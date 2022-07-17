Матч завершится трёхочковым броском в последнюю секунду.
АПик #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионов Алексей
|1
|1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашаев Аслан
|1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ростов
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Факел
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Факел
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0