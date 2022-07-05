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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига

2022-2023

Стадион:
Динамо Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 54
Динамо Москва 66.7% (36)
X 22.2% (12)
Ростов 11.1% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ростов
4.60
4.00
4.90
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

26 матчей

50%
23.1%
26.9%
13 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0 Спартак Москва - Динамо Москва 2:1
Динамо Москва - Сочи 1:5 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Алания 3:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Динамо Москва - Урал 2:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Пари НН - Динамо Москва 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Пари НН 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0 Краснодар - Ростов 2:0
Ростов - Факел 2:0 ЦСКА Москва - Ростов 4:0 Ростов - Химки 2:1 Уфа - Ростов 0:0 Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Пари НН 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2
Команда И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Пари НН 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Химки Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ростов 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Локомотив Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Зенит Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Краснодар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сочи 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спартак Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ахмат 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Урал 0 0 0 0 0 - 0 0
16. ЦСКА Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Динамо Москва 66.7% (36)
    X 22.2% (12)
    Ростов 11.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ростов
    4.60
    4.00
    4.90
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    66.7% (36)
    Ничья
    22.2% (12)
    Ростов
    11.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    80.43% (37)
    Нет
    19.57% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    40.7% (22)
    1:1 Ничья
    18.5% (10)
    2:0 Динамо Москва
    9.3% (5)
    3:1 Динамо Москва
    3.7% (2)
    1:0 Динамо Москва
    3.7% (2)
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