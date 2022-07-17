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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
2:1
Первый тайм: 41'
Факел
0'
0:1
10' Гол
Дашаев Аслан
1:1
24' Гол
Ионов Алексей
2:1
40' Гол
Сперцян Эдуард

Ход матча

10'
0:1
Дашаев Аслан
24'
Ионов Алексей
1:1
40'
Сперцян Эдуард
2:1
Прогнозы 164
Краснодар 79.9% (131)
X 7.3% (12)
Факел 12.8% (21)
0
выиграет Краснодар, со счетом 105:98
Матч завершится трёхочковым броском в последнюю секунду.
АПик #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Факел
5.30
4.05
5.55
Все Коэффициенты
Новости
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
84
Литвинов
Вячеслав
80
Сорокин
Егор
48
Исаенко
Олег
8
Черников
Александр
11
Ионов
Алексей
88
Кривцов
Никита
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
93
Городовой
Алексей
2
Черов
Василий
4
Дашаев
Аслан
47
Божин
Сергей
28
Магаль
Руслан
10
Альшин
Ильнур
34
Дмитриев
Олег
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
9
Максимов
Максим
14
Аппаев
Хызыр
Краснодар
4-1-4-1
Факел
3-5-2

История личных встреч

Краснодар
Факел

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионов Алексей 1 1
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашаев Аслан 1 1

