Стадион: ВТБ Арена
1:0
Первый тайм: 41'
Ход матча
16'
1:0
31'
38'
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
16 Будачев ИванВратарь
- Защитник
-
43 Осокин ДенисЗащитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Динамо Москва
Ростов
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
26 матчей
50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|1
|1
|Смолов Фёдор
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаров Денис
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ростов
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Факел
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ростов
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Краснодар
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ростов
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Факел
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Ростов
Исход игры
Динамо Москва
58.4% (90)
Ничья
22.7% (35)
Ростов
18.8% (29)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
33.1% (51)
1:1 Ничья
14.9% (23)
1:0 Динамо Москва
7.8% (12)
2:0 Динамо Москва
3.9% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:2 Ростов
3.2% (5)
3:1 Динамо Москва
1.9% (3)
3:0 Динамо Москва
1.3% (2)
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