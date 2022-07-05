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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Локомотив Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 49
Локомотив Москва 81.6% (40)
X 14.3% (7)
Пари НН 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
3.80
3.96
5.50
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Локомотив Москва
Пари НН

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1 Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Сочи - Локомотив Москва 2:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва - Химки 0:1 Ахмат - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва - Химки 3:2 Локомотив Москва - Енисей 0:4 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Локомотив Москва - Мальмё 1:1
Пари НН
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1 Зенит - Пари НН 1:1
Пари НН - Зенит 1:0 Сочи - Пари НН 0:0 Пари НН - Ахмат 0:1 Арсенал Тула - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 2:1 Пари НН - Химки 0:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Ростов - Пари НН 1:2 ЦСКА Москва - Пари НН 2:0 Пари НН - Спартак Москва 1:1 Уфа - Пари НН 0:0 ЦСКА Москва - Пари НН 1:0 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Пари НН - Урал 1:0 Пари НН - Левадия Таллин 2:0 Войводина - Пари НН 0:2
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 49
    Локомотив Москва 81.6% (40)
    X 14.3% (7)
    Пари НН 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Пари НН
    3.80
    3.96
    5.50
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Пари НН

    Исход игры
    Локомотив Москва
    81.6% (40)
    Ничья
    14.3% (7)
    Пари НН
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.7% (27)
    Меньше
    41.3% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    44.9% (22)
    2:0 Локомотив Москва
    16.3% (8)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    1:0 Локомотив Москва
    8.2% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    4.1% (2)
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    Локомотив Москва
    Пари НН
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