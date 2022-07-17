Понадобилась теперь медицинская помощь Кривцову, который, судя по всему, повредил плечо, жёстко приземлившись на газон. Очень много работы в последние минуты стало у медиков.

Благо, до серьёзных повреждений пока дело не доходит и тренерам не стоит ломать голову над тем, какие вынужденные замены производить.

Угловой на правом фланге сумели заработать футболисты "Факела". Подача Дмитриева следовала на дальнюю штангу, но там защитники "Краснодара" отбили мяч на ещё один корнер.

С левого фланга угловой выполнял Акбашев. Пробить по воротам головой воронежцам не удалось, но после скидки мяча назад с 20 метров палил Черов - мяч полетел выше ворот.

Стараются ближе к свистку на перерыв обе команды снова взвинтить темп, чтобы уйти отдыхать с преимуществом в счёте. Это было бы великолепно для любой из сторон.

ОПАСНО! Кривцов с правого фланга выполнил диагональную подачу в штрафную площадку, откуда Кордоба пробивал головой в дальний угол, но Городовой в броске отбил мяч в сторону.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Эдуард Сперцян!!! Штрафной удар заработали краснодарцы метрах в 28 от ворот соперника левее центральной оси. "Факел" выстроил "стенку" лишь из трёх игроков. Удивительно, но и она умудрилась развалиться. Между двух игроков воронежцев пробил Сперцян, поразив ближний угол ворот гостей.

Тут же паузу объявил Сергей Карасёв. Жарко в Краснодаре, поэтому в каждом из таймов будет объявлена минутная пауза на водопой.

Немного успокоилась игра после ответного гола "Краснодара". Скорости упали. Должно быть больше силовой вязкой борьбы.

Кордоба с левого края ворвался в штрафную площадку, но пробить по воротам ему не позволил Божин, отбив мяч в аут.

Получил травму самоотверженный Божин в прошлом эпизоде - по инерции ему в ногу врезался Кордоба. Нужно оказать помощь защитнику "Факела".

Заморозили повреждённое место Божину, благодаря чему он сможет продолжить встречу и доиграет хотя бы до перерыва, а дальше уже будет видно.

А теперь уже травму получил сам Кордоба, врезавшись в глубине поля лицом в соперника. Пришлось Карасёву прервать игру, чтобы нападающему оказали медицинскую помощь.

Жаль, что вторая половине первого тайма проходит достаточно скучно. Хотелось бы, чтобы весь матч проходил при высоком ритме, но это невозможно в условиях духоты.

Дмитриев в середине поля грубовато обошёлся с Кривцовым. На грани жёлтой карточки действовал воронежец, но Сергей Карасёв считает, что пока рано расчехлять карман.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Алексей Ионов!!!

Отбились воронежцы после подачи стандартного положения. Но пошла атака хозяев вторым темпом, которую завершил Ионов великолепным ударом метров с 25, попал точно в левый нижний угол.

25' Штрафной удар метрах в 34 от ворот соперника по центральной оси заработали краснодарцы, стараниями Кордобы, оттянувшегося в глубину поля. Непросто будет угрожать воротам с такой дистанции прямым ударом.

24' Первый угловой в матче был подан "Краснодаром" с левого фланга. В борьбе из гущи футболистов попытался пробить кто-то из "быков", но акцентированным этот удар не получился.

23' Сперцян протащил мяч несколько десятков метров через центральную ось, но его удар из полукружия штрафной площади был блокирован - мяч срикошетил за лицевую линию.

22' Штрафной удар на левом фланге атаки снова заработали воронежцы. Подача снова следовала в район линии вратарской площади, откуда головой опять пробивал Божин, но на этот раз мяч полетел над воротами.

21' Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку, где Сперцян головой выполнял скидку дальше в направлении Ионова, но защитники не позволили игровому снаряду дойти до адресата, да ещё и в положении "вне игры" находился Алексей.

20' Отметим, что максимально корректно действуют игроки обеих команд. К середине первого тайма счёт по нарушениям правил - 1:1. Не самая типичная ситуация для Российской премьер-лиги.

19' Правым флангом контратаку организовали воронежцы, откуда следовал навес на дальнюю штангу, но до Аппаева мяч не дошёл, после чего был блокирован удар с подбора от Альшина.

18' Решили сейчас покатать мяч поперёк поля в центральной зоне краснодарцы. Публика на трибунах встречает такие действия свистом и гулом недовольства, требуя игроков больше агрессии проявлять в атакующих действиях.