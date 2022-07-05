Стадион: РЖД Арена
Позже
История личных встреч
Локомотив Москва
Пари НН
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Пари НН
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари НН 0:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Пари НН
Исход игры
Локомотив Москва
81.6% (40)
Ничья
14.3% (7)
Пари НН
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.7% (27)
Меньше
41.3% (19)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
44.9% (22)
2:0 Локомотив Москва
16.3% (8)
1:1 Ничья
14.3% (7)
1:0 Локомотив Москва
8.2% (4)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (2)
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