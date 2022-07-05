Стадион: Краснодар
История личных встреч
Краснодар
Факел
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - Ахмат 1:1
Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула - Краснодар 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1
Факел
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0 Балтика - Факел 0:1
Металлург Липецк - Факел 1:2 Факел - КАМАЗ 1:0 Факел - Волгарь 1:0 СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Факел - Олимп-Долгопрудный 1:0 Текстильщик - Факел 0:5 Факел - Алания 2:1 Спартак-2 - Факел 2:0 Факел - ФК Кубань 0:0 Енисей - Факел 2:1 Факел - Торпедо Москва 0:1 Краснодар-2 - Факел 1:2 Ахмат - Факел 3:3 Факел - Пари НН 0:0 Рубин - Факел 4:4 Ротор - Факел 1:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Локомотив Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|ЦСКА Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Факел
Исход игры
Краснодар
90.4% (47)
Ничья
1.9% (1)
Факел
7.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.11% (14)
Меньше
68.89% (31)
Обе команды забьют
Да
22.22% (10)
Нет
77.78% (35)
Популярный счёт
2:0 Краснодар
46.2% (24)
2:1 Краснодар
15.4% (8)
1:0 Краснодар
11.5% (6)
3:0 Краснодар
5.8% (3)
4:0 Краснодар
3.8% (2)
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