0.9% (2)
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    Химки
    Зенит
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