Стадион: Газпром Арена
Позже
14
Кузяев
Далер
55
Родригао
11
Клаудиньо
23
Бейл
Гленн
95
Гапонов
Илья
11
Ежов
Роман
10
Якуба
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кузяев ДалерЗащитник
- Защитник
-
55 РодригаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 КлаудиньоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Якуба ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Зенит
Крылья Советов
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
77.3%
18.2%
4.5%
17 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
12 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40.9%
9.1%
11 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вендел Маркус
|1
|1
|Клаудиньо
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|2
|Ежов Роман
|1
|1
|Якуба Денис
|1
|1
|Коваленко Александр
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сутормин Алексей
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Химки - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 4:0 Зенит - Црвена Звезда 2:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:3
Сочи - Зенит 1:1 Зенит - Пари НН 1:1 Пари НН - Зенит 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:1 Зенит - Химки 1:0 Зенит - Локомотив Москва 3:1 Краснодар - Зенит 1:3 Алания - Зенит 2:2 Зенит - Урал 3:1 Ахмат - Зенит 0:2 Сочи - Зенит 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Крылья Советов - Зенит 1:1 Зенит - Уфа 2:0 Зенит - КАМАЗ 6:0 Зенит - Рубин 3:2
Крылья Советов
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Оренбург - Крылья Советов 2:4 Урал - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Акрон 0:3 Рубин - Крылья Советов 3:1
Крылья Советов - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Москва 5:2 Спартак Москва - Крылья Советов 2:1 Химки - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Краснодар 2:0 Урал - Крылья Советов 0:1 Ростов - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Уфа 1:2 Рубин - Крылья Советов 0:5 Сочи - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0 Крылья Советов - Академия Пандев 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Химки
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Урал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Пари НН
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зенит
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Факел
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сочи
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Оренбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Пари НН
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Факел
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Оренбург
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химки
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Динамо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ахмат
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
Исход игры
Зенит
83.3% (174)
Ничья
8.1% (17)
Крылья Советов
8.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (78)
Меньше
33.33% (39)
Обе команды забьют
Да
65.81% (77)
Нет
34.19% (40)
Популярный счёт
2:1 Зенит
20.1% (42)
2:0 Зенит
14.8% (31)
3:1 Зенит
9.6% (20)
4:1 Зенит
1.9% (4)
1:1 Ничья
1.9% (4)
1:0 Зенит
1.9% (4)
3:0 Зенит
1.9% (4)
2:2 Ничья
1% (2)
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