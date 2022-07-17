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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 2'
Пари НН
0'
Прогнозы 138
Локомотив Москва 82.6% (114)
X 10.1% (14)
Пари НН 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
3.65
3.90
5.30
Все Коэффициенты
Новости
53
Худяков
Даниил
71
Тикнизян
Наир
3
Фассон
Лукас
16
Едвай
Тин
2
Живоглядов
Дмитрий
11
Миранчук
Антон
6
Баринов
Дмитрий
93
Карпукас
Артём
10
Изидор
Вильсон
7
Керк
Джирано
25
Камано
Франсуа
25
Нигматуллин
Артур
44
Корнюшин
Даниил
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
6
Юлдошев
Иброгимхалил
4
Кечкеш
Акош
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
11
Берковский
Илья
93
Сулейманов
Тимур
10
Милсон
Локомотив Москва
4-3-3
Пари НН
5-4-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Пари НН

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Пари НН
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари НН 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Локомотив Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Пари НН 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Локомотив Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Пари НН 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Локомотив Москва 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Локомотива" вышли на футбольный матч в красно-зеленых цветах, в то время, как игроки "Пари НН" предстали в бело-голубом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Все готово к началу поединка! С центра поля мяч разыграли футболисты "Пари НН". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Пари НН

Исход игры
Локомотив Москва
82.9% (116)
Ничья
10% (14)
Пари НН
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
62.28% (71)
Нет
37.72% (43)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
35.7% (50)
1:0 Локомотив Москва
16.4% (23)
2:0 Локомотив Москва
12.1% (17)
1:1 Ничья
10% (14)
3:1 Локомотив Москва
3.6% (5)
3:0 Локомотив Москва
1.4% (2)
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Локомотив Москва
Пари НН
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