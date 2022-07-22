—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 2-го тура чемпионата России по футболу сыграют между собой игроки питерского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

