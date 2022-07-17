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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
1:0
Первый тайм: 41'
Ростов
0'
1:0
16' Гол
Грулёв Вячеслав
31' Желтая карточка
Макаров Денис
38' Желтая карточка
Байрамян Хорен

Ход матча

16'
Грулёв Вячеслав
(Смолов Фёдор)
1:0
31'
Макаров Денис
 
38'
 
Байрамян Хорен
Прогнозы 152
Динамо Москва 58.6% (89)
X 22.4% (34)
Ростов 19.1% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ростов
4.05
4.64
4.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Шунин
Антон
2
Варела
Гильермо
4
Паршивлюк
Сергей
50
Кутицкий
Александр
7
Скопинцев
Дмитрий
47
Захарян
Арсен
8
Моро
Никола
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
20
Грулёв
Вячеслав
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
18
Прохин
Данила
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
19
Байрамян
Хорен
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
Динамо Москва
4-3-3
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грулёв Вячеслав 1 1
Смолов Фёдор 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаров Денис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Краснодар 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ростов 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Факел 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Динамо Москва 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Краснодар 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Локомотив Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Химки Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ахмат Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Урал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 1:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ростов 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Пари НН Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спартак Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сочи Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Оренбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сочи Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Крылья Советов Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Пари НН Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Зенит Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Спартак Москва Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Оренбург Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Локомотив Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ахмат Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Динамо Москва 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Краснодар 2:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ЦСКА Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Факел 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Первый тайм
  • 41'
    Чернов слева неплохо исполнил аут, забросив мяч в штрафную площадь. Получилось точно на Комличенко, который выполнил скидку на дальнюю штангу, а там никого из партнёров не оказалось. Справилось "Динамо".
  • Угловой
    40'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Захарян выполнил подачу к линии вратарской, защитник "Ростова" мяч выбил. На подборе оказался Скопинцев, пробил из-за пределов штрафной площади, и Песьяков в красивом прыжке забрал мяч в руки. Неплохой момент!
  • 39'
    Штрафной очень неудачно разыграли игроки "Динамо". Пошла подача в штрафную от Захаряна, Песьяков без сопротивления взмыл в воздух и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    38'
    Байрамян наиграл всё-таки на жёлтую карточку, и очередной фол привёл к предупреждению. Зацепил Хорен убегавшего в атаку Макарова.
  • 37'
    Варела подключился по правому флангу, выполнил мягкую подачу на дальний угол вратарской, но получилось точно на голову игроку "Ростова". Мяч вынесен.
  • 36'
    Около 10-ти минут до конца первого тайма, футболисты "Ростова" заявили о себе, создали опасный момент. Теперь уже игроки "Динамо" мяч контролируют.
  • Опасный момент
    35'
    Шунин дважды спасает свою команду! Сильянов здорово подключил по правому флангу, выполнил передачу в разрез в штрафную на ход Глебову, который сходу мощно пробил - Антон справился! Добивание от Комличенко тоже не стало проблемой для вратаря "Динамо"! Мяч отбит!
  • 34'
    Без опасных моментов в последние минуты у нас обходится, вратари в общем-то отдыхают. "Ростов" продолжает больше владеть мячом, но без вариантов впереди пока.
  • 32'
    Неплохая атака "Ростова", Чернов получил мяч слева, выполнил подачу в штрафную на Уткина, но Даниил не дотянулся, а Моро скинул мяч в руки своему голкиперу.
  • Желтая карточка
    30'
    Макаров в параллельном забеге отмахнулся, причём сделал это специально, зарядив по лицу Чернову. Кукуян показал карточку.
  • 29'
    Подача с левого фланга в штрафную площадь "Ростова", но получилось без адреса. Грулёв до мяча не добрался, в итоге он улетел за лицевую линию. Песьяков сыграет от ворот.
  • 28'
    Байрамян неплохую передачу из глубины поля выполнял на Комличенко, но не сплоховала сейчас оборона "Динамо", перехватили хозяева этот пас и пошли вперёд.