Карточки

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1
Факел
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Краснодар 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ростов 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Факел 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Краснодар 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Москва 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Факел 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Эдуард Сперцян!!!
    Штрафной удар заработали краснодарцы метрах в 28 от ворот соперника левее центральной оси. "Факел" выстроил "стенку" лишь из трёх игроков. Удивительно, но и она умудрилась развалиться. Между двух игроков воронежцев пробил Сперцян, поразив ближний угол ворот гостей.
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Кривцов с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, откуда Кордоба пробивал головой в дальний угол, но Городовой в броске отбил мяч в сторону.
  • 39'
    Стараются ближе к свистку на перерыв обе команды снова взвинтить темп, чтобы уйти отдыхать с преимуществом в счёте. Это было бы великолепно для любой из сторон.
  • Опасный момент
    38'
    С левого фланга угловой выполнял Акбашев. Пробить по воротам головой воронежцам не удалось, но после скидки мяча назад с 20 метров палил Черов - мяч полетел выше ворот.
  • Угловой
    37'
    Угловой на правом фланге сумели заработать футболисты "Факела". Подача Дмитриева следовала на дальнюю штангу, но там защитники "Краснодара" отбили мяч на ещё один корнер.
  • 36'
    Благо, до серьёзных повреждений пока дело не доходит и тренерам не стоит ломать голову над тем, какие вынужденные замены производить.
  • Травма, повреждение
    35'
    Понадобилась теперь медицинская помощь Кривцову, который, судя по всему, повредил плечо, жёстко приземлившись на газон. Очень много работы в последние минуты стало у медиков.
  • Фол, нарушение
    34'
    Дмитриев в середине поля грубовато обошёлся с Кривцовым. На грани жёлтой карточки действовал воронежец, но Сергей Карасёв считает, что пока рано расчехлять карман.
  • 33'
    Жаль, что вторая половине первого тайма проходит достаточно скучно. Хотелось бы, чтобы весь матч проходил при высоком ритме, но это невозможно в условиях духоты.
  • Травма, повреждение
    32'
    А теперь уже травму получил сам Кордоба, врезавшись в глубине поля лицом в соперника. Пришлось Карасёву прервать игру, чтобы нападающему оказали медицинскую помощь.
  • 31'
    Заморозили повреждённое место Божину, благодаря чему он сможет продолжить встречу и доиграет хотя бы до перерыва, а дальше уже будет видно.
  • Травма, повреждение
    30'
    Получил травму самоотверженный Божин в прошлом эпизоде - по инерции ему в ногу врезался Кордоба. Нужно оказать помощь защитнику "Факела".
  • 29'
    Кордоба с левого края ворвался в штрафную площадку, но пробить по воротам ему не позволил Божин, отбив мяч в аут.
  • 28'
    Немного успокоилась игра после ответного гола "Краснодара". Скорости упали. Должно быть больше силовой вязкой борьбы.
  • Судья
    27'
    Тут же паузу объявил Сергей Карасёв. Жарко в Краснодаре, поэтому в каждом из таймов будет объявлена минутная пауза на водопой.
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    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Алексей Ионов!!!
      Отбились воронежцы после подачи стандартного положения. Но пошла атака хозяев вторым темпом, которую завершил Ионов великолепным ударом метров с 25, попал точно в левый нижний угол.
    • Фол, нарушение
      25'
      Штрафной удар метрах в 34 от ворот соперника по центральной оси заработали краснодарцы, стараниями Кордобы, оттянувшегося в глубину поля. Непросто будет угрожать воротам с такой дистанции прямым ударом.
    • Угловой
      24'
      Первый угловой в матче был подан "Краснодаром" с левого фланга. В борьбе из гущи футболистов попытался пробить кто-то из "быков", но акцентированным этот удар не получился.
    • 23'
      Сперцян протащил мяч несколько десятков метров через центральную ось, но его удар из полукружия штрафной площади был блокирован - мяч срикошетил за лицевую линию.
    • Опасный момент
      22'
      Штрафной удар на левом фланге атаки снова заработали воронежцы. Подача снова следовала в район линии вратарской площади, откуда головой опять пробивал Божин, но на этот раз мяч полетел над воротами.
    • Офсайд
      21'
      Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку, где Сперцян головой выполнял скидку дальше в направлении Ионова, но защитники не позволили игровому снаряду дойти до адресата, да ещё и в положении "вне игры" находился Алексей.
    • 20'
      Отметим, что максимально корректно действуют игроки обеих команд. К середине первого тайма счёт по нарушениям правил - 1:1. Не самая типичная ситуация для Российской премьер-лиги.
    • 19'
      Правым флангом контратаку организовали воронежцы, откуда следовал навес на дальнюю штангу, но до Аппаева мяч не дошёл, после чего был блокирован удар с подбора от Альшина.
    • 18'
      Решили сейчас покатать мяч поперёк поля в центральной зоне краснодарцы. Публика на трибунах встречает такие действия свистом и гулом недовольства, требуя игроков больше агрессии проявлять в атакующих действиях.
    • 17'
      Не унывают болельщики "Краснодара" на трибунах, активно поддерживая своих любимцев. Верят они, что "быкам" по силам одержать волевую победу над новичком РПЛ.
    • 16'
      С дальней дистанции следовал удар по воротам гостей, но мяч после рикошета оказался в ногах Кордобы в штрафной площади, но выйти на ударную позицию ему всё-таки помешали.
    • 15'
      "Краснодар" не пытается пока включать максимальные скорости, сохраняя спокойствие после пропущенного гола. Понимают "быки", что рано или поздно соперник должен подсесть в физическом плане.
    • 14'
      Гости всё ещё не закрываются на своей стороне поля. В очередной контратаке левым флангом Альшин выполнил навес в штрафную площадку, откуда головой пробивал Аппаев, но не попал он в створ ворот.
    • Опасный момент
      13'
      С левого рая штрафной площади опасно в дальний нижний угол пробивал из-под соперника Сперцян, но Городовому в броске удалось отбить мяч в сторону.
    • 12'
      Перед матчем букмекеры видели "Краснодар" достаточно большим фаворитом в этом матче, но по первой 10-минутке этого сказать нельзя. "Факел" пока хорош, замахиваясь на сенсацию.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Аслан Дашаев!!!
      На месте левого инсайда штрафной удар заработали воронежцы. Дмитриев выполнил навес в район линии вратарской площади, откуда головой пробил Божин - Сафонов чудом среагировал и парировал мяч, но первым на добивании оказался Дашаев, который внёс мяч в ворота.
    • 10'
      "Факел" продолжает работать в интенсивном ритме. Это может аукнуться ближе к концовке таймов - всё-таки силы у футболистов не безграничны.
    • 9'
      Гости провели быстрый контрвыпад левым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку, но мяч защитникам южан удалось выбить из своих владений.
    • Судья
      8'
      Недоволен Кордоба судейской ошибкой. Было видно на повторе, но мяч полетел выше ворот из-за рикошета от защитника, но судья не заметил этого, отобрав заслуженный угловой у "Краснодара".
    • 7'
      Пас на Кордобу прошёл в полукружие штрафной площади, который убрал защитника на замахе, после чего пробивал с левой ноги, но мяч полетел выше ворот.
    • 6'
      Черников по центральной оси попытался обострить игру, обыгрываясь в "стеночку" с Кордобой, но ответная передача не прошла - защитники "Факела" мяч перехватили.
    • Опасный момент
      5'
      "Факел" не стал медлить со своим ответом, и после заброса в штрафную площадку Максимов пробивал в створ ворот соперника, но слабовато получилось, поэтому Сафонов без особых проблем справился с угрозой.
    • Опасный момент
      4'
      Первый удар по воротам в этом матче нанёс Петров с дальней дистанции, попав в створ ворот, но Городовой правильно занял позицию в воротах, намертво забрав мяч в руки.
    • 3'
      Краснодарцы несколько смущены столь активными действиями соперника, поэтому решили отойти на свою половину поля, ожидая, пока их соперники набегаются.
    • 2'
      Сумбурно воронежцы действуют на стартовых секундах встречи, включив сразу яростный высокий прессинг. Отобрать мяч пока не получилось - зафиксирован фол против Исаенко.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогнозы на матч Краснодар 2:1 Факел

    Исход игры
    Краснодар
    79.9% (131)
    Ничья
    7.3% (12)
    Факел
    12.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.93% (38)
    Меньше
    66.07% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (28)
    Нет
    75% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    31.1% (51)
    2:1 Краснодар
    11.6% (19)
    1:0 Краснодар
    11% (18)
    3:0 Краснодар
    7.3% (12)
    1:1 Ничья
    2.4% (4)
    3:1 Краснодар
    1.2% (2)
    4:0 Краснодар
    1.2% (2)
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    Краснодар
    Факел
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