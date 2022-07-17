Шунин дважды спасает свою команду! Сильянов здорово подключил по правому флангу, выполнил передачу в разрез в штрафную на ход Глебову, который сходу мощно пробил - Антон справился! Добивание от Комличенко тоже не стало проблемой для вратаря "Динамо"! Мяч отбит!

Около 10-ти минут до конца первого тайма, футболисты "Ростова" заявили о себе, создали опасный момент. Теперь уже игроки "Динамо" мяч контролируют.

Варела подключился по правому флангу, выполнил мягкую подачу на дальний угол вратарской, но получилось точно на голову игроку "Ростова". Мяч вынесен.

Байрамян наиграл всё-таки на жёлтую карточку, и очередной фол привёл к предупреждению. Зацепил Хорен убегавшего в атаку Макарова.

Штрафной очень неудачно разыграли игроки "Динамо". Пошла подача в штрафную от Захаряна, Песьяков без сопротивления взмыл в воздух и забрал мяч в руки.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Динамо". Захарян выполнил подачу к линии вратарской, защитник "Ростова" мяч выбил. На подборе оказался Скопинцев, пробил из-за пределов штрафной площади, и Песьяков в красивом прыжке забрал мяч в руки. Неплохой момент!

Чернов слева неплохо исполнил аут, забросив мяч в штрафную площадь. Получилось точно на Комличенко, который выполнил скидку на дальнюю штангу, а там никого из партнёров не оказалось. Справилось "Динамо".

Третий угловой "Динамо" в матче. Навесил с левого фланга Захарян, Моро до мяча не добрался, Смолову тоже не дали пробить с линии вратарской площадки. Отбился "Ростов".

Середина первого тайма у нас идёт. Игра немного успокоилась, в основном вся борьба в центре поля сейчас проходит. Глебову досталось по ногам от Захаряна на центральной линии.

32% на 68% по владению мячом к этой минуте, больше гости сейчас его катают, но без особого продвижения вперёд. "Динамо" не пускает соперника на свою половину поля.

Байрамян неплохую передачу из глубины поля выполнял на Комличенко, но не сплоховала сейчас оборона "Динамо", перехватили хозяева этот пас и пошли вперёд.

Подача с левого фланга в штрафную площадь "Ростова", но получилось без адреса. Грулёв до мяча не добрался, в итоге он улетел за лицевую линию. Песьяков сыграет от ворот.

Макаров в параллельном забеге отмахнулся, причём сделал это специально, зарядив по лицу Чернову. Кукуян показал карточку.

Неплохая атака "Ростова", Чернов получил мяч слева, выполнил подачу в штрафную на Уткина, но Даниил не дотянулся, а Моро скинул мяч в руки своему голкиперу.

Без опасных моментов в последние минуты у нас обходится, вратари в общем-то отдыхают. "Ростов" продолжает больше владеть мячом, но без вариантов впереди пока.

22' Денис Макаров сместился с правого фланга в центру и пробил сходу из-за пределов штрафной площади. Рикошет от спины защитника, и мяч улетел над перекладиной на угловой.

20' Активен Валерий Карпин около бровки поля, надо ему новые силы и эмоции в команду как-то вселить. "Динамо" игру начинает контролировать.

19' Пропущенный мяч успокоил "Ростов", который уже не так активно идёт вперёд. Наладили игроки "Динамо" территориальное преимущество.

18' Байрамян жестковато сыграл против Скопинцева, отоварив его по ноге. Обошлось без карточки для Хорена.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Вячеслав Грулёв! 1:0!

Смолов получил мяч на левом фланге, обыграл двух защитников, у лицевой убрал на замахе ещё одного, после чего прострелил в центр, и Грулёв с подступов к вратарской переправил мяч в дальний угол с отскоком от штанги!

15' Байрамян не услышал свисток Кукуяна после фола партнёра, обыграл парочку уже остановившихся защитников и забил в ворота Шунина. Пришлось извиняться!

15' Длинный заброс в штрафную площадь "Динамо", Полоз убегал один на один, но замешкался на приёме мяча, в итоге его успел опередить Варела и вынес мяч в аут.

14' Разыграли угловой футболисты "Динамо", подать в штрафную площадь не получилось, зато Паршивлюк зарядил издали, но в створ не попал. Неплохой отрезок игроки московской команды выдают.

13' Опасная атака "Динамо"! Смолов по центру забрался в штрафную площадь соперника, убрал на замахе Прохина и низом на исполнение пробил под опорную ногу Песьякову! Смог отбить мяч вратарь "Ростова"!