  • 26'
    32% на 68% по владению мячом к этой минуте, больше гости сейчас его катают, но без особого продвижения вперёд. "Динамо" не пускает соперника на свою половину поля.
  • Фол, нарушение
    25'
    Середина первого тайма у нас идёт. Игра немного успокоилась, в основном вся борьба в центре поля сейчас проходит. Глебову досталось по ногам от Захаряна на центральной линии.
  • Угловой
    23'
    Третий угловой "Динамо" в матче. Навесил с левого фланга Захарян, Моро до мяча не добрался, Смолову тоже не дали пробить с линии вратарской площадки. Отбился "Ростов".
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    • 22'
      Денис Макаров сместился с правого фланга в центру и пробил сходу из-за пределов штрафной площади. Рикошет от спины защитника, и мяч улетел над перекладиной на угловой.
    • 20'
      Активен Валерий Карпин около бровки поля, надо ему новые силы и эмоции в команду как-то вселить. "Динамо" игру начинает контролировать.
    • 19'
      Пропущенный мяч успокоил "Ростов", который уже не так активно идёт вперёд. Наладили игроки "Динамо" территориальное преимущество.
    • Фол, нарушение
      18'
      Байрамян жестковато сыграл против Скопинцева, отоварив его по ноге. Обошлось без карточки для Хорена.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Вячеслав Грулёв! 1:0!
      Смолов получил мяч на левом фланге, обыграл двух защитников, у лицевой убрал на замахе ещё одного, после чего прострелил в центр, и Грулёв с подступов к вратарской переправил мяч в дальний угол с отскоком от штанги!
    • Фол, нарушение
      15'
      Байрамян не услышал свисток Кукуяна после фола партнёра, обыграл парочку уже остановившихся защитников и забил в ворота Шунина. Пришлось извиняться!
    • 15'
      Длинный заброс в штрафную площадь "Динамо", Полоз убегал один на один, но замешкался на приёме мяча, в итоге его успел опередить Варела и вынес мяч в аут.
    • Угловой
      14'
      Разыграли угловой футболисты "Динамо", подать в штрафную площадь не получилось, зато Паршивлюк зарядил издали, но в створ не попал. Неплохой отрезок игроки московской команды выдают.
    • Опасный момент
      13'
      Опасная атака "Динамо"! Смолов по центру забрался в штрафную площадь соперника, убрал на замахе Прохина и низом на исполнение пробил под опорную ногу Песьякову! Смог отбить мяч вратарь "Ростова"!
    • 11'
      И сразу же ответ от "Динамо"! Фомин отыграл направо на Макарова, который ворвался в штрафную площадь, успел пробить с правой ноги, но удар толком не получился. Без проблем поймал мяч Песьяков!
    • Офсайд
      11'
      Неплохая атака "Ростова", Комличенко убегал к воротам соперника по центру, но в попытке добраться до мяча сначала нарушил правила на защитнике, а затем уже выяснилось, что у форварда офсайд.
    • Угловой
      10'
      Разыграли угловой на правом фланге футболисты "Динамо", последовала подача на дальнюю штангу, но никто из хозяев не успел на передачу, и Песьяков на выходе уверенно забрал мяч в руки.
    • 10'
      Варела получил мяч на правом фланге, намеревался навесить в штрафную площадь, но его успел накрыть Чернов. Угловой посмотрим.
    • 9'
      Песьяков от своих ворот сделал длинный перевод налево на Чернова, который выиграл верховую борьбу у Варелы, но скидка получилась прямо на соперника.
    • 8'
      "Ростов" владеет мячом на первых минутах, пока совсем не по сценарию Йокановича проходит встреча.
    • Угловой
      7'
      Очень крутую быструю атаку разогнали гости, а вот угловой получился не таким опасным. Резво начали игроки "Ростова", стараются они сразу воспользоваться проблемами соперника в обороне.
    • Опасный момент
      6'
      Это уже опасный момент! Чернов в очередной раз неплохо подключился по левому флангу, забежал в штрафную площадь под передачу на ход от Полоза, пробивал сходу, но и Шунин успел из рамки выдвинуться и накрыл удар!
    • 5'
      Многовато потерь на первых минутах, присматриваются команды друг к другу.
    • 3'
      Чернов неплохо подключился по левому флангу, прострелил к линии штрафной площади на Комличенко, но Моро успел опередить форварда "Ростова". Неприятный стык у них получился, но но всё в порядке в итоге. Даже без помощи врачей удалось обойтись.
    • 2'
      Весьма резво команды начали поединок, всё же начало сезона, настроение праздничное!
    • Первый тайм начался
      1'
      Понеслась! Игра началась! В белых майках, синих трусах сегодня играет "Динамо", а "Ростов" в традиционных жёлтых майках, тёмных трусах. Гости начали с центра поля!
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    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    58.4% (90)
    Ничья
    22.7% (35)
    Ростов
    18.8% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    33.1% (51)
    1:1 Ничья
    14.9% (23)
    1:0 Динамо Москва
    7.8% (12)
    2:0 Динамо Москва
    3.9% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    1:2 Ростов
    3.2% (5)
    3:1 Динамо Москва
    1.9% (3)
    3:0 Динамо Москва
    1.3% (2)
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