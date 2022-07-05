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РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Краснодар
 
Позже
Факел
Прогнозы 52
Краснодар 90.4% (47)
X 1.9% (1)
Факел 7.7% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Факел
5.00
4.10
5.20
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Краснодар
Факел

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:1

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1
Факел
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Краснодар 90.4% (47)
    X 1.9% (1)
    Факел 7.7% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Факел
    5.00
    4.10
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Краснодар - Факел

    Исход игры
    Краснодар
    90.4% (47)
    Ничья
    1.9% (1)
    Факел
    7.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.11% (14)
    Меньше
    68.89% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    22.22% (10)
    Нет
    77.78% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Краснодар
    46.2% (24)
    2:1 Краснодар
    15.4% (8)
    1:0 Краснодар
    11.5% (6)
    3:0 Краснодар
    5.8% (3)
    4:0 Краснодар
    3.8% (2)
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    Краснодар
    Факел
